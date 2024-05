เพาเวอร์บาย ลุยครบเครื่องรับเครื่องใช้ไฟฟ้าโตแรง

“เพาเวอร์บาย” กางแผนบุกรับตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโตต่อเนื่อง ชูธีม “Power Up Your Life” ยกระดับประสบการณ์ช็อปปิ้งเหนือระดับครบทุกมิติ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกเจน ลุยแพลตฟอร์มออมนิแชนเนลเต็มรูปแบบ นำเสนอสินค้าคุณภาพผ่านโซลูชั่นที่ล้ำสมัย ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มทั่วไทย จัดแคมเปญใหญ่ฉลองครบรอบ 28 ปี ลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 2.8 ล้าน แจกเซตเครื่องใช้ไฟฟ้า-ทองคำ ยิงยาวถึง 30 มิ.ย. 67

นายสุวิณ โกษีอํานวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยเริ่มเห็นสัญญาณบวกตั้งแต่ไตรมาสแรกที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการลดหย่อนภาษี Easy e-Receipt รวมถึงการฟื้นตัวของโครงการที่อยู่อาศัย ขณะที่บรรดาผู้ผลิตได้ทยอยออกสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ

ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด หนุนให้สินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศและพัดลมเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ยอดขายเพาเวอร์บายในไตรมาสแรกเติบโตตามทิศทางตลาดเช่นกัน และสำหรับในช่วงกลางปี คาดว่าตลาดทีวีและเครื่องเสียง จะแข่งขันสูงขึ้นจากกระแสมหกรรมกีฬาอย่างฟุตบอลยูโร 2024 ที่ประเทศเยอรมนี (14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม) ต่อด้วยโอลิมปิก 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส (26 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม) ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคอัพเกรดทีวีใหม่

สำหรับแผนการขับเคลื่อนธุรกิจปีที่ 28 ของเพาเวอร์บาย ยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยการนำข้อมูลอินไซต์ของลูกค้ามาวิเคราะห์ พร้อมดึงเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Power Up Your Life” อัพประสบการณ์การช็อปปิ้งเหนือระดับ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกเจเนอเรชั่น ด้วย 5 กลยุทธ์การตลาดสำคัญ

ได้แก่ Power Up Your Moment : การไม่หยุดนิ่งในการสรรหาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีโซลูชั่นครบครัน ฟังก์ชั่นล้ำสมัย ทั้งเทคโนโลยี AI สมาร์ทโฮม IOT เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ นอกจากนี้ยังคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์โดดเด่นทันสมัย บ่งบอกถึงรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานมาเป็นแม็กเนตมัดใจผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z

Power Up Your Inspiration : การเดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์มออมนิแชนเนลอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับช่องทางออฟไลน์ได้ขยายสาขาเพิ่ม 2 สาขา คือ เซ็นทรัล นครสวรรค์ และเซ็นทรัลนครปฐม และทยอยรีโนเวตสาขาเดิมภายใต้ธีม Power Up Your Life ให้มีภาพลักษณ์ทันสมัยขึ้น นำเสนอไอเดียการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อมิกซ์แอนด์แมตช์ ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสร้างทราฟฟิกภายในร้านเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังเอาใจขาช็อปออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่นเวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มฟีเจอร์ให้ช็อปง่ายขึ้น เช่น การค้นหาสินค้าไอเท็มฮิตอย่างรวดเร็ว รูปสินค้าหมุนได้ 360 องศา ฟังก์ชั่นคำนวณสเป็กสินค้า ช่วยจัดเก็บใบรับประกันสินค้า ขอใบกำกับภาษีผ่าน SMS หรือ e-Mail ชำระเงินผ่าน QR Code เป็นต้น

Power Up Your Move : การใช้กลยุทธ์ Collaboration กับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การ Copromotion กับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, ดีลพิเศษจากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า, บริการผ่อน 0% จากพันธมิตรทางการเงิน เป็นต้น รวมทั้งยังโฟกัสการทำซีอาร์เอ็ม ใช้บิ๊กดาต้าจากพาร์ตเนอร์ The1 มานำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล สร้างลอยัลตี้โปรแกรมที่เข้าถึงสมาชิก อาทิ เอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์ คูปองส่วนลด ช็อปสินค้าใหม่ก่อนใคร สิทธิพิเศษในเดือนเกิด เป็นต้น เพื่อครองใจลูกค้า

Power Up Your Choice : อีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร คือ พนักงาน บริษัท เตรียมแผนพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีการจัดอบรมเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องดูแลลูกค้าโดยตรง ซึ่งถือเป็นเอ็นเกจที่สำคัญที่สุดในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

ประกอบกับจุดเด่นของเพาเวอร์บายที่จำหน่ายสินค้าแบบมัลติแบรนด์ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบสเป็กสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อได้ ดังนั้นพนักงานขายจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าเป็นอย่างดี เพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้า และ Power Up Your Smile : การยกระดับบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และครบวงจรยิ่งขึ้น อาทิ บริการจัดส่งฟรี ติดตั้งฟรี ส่งด่วนภายในวันซ่อมแซม บริการทำความสะอาด โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

“ในโอกาสครบรอบ 28 ปี เพาเวอร์บาย ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ…ลุ้นรับของรางวัลกว่า 2.8 ล้านบาท อาทิ เซตเครื่องใช้ไฟฟ้าตกแต่งห้องในฝันจากซัมซุง, ทีซีแอล, แอลจี, ฮิตาชิ และอีเลคโทรลักซ์ ทองคำรวมมูลค่า 400,000 บาท คูปองส่วนลดทันที, ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ, พิเศษ ! ช็อปผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับสิทธิ์ลุ้นรับห้องในฝัน หรือทองคำเพิ่มอีก 10 สิทธิ์ แลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 67”