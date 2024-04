ทายาทแสนล้าน ข่าวดี เจ้าสัวคิงเพาเวอร์ เตรียมอุ้มลูกแฝด

ทายาทแสนล้าน “ต๊อบ-อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” เจ้าสัวคิงเพาเวอร์ และ “ออย-นันทิสา ตันยงค์เวช” ประกาศข่าวดี เตรียมอุ้มลูกแฝด

วันที่ 12 เมษายน 2567 หลังจากเข้าพิธีวิวาห์สุดอลังการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สำหรับ “อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และ “นันทิสา ตันยงค์เวช” ทายาทชุดนักเรียนตราท็อปสั

โดยมีบุคคลสำคัญระดับโลก และคนสำคัญทั่วเมืองไทยร่วมแสดงความยินดีคับคั่งที่ เดอะ พาวิลเลียน แอท ศรีวารี อาทิ เจ้าชายอับดุล มาทีน โบลเกียห์ พร้อมด้วย ยาง มูเลีย อนิชา รอสนาห์ พระชายา และเจ้าหญิง อาซีมะห์ โบลเกียห์ พระเชษฐภคินี เป็นต้น

ล่าสุด ออย-นันทิสา ได้ประกาศข่าวดีต้อนรับปีมังกรทอง โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัว เตรียมเป็นคุณแม่ลูกแฝดแล้ว โดยออยนันทิสา ระบุว่า “Twice the love, 2 lil dragons, 2 lil half of me & half of you #twinpregnancy”

พร้อมกันนี้ยังได้เผยภาพที่กำลังอุ้มท้อง และภาพอัลตราซาวด์ของทายาทแสนล้าน โดยมีเพื่อน ๆ และคนสนิทร่วมยินดีมากมาย