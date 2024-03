BRG Group สยายปีก 3 แบรนด์ EV “จีน-เกาหลี” ถล่มเดือดมอเตอร์โชว์

คอลัมน์ : ออโตอัพเดต

BRG Group จัด Big Campaign เข้าสู้ Motor Show 2024 คืนกำไรในปีมังกรทอง รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท พร้อมก้าวสู่เส้นทางใหม่กับการเป็นดีลเลอร์เจ้าใหญ่ถึง 3 แบรนด์

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 49 อย่างยิ่งใหญ่ในวงการรถยนต์นำเข้า BRG Group เราคือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นำเข้ารายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีหัวใจหลักคือ “คุณภาพ และความจริงใจ” เพื่อตอกย้ำความสำเร็จที่เรามั่นคงด้วยคุณภาพมาอย่างยาวนาน ในงาน Bangkok International Motor Show 2024 ที่กำลังจะถึงนี้ เราจึงมี Big Surprise คืนกำไรให้กับลูกค้ารวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นใหญ่ ซื้อรถแถมรถ!!, โปรโมชั่นเปลี่ยนถ่านเคยน้ำมัรื่องฟรี นาน 10 ปี, จับสลากของขวัญ Lucky Draw เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่อย่าง iPhone 15 และของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายที่จัดเต็มมาให้เฉพาะ ผู้ที่ซื้อรถยนต์กับเราที่งานนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่น ดาวน์ต่ำ, ผ่อนน้อย, ดอกเบี้ยต่ำ, ฟรีประกันภัย, ฟรีชุดแต่ง, ขัดเคลือบแก้วราคาพิเศษ และโปรโมชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย

และเพื่อให้สอดคล้องกับ Concept ของ Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 45 ที่มาในธีม The Mobility of Joyful Experiences : ประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง BRG Group จึงมากับแคมเปญ “Journey to Better Experience” การเดินทางสู่ประสบการณ์ที่ดี ซึ่งในครั้งนี้ เราขอชวนทุกท่านไปสัมผัสกับรถยนต์นำเข้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ Luxury สุดพรีเมี่ยม โดยถูกยกระดับความสง่างามด้วยชุดแต่ง M’z Speed คุณจะได้พบกับ All New M’z SPEED Alphard สุดยอด MPV ที่มียอดขายดีที่สุดตลอดกาล ตอบโจทย์การเดินทาง และความสะดวกสบายที่สุด, M’z SPEED Voxy ที่เหมาะสำหรับการเป็นรถยนต์ครอบครัว มีขนาดกะทัดรัด มาพร้อมกับการขับขี่ที่คล่องตัว และ M’z SPEED Stepwagon เน้นพื้นที่ในการใช้สอย เหมาะสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่กำลังมองหาความคุ้มค่าที่สุด ชุดแต่ง M’Z Speed เป็นชุดแต่งมาตรฐานระดับสากล โดย BRG Group เป็นผู้ที่ได้เอกสิทธิ์จัดจำหน่ายชุดแต่ง M’Z Speed อย่างเป็นทางการผู้เดียวในประเทศไทย มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น

นอกจากรถนำเข้าที่มาพร้อมกับชุดแต่ง M’Z Speed เรายังขนทัพรถยนต์นำเข้ารุ่นอื่น ๆ ที่พร้อมให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของ อาทิ Chevrolet Corvette Stingray 3LT ซูเปอร์คาร์ระดับตำนาน, Volkswagen ID. Buzz รถตู้พลังงานไฟฟ้า 100%, Volkswagen T5 รถยนต์ระดับผู้บริหารที่ตกแต่งภายในแบบ Super VIP, Land Cruiser Prado สุดยอดแห่งยนตรกรรม SUV Full size สายลุยระดับ Luxury และรถยนต์ระดับ High Class อีกมากมาย เชิญสัมผัสด้วยตัวคุณเอง ที่บูท B9 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-7 เมษายน 2567 นี้

ความพิเศษของแคมเปญ “Journey to Better Experience” การเดินทางสู่ประสบการณ์ที่ดี คือ Big Surprise คืนกำไรให้กับลูกค้า โดยรวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาทโชคใหญ่ แจกถึง 3 ชั้น เฉพาะลูกค้าที่จอง และซื้อรถในงาน Motor Show 2024 เท่านั้น

ชั้นที่ 1 : โปรซื้อรถแถมรถ เพียงซื้อรถรุ่นที่ร่วมรายการ รับไปเลย รถยนต์ไฟฟ้า 1 คัน มูลค่ากว่า 300,000 บาท (รุ่นที่บริษัทกำหนด)

ชั้นที่ 2 : Promotion! เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี นาน 10 ปี ! (สำหรับลูกค้าที่จองและซื้อรถในงาน Motor Show 2024 เท่านั้น / โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะรถญี่ปุ่นรุ่นที่ร่วมรายการ เท่านั้น)

ชั้นที่ 3 : จับสลาก Lucky Draw ลุ้นรับ iPhone 15 และของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เช่น : ทองคำ 1 บาท, iPhone 15, กระเป๋าเดินทางไฟฟ้า Airwheel, Samsung TV 55, iPad 10, Apple Watch SE, ลำโพง Marshall และอื่น ๆ อีกมากมาย และยังมีโปรโมชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดาวน์ต่ำ, ผ่อนน้อย, ดอกเบี้ยต่ำ, ฟรีประกันภัย, ฟรีชุดแต่ง, ขัดเคลือบแก้วราคาพิเศษ และโปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย รอคุณอยู่ที่บูท BRG GROUP

ไม่เพียงเท่านั้น ความยิ่งใหญ่ในปีนี้ BRG Group ยังพร้อมก้าวสู่เส้นทางใหม่กับการเป็นดีลเลอร์เจ้าใหญ่ถึง 3 แบรนด์ หลังจากที่ก้าวแรกอย่าง BRG GROUP ประสบความสำเร็จในด้านชื่อเสียง และยอดขาย จึงตามมาด้วยก้าวต่อไปอย่าง Neta รามคำแหง-หัวหมาก by BRG รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% การันตีความสำเร็จด้วยรางวัลอันดับ 1 Marketing Excellent Award และต่อด้วยอีกเส้นทางใหม่ที่เรากำลังจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Changan ซึ่งเรากำลังจะได้พบกันเร็ว ๆ นี้ กับ Deepal BRG Srinakarin นอกจากนี้ เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์รถยนต์ KIA จากประเทศเกาหลี อย่างเป็นทางการอีกด้วย

สุดท้ายนี้นอกเหนือจากการจำหน่าย Luxury Car แล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือบริการหลังการขายที่เป็นหัวใจหลักของ BRG บริการหลังการขายแบบ One Stop Service ครบวงจร ดูแลรถยนต์แบบครบ จบในที่เดียว โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญงานเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเข้าใจทุกปัญหาเรื่องรถยนต์อย่างแท้จริง





โชว์รูมและศูนย์บริการ One Stop Service พร้อมให้บริการ ทั้ง 2 สาขา ทั้งสาขาศรีนครินทร์ และสาขาเเจ้งวัฒนะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 08-8377-6992 (สาขาศรีนครินทร์) โทร. 08-5123-8170 (สาขาแจ้งวัฒนะ) Website : www.brg.co.th Line : @brggroup (มี@ข้างหน้า) หรือกดลิงก์ https://pixelfy.me/BRG-group Instagram : brg_group