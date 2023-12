เปิดไลน์อัพหนัง-ซีรีส์ Netflix ส่งท้ายปี 2566

“Netflix” จัดเต็มภาพยนตร์-ซีรีส์ไทยและต่างประเทศส่งท้ายปี 2566 ไฮไลต์คอนเทนต์เกาหลีหนีไม่พ้น “Sweet Home 2-Gyeongseong Creature”

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ยักษ์แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง “เน็ตฟลิกซ์” (Netflix) เผยไลน์อัพคอนเทนต์ที่ฉายในไทยประจำเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นเดือนที่แฟน ๆ คอนเทนต์เกาหลี (K-Content) หลายคนรอคอย

เพราะ Sweet Home ซีซั่น 2 กลับมาสานต่อเรื่องราวของผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนท์กรีนโฮมที่รอดชีวิตจากสัตว์ประหลาดอีกครั้ง รวมถึงยังมี Gyeongseong Creature ซีรีส์ที่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่าง “พัคซอจุน” และ “ฮันโซฮี” สองนักแสดงชื่อดังจากเกาหลีใต้อีกด้วย

รายละเอียดของภาพยนตร์และซีรีส์ที่ฉายบน Netflix ประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

1 ธันวาคม 2566

– Sweet Home ซีซั่น 2

– Phrases Of The Moon

– A Merry Christmas Wish

– Anacondas: The Hunt For The Blood Orchid

– Slender Man

2 ธันวาคม 2566

– The Unbearable Weight Of Massive Talent

– Welcome To Samda-Ri

6 ธันวาคม 2566

– Spencer

– Sing 2

– Spider-Man: Across The Spider-Verse

7 ธันวาคม 2566

– Analog Squad ทีมรักนักหลอก

– The Archies

– World War II: From The Frontlines

– The Secret Life Of Walter Mitty

– Underwater

8 ธันวาคม 2566

– Leave The World Behind

– Everything Everywhere All At Once

12 ธันวาคม 2566

– Single’s Inferno ซีซั่น 3

14 ธันวาคม 2566

– The Crown ซีซั่น 6 ภาค 2

– Yu Yu Hakusho

– The Childe

15 ธันวาคม 2566

– Chicken Run: Dawn Of The Nugget

– One Piece Stampede

– One Piece Film: Red

– เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว

16 ธันวาคม 2566

– Remembering แฟนฉัน แด่ความทรงจำสีจาง

– แฟนฉัน (Remastered in 4K)

21 ธันวาคม 2566

– Likes Flower In Sand

22 ธันวาคม 2566

– Gyeongseong Creature ซีซั่น 1 ภาค 1

– Rebel Moon – Part One: A Child Of Fire

23 ธันวาคม 2566

– The Book Of Life

– Scream

25 ธันวาคม 2566

– Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ

28 ธันวาคม 2566

– Pokemon Concierge

– My Happy Marriage

– Mondo

29 ธันวาคม 2566

– Berlin