Coursera ยักษ์แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์บุกไทย แจก 5 คอร์สเรียนฟรี

“Coursera” แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์จากสหรัฐ เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นฟีเจอร์ AI สำหรับผู้เรียนชาวไทย พร้อมมอบ 5 คอร์สฟรีให้ทดลองเรียนจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายเจฟฟ์ มาจจิออนคัลดา ประธานกรรมการบริหารของคอร์สเซรา (Coursera) แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ กล่าวว่า โอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจำเป็นต้องอาศัยการบ่มเพาะบุคลากรที่มีทักษะ ความคล่องตัว และมีความสามารถที่หลากหลาย สอดคล้องกับภารกิจของคอร์สเซรา ที่คือการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้จากทั่วโลก

“หลักสูตรที่แปลโดย AI มากกว่า 2,000 หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาไทยในขณะนี้ ช่วยให้ผู้เรียนชาวไทยสามารถเข้าถึงบทเรียนที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญได้อย่างหลากหลายและสะดวกสบาย ช่วยติดอาวุธและเพิ่มศักยภาพด้วยทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในโลกดิจิทัลที่มี AI เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ”

ด้าน นายรากาฟ กุปตา กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คอร์สเซรา กล่าวว่า ไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของคอร์สเซราที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยผู้เรียนชาวไทยมากกว่า 800,000 คน ได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของคอร์สเซรากว่า 1.5 ล้านหลักสูตร เพิ่มขึ้น 4 เท่านับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19

“จำนวนผู้ใช้งานคอร์สเซราในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนงานที่ใช้ทักษะดิจิทัลก็เพิ่มมากขึ้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนชาวไทยและสถาบันการศึกษาด้วยบทเรียนที่มีคุณภาพ รวมถึงใช้ AI ในการลดช่องว่างทางภาษาและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลกับพื้นที่เมือง เพื่อสร้างสังคมทักษะแรงงานที่มีความสามารถร่วมกัน”

คอร์สเซรา เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่เปิดตัวในปี 2555 และมีผู้เรียนที่ลงทะเบียนมากกว่า 129 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566) รวมถึงยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและพันธมิตรในอุตสาหกรรมกว่า 300 ราย เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตร สาขาวิชาเฉพาะทาง ใบประกอบวิชาชีพ โครงการแนะแนว และหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

โดยการเข้ามาบุกตลาดในไทยอย่างเป็นทางการของคอร์สเซรามาพร้อมกับการใช้ AI พัฒนาฟีเจอร์สำหรับผู้เรียนชาวไทย และขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. มีหลักสูตรภาษาไทยมากกว่า 2,000 หลักสูตร ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการอ่านหลักสูตร คำบรรยายในวิดีโอ แบบทดสอบ การประเมิน คำแนะนำในการทบทวนบทเรียน และคำแนะนำสำหรับการอภิปรายเป็นภาษาไทยทั้งหมด ส่วนเนื้อหาที่แปลแล้วจะเข้าถึงได้ในเบื้องต้นเมื่อลงทะเบียนในหลักสูตร Coursera for Business และ Coursera for Government ที่จะเผยแพร่แก่ผู้เรียนทุกคนก่อนสิ้นปี 2566

2. Coursera Coach (เบต้า) สำหรับสมาชิก Coursera Plus: ผู้ช่วยการเรียนรู้เสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถให้ข้อเสนอแนะรายบุคคล ตอบคำถาม และสรุปวิดีโอการบรรยายและแหล่งข้อมูล

3. ปลั๊กอิน Coursera ChatGPT: นำเสนอการค้นหาบทเรียนแบบส่วนตัวในแคตตาล็อกบทเรียนของคอร์สเซรา ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ GPT-4 ในการแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว ช่วยพัฒนาทักษะในสาขาวิชาหรือสาขาอาชีพที่กำหนด

4. การสร้างหลักสูตรโดยใช้ AI: ผู้เรียนต้องทำการป้อนคำแนะนำหรือคำถามที่ต้องการเข้าไป เพื่อให้ AI ประมวลผลและสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ซึ่งฟีเจอร์นี้ยังอยู่ระหว่างการนำร่องและปรับใช้เบื้องต้นกับลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือก

5. สร้างความร่วมมือใหม่และขยายความร่วมมือกับลูกค้า Coursera for Business 7 ราย ได้แก่ Egg Digital, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท Card X จำกัด, กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รวมลูกค้าองค์กรในไทยในปัจจุบันทั้งหมด 27 ราย

6. สร้างความร่วมมือใหม่และขยายความร่วมมือกับลูกค้าของ Coursera for Campus 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาทั่วไปและ คณะวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมลูกค้าสถาบันอุดมศึกษาในไทย 15 ราย

ทั้งนี้ คอร์สเซรา ยังมอบหลักสูตรภาษาไทยฟรี จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ AI For Everyone, The Science of Well-Being, Financial Markets, Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects และ Introduction to Psychology ให้ผู้เรียนชาวไทยได้เข้าไปทดลองเรียน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ https://www.coursera.org/promo/thai-aug-2023