LINE NEXT ผนึกยักษ์เกมโลก SEGA จุดพลุแพลตฟอร์มเกม Web3

LINE NEXT ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ SEGA พัฒนาเกมบน GAME DOSI หวังชยายฐานเกมเมอร์ Web3 ทั่วโลก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 LINE NEXT Inc. บริษัทร่วมทุนของ LINE ที่พัฒนาและขยายธุรกิจ NFT ในระดับโลก ประกาศลงนามในข้อตกลงร่วมกับ SEGA CORPORATION (“SEGA”) เพื่อรับใบอนุญาตหนึ่งในเกมคลาสสิกของ SEGA และจะนำมาให้บริการบน GAME DOSI แพลตฟอร์มเกม Web3 ของ LINE NEXT

รายงานข่าวระบุว่า ภายใต้ข้อตกลงนี้ LINE NEXT จะได้รับใบอนุญาตหนึ่งในเกมคลาสสิกของ SEGA ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และพัฒนาเกมแบบดั้งเดิมสู่เกม Web3 โดย LINE NEXT จะให้บริการเกมใน GAME DOSI รวมถึงสนับสนุนการผลิต NFT การชำระเงินด้วย Digital Payment และกิจกรรมทางการตลาด โดยทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของ LINE NEXT ในการทำให้เกม Web3 ติดตลาด

สำหรับ SEGA มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตวิดีโอเกมและความบันเทิงชั้นนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงมาหลายทศวรรษ พัฒนา และเผยแพร่วิดีโอเกมหลากหลายประเภทสำหรับหลากหลายแพลตฟอร์ม

“ยัง ซู โก” ซีอีโอ LINE NEXT กล่าวว่า LINE NEXT ยินดีที่ได้ร่วมงานกับ SEGA เพื่อนำเกมที่สนุกสนานตื่นเต้นเข้าสู่ Web3 สำหรับเกมเมอร์ทั่วโลก และ”ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ GAME DOSI นำเสนอคอนเทนต์ Web3 ที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้ง่ายขึ้น รวมถึงแฟนๆ ของ SEGA ด้วย

GAME DOSI เปิดตัวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในฐานะแพลตฟอร์มเกม Web3 ที่มีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางภายใต้สโลแกน “Gamer First, Web3 Next” โดยเปิดตัวเกมไปแล้ว 6 เกม รวมถึงเกมจาก GAME DOSI อย่าง Project GD