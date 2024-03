บันทึกแฟนมีตแห่งรอยยิ้ม FEED SMILE DAY FANMEET การเติบโตและก้าวไปด้วยกัน

ต้องร่วมบันทึกเอาไว้ว่า ค่ำวันที่ 23 มีนาคม 2567 FEED สื่อไลฟ์สไตล์ที่เกาะติดเทรนด์สังคมไทย ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งจากการจัดงาน แฟนมีต หลังจากตัดสินใจ เปิดพื้นที่ให้ บอส-โนอึล-แม้ก-ณฐ-บิลลี่-เบ้บ นักแสดงซีรีส์วาย ต่างสังกัดจาก 3 ค่ายใหญ่ มาร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งรอยยิ้มบนเวที “FEED SMILE DAY FANMEET” ที่เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

ก่อนจะเดินทางมาถึงวันเวลาของอีเวนต์สำคัญดังกล่าว มีความท้าทายมากมายเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทาง มีคำถามจากหลากหลายมุมเกิดขึ้นกับกระแสความนิยมซีรีส์วาย ว่าจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ประหนึ่งพลุเพลิงที่สว่างวาบเจิดจ้าในช่วงเวลาไม่นานนักจากนั้นก็ดับหายผ่านไปหรือไม่

แต่ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวที FEED SMILE DAY FANMEET ซึ่งเป็นการจัดงานรูปแบบแฟนมีตครั้งที่ 2 ของ FEED ก็ตอบคำถามให้เข้าใจตรงกันในจุดหนึ่งว่า หากจัดวางองค์ประกอบที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน มวลแห่งความสุข การส่งมอบรอยยิ้ม ปฏิกิริยาในการสนับสนุนกันด้วยความรัก ก็ยังคงอบอุ่นและอบอวลอย่างน่าประทับใจ

เป็นช่วงเวลา 5 ชั่วโมงที่เต็มอิ่ม ใจฟู กันไปทั้งนักแสดงบนเวที และผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มนาทีแรกของโชว์ ไปจนถึงเวลาอำลากันหลังกิจกรรมไฮทัช คนสุดท้ายเสร็จสิ้น

ถ้าความสำเร็จของงานวัดกันด้วยมวลความสุขและรอยยิ้ม สิ่งที่ 6 หนุ่มส่งมอบพลังความรักและความจริงใจให้กับแฟน ๆ ก็เป็นมาตรวัดที่ชี้ชัดว่า งานนี้ทะลุเกินความหมายของคำว่าสำเร็จไปไกลพอสมควร

โชว์บนเวทีเริ่มต้นอย่างคึกคัก จากการเปิดตัวของ บิลลี่-ภัทรชนน อ่อนสอาด กับ เบ้บ-ธนทัต พรรณวิริยะกุล นักแสดงนำจาก idolfactory คู่จิ้นป้ายแดงจากซีรีส์ที่เพิ่งลาจอไปไม่นานอย่างเรื่อง “ลางสังหรณ์” (The Sign) ทั้งคู่โชว์เอนเนอจี้ในการร้องและเต้นได้แข็งแรง ถือเป็นโชว์เปิดที่ดีเลยทีเดียว

ต่อด้วยโชว์ของ บอส-ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ ควงคู่ โนอึล-ณัฐรัชต์ ตังวาย นักแสดงนำจากค่าย Me Mind Y ที่เคยฝากผลงานเรื่อง “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์” (Love in the Air) กำลังจะมีผลงานเรื่อง “คนละกาลเวลา” (The Boy Next World) ในปีนี้

ตามด้วย แม้ก-กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์ ควงคู่ ณฐ-ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์ 2 ศิลปินจากค่าย DoMunDi ที่แจ้งเกิดเต็มตัวจากซีรีส์ “ดื้อเฮียก็หาว่าซน” (Naughty BABE) แถมยังมีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่อย่างเรื่อง โลกสองใบ ใจดวงเดียว (TWO WORLDS)

ตลอดช่วงการจัดกิจกรรม FEED SMILE DAY FANMEET ศิลปินทั้ง 6 คนต่างจัดหนักจัดเต็มทั้งร้อง เล่นเกม เต้น รวมถึงกิจกรรม Fan Benefits กับกลุ่มแฟนคลับแฟน ๆ ที่แสดงความน่ารักให้ทุกคนได้ใจละลายกันเป็นแถบ พร้อมจัดเต็มความสนุก และโชว์สุดพิเศษจนต้องร้องว้าว

เรียกได้ว่าคุ้มค่า สมเป็นงานแฟนมีตติ้งที่รวมศิลปินจากต่างค่าย 6 คน 3 คู่จิ้น “บอส-โนอึล-แม้ก-ณฐ-บิลลี่-เบ้บ” ที่อัดแน่นและอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม เสียงกรี๊ด เสียงปรบมือ ที่ส่งไปถึงศิลปินอย่างอบอุ่นหัวใจ พร้อมขอบคุณแฟน ๆ และให้คำสัญญาซึ่งกันและกันว่าจะได้มาพบกันอีกอย่างแน่นอน

นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร ผู้อำนวยการดิจิทัลมีเดีย เครือมติชน กล่าวว่า จากความสำเร็จของ FEED ทั้งในด้านการนำเสนอเนื้อหาและการจัดอีเวนต์ที่เกี่ยวกับซีรีส์วาย ศิลปินซีรีส์วาย ในหลากหลายรูปแบบ นำไปสู่การต่อยอดด้วยการจัดอีเวนต์ FEED SMILE DAY FANMEET ในปี 2024 อีกครั้งหนึ่ง โดยมีโจทย์สำคัญคือ งานนี้ FEED จะเป็นสื่อกลางของการสร้างรอยยิ้ม และสร้างความสุขให้กับแฟน ๆ ผู้ติดตามกลุ่มศิลปินวาย

สำหรับ FFED ผู้ผลิตคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครือมติชน ได้เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลิตคอนเทนต์คุณภาพ ก่อนต่อยอดสู่การจัดงานอีเวนต์ กับความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้แฟนคลับได้มีโมเมนต์สุดประทับใจ กับศิลปินที่ชื่นชอบ

“ในงาน FEED SMILE DAY FANMEET มีโมเมนต์ที่สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความฟินให้กับแฟน ๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งน่ายินดีที่มีทั้งแฟนชาวไทยและอินเตอร์แฟนมาร่วมกันซัพพอร์ตน้อง ๆ ทั้ง 6 คนอย่างเหนียวแน่น แม้จะมาจากต่างบ้านกันก็ตาม เสียงเชียร์ เสียงกรี๊ด หนักแน่น มีคุณภาพตลอดการโชว์

รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมซึ่งก็ทุ่มเท สนุกสนานไปด้วยกันโดยตลอด สิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้เห็นจากงานครั้งนี้นั่นคือ ตราบเท่าที่ศิลปินยังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง ส่งพลังให้กับแฟน ๆ ด้วยการทำงานอย่างทุ่มเท สนับสนุนด้วยความรักความรู้สึกที่ดีให้แก่กัน ฐานความนิยมที่เหนียวแน่นและการเดินทางไปด้วยกันของผู้ชื่นชอบคอนเทนต์และนักแสดงวายก็ยังเปิดกว้างไปอีกอย่างแน่นอน” นายสมปรารถนากล่าว

แม้ที่สุดแล้ว ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ จะเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อ การแข่งขันทั้งจากภายในและภายนอก





แต่เมื่อพิจารณาจากเส้นทางการเติบโตที่เดินผ่านจุดตั้งต้น เรียนรู้ไปทีละก้าว ทีละก้าว ปรับปรุงพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า พลังของซอฟต์พาวเวอร์ในแขนงของซีรีส์วาย-ยูริของไทย จะยังมีที่ทาง และโอกาสอีกมากมายรออยู่บนเส้นทางที่ทอดยาวต่อไปในอนาคตแน่นอน