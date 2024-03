สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 อ่านเอาฤกษ์ 14 ปกใหม่ สำนักพิมพ์มติชน บูท J47

เมื่อการโคจรของดวงดาวครั้งใหม่ วนมาบรรจบในช่วงเวลาอันเหมาะสม สำนักพิมพ์มติชนจึงขอเปิดฤกษ์มงคลที่กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่สุดตระการตาอีกครั้ง บรรดานักอ่านเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเปิดหนังสือ อ่านความรู้ ทำนายอนาคตจากความรู้ไปด้วยกัน ในธีม “ReadUp อ่านเอาฤกษ์” ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ตลอด 12 วันเต็ม ที่บูท J47 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-8 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-7

เพราะในโลกปัจจุบัน หนังสือคือรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทางปัญญาที่สำคัญของทุกคน สำนักพิมพ์มติชนจึงเล็งเห็นว่า ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 นับเป็นช่วงที่ดีและเหมาะสมกับ “ReadUp อ่านเอาฤกษ์” ด้วยการเริ่มต้นอ่านหนังสือ ค้นคว้าหาข้อมูลจนเกิดเป็นแสงสว่างที่สามารถแก้ไขปัญหาทุกสถานการณ์

อีกทั้งหนังสือแต่ละเล่มเปรียบเหมือนคู่มือหรือเส้นทางบอกเล่าเรื่องราวของผู้อ่านในอนาคต พร้อมสามารถนำความรู้มาปรับเปลี่ยนชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่นักอ่าน ถึงเวลาแล้วสำหรับการหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน เพื่อสะท้อนและไตร่ตรองตัวตนของนักอ่าน เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต

สำหรับความพิเศษของธีม “ReadUp อ่านเอาฤกษ์” ที่บูท J47 สำนักพิมพ์มติชน คือการเปิดม่านปฐมฤกษ์ด้วยผลงานการออกแบบแนวคอลลาจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดย “นักรบ มูลมานัส” ผู้สรรสร้างปกหนังสือศาสตร์แห่งโหร 2567 เชื่อมกับทั้ง 12 ราศีแบบสมัยใหม่

ทั้งยังเคยฝากผลงานบนหน้าปกหนังสือสำนักพิมพ์มติชนไว้มากมาย อาทิ ปีศาจ, ความรักของวัลยา, คนดีศรีอยุธยา, The Museum of Innocence พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา และ The Museum of Other People พิพิธภัณฑ์แห่งผู้เป็นอื่น รวมถึงผลงาน Creative Art Director และ Assistant to Executive Producer ล่าสุดอย่างภาพยนตร์ “แมนสรวง” อีกด้วย

โดยปีนี้ สำนักพิมพ์มติชนออกหนังสือใหม่ถึง 14 ปก ได้แก่ “Twists and Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม” โดย สันติธาร เสถียรไทย, “The Museum of Other People พิพิธภัณฑ์แห่งผู้เป็นอื่น” โดย Adam Kuper ผู้แปล วรรณพร เรียนแจ้ง, “The Lost Forest : ประวัติศาสตร์(การทำลาย) สิ่งแวดล้อมไทยและสงครามแย่งชิงทรัพยากร” โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, “ไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาส” (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 36) โดย หนุ่มเมืองจันท์, “ลอกคราบพุทธเเท้ : ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาชนชั้นกลางไทยร่วมสมัย” โดย อาสา คำภา

“อำนาจนำพระนั่งเกล้าฯ : การเมืองวัฒนธรรมของชนชั้นนำต้นรัตนโกสินทร์” โดย ปวีณา หมู่อุบล, “Siamese Cat สยามวิฬาร์ & ประวัติศาสตร์ไทยฉบับแมวเหมียว” โดย กำพล จำปาพันธ์, “จิ้มก้องและกำไร : การค้าไทย-จีน 2195-2396/1652-1853” โดย สารสิน วีระผล, “ชิงแดนแม่น้ำโขง : ประวัติศาสตร์เสียดินแดนฉบับวิวาท(กรรม)” โดย ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “ชีวิตเชลยศึก : หยดเลือดและหยาดน้ำตาในค่ายกักกันไทยหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา” โดย เทพ บุญตานนท์, “เสด็จพ่อ ร.5 วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย และประชาชนในรัฐนาฏกรรม” โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์, “Sex Appear เพศสะพรั่ง” โดย ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์,

“Everything is Washable ขจัดปัญหาชีวิต ง่ายนิดเดียว” โดย Sali Hughes ผู้แปล เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล, “Virtual Society สังคมเสมือน : สู่พรมแดนใหม่บนโลกใบเดิม” โดย Herman Narula ผู้แปล โสภณ ศุภมั่งมี

โดยมีโปรโมชั่นหนังสือหน้าบูท และโปรโมชั่นออนไลน์ ดังนี้ หนังสือใหม่ ลด 15%, หนังสือขายดี ลด 20%, หนังสือเพื่อนสำนักพิมพ์ ลด 10-15%, หนังสือชุด ลดพิเศษ ลด 25-30% พร้อมรับของ Premium สุดพิเศษเมื่อซื้อครบตาม Step ดังนี้

ซื้อครบ 500 บาท รับทันที ReadUp Pouch กระเป๋ากระจุกกระจิก ใส่ของครบ จบทุกราศี, ซื้อครบ 1,000 บาท รับทันที ReadUp Tote กระเป๋าหิ้วรับความคิด ปลุกจิตวิญญาณแห่งการอ่านตลอด 12 เดือน, ซื้อครบ 2,000 บาท รับทันที ReadUp Pants กางเกง 12 ราศี ใส่ได้ ใส่ดี ไม่มีตกเทรนด์ และซื้อครบ 3,500 บาท รับทันที ReadUp Travel Bag กระเป๋าเดินทางใบใหญ่อลังการ พร้อมท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่แก่ชีวิต





แล้วพบกันในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 จัดเต็มทั้งกิจกรรมเสวนา ทอล์ก และเเจกลายเซ็นนักเขียน ที่ บูท J47 สำนักพิมพ์มติชน วันที่ 28 มีนาคม-8 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-7