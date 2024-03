เปอโยต์  408 ฟาสต์แบ็ก เร็ว-แรง-ประหยัด รับประกันคุณภาพยาว 7 ปี

คอลัมน์ : ออโตอัพเดต

เปอโยต์ 408 สปอร์ต ฟาสต์แบ็ก ครอสโอเวอร์ ขุมพลัง 218 แรงม้า เพิ่ม 2 รุ่นย่อย พร้อมรับประกันคุณภาพ 7 ปี เริ่มต้นเพียง 1.499 ล้านบาท ในงานมอเตอร์โชว์

เปอโยต์ ประเทศไทย ภายใต้บริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แบรนด์รถยนต์สัญชาติฝรั่งเศส เปอโยต์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตอกย้ำแบรนด์รถยนต์ยุโรประดั บพรีเมี่ยม เปิดตัวรุ่นไฮไลต์ New Peugeot 408 Allure, New Peugeot 408 Allure Plus ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Language of Attraction’ ภาษาแห่งการออกแบบสไตล์ฝรั่งเศส ด้วยราคาเริ่มต้น 1.499 ล้านบาท และ New Peugeot 408 GT รุ่นท็อปในตระกูล พร้อมทัพ เปอโยต์ รุ่นยอดนิยมอื่น ๆ ที่บูท A5 ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-7 เมษายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสุนทรพันธ์ เดชะเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปอโยต์ ประเทศไทย เผยว่า “งานมอเตอร์โชว์ปีนี้ แบรนด์รถยนต์ เปอโยต์ ยกทัพยนตรกรรมสไตล์ยุโรป มาเปิดตัวอย่างเร้าใจ โดยเฉพาะ New Peugeot 408 ทั้ง 3 รุ่น นำโดย New Peugeot 408 Allure, New Peugeot 408 Allure Plus และ New Peugeot 408 GT ที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ และสมรรถนะ เสริมทัพด้วย เปอโยต์ เอสยูวี De Nouveau ไม่ว่าจะเป็นรุ่น 2008, 3008 และ 5008 แบบ 7 ที่นั่ง มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ เพิ่มโอกาสการเป็นเจ้าของได้ง่ ายขึ้น ที่สำคัญมุ่งมั่นสร้างความมั่ นใจให้ลูกค้า ด้วยการขยายเครือข่าย พร้อมบริการหลังการขาย ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ”

เปอโยต์ 408 ทั้ง 3 รุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ และสมรรถนะเต็มพิกัด

New Peugeot 408 ยนตรกรรมฟาสต์แบ็ก ครอสโอเวอร์ สไตล์สปอร์ต ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเบนซิน 4 สูบ เทอร์โบ 1.6 ลิตร 218 แรงม้า (HP) แรงบิด 300 นิวตันเมตร ส่งกำลังสู่ล้อคู่หน้า ผ่านเกียร์อัตโนมัติ ‘e-EAT8’ 8 จังหวะ ห้องโดยสารล้ำสมัย, พื้นที่ด้านหลังกว้าง มาพร้อมเทคโนโลยี ‘Peugeot i-Cockpit’ เจเนอเรชั่นล่าสุด ติดตั้งมาตรวัดขนาด 10 นิ้ว บริเวณด้านหน้าผู้ขับ กลางแดชบอร์ดติดตั้งจอระบบสัมผั สขนาด 10 นิ้ว หันเข้าหาผู้ขับเพื่ อความสะดวกสบายสูงสุด

ขณะที่จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละรุ่น เริ่มจาก New Peugeot 408 Allure สะดุดตาด้วยไฟหน้าแบบ Full LED และพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหุ้ มหนังแท้ พร้อมแพดเดิลชิฟต์ ผสานหลายโหมดการขับ Eco / Sport / Normal / Manual พร้อมระบบนำทาง รองรับการเชื่อมต่อ Apple Car Play และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 2 โซน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภั ยครบครัน อาทิ ถุงลมนิรภัยและม่านนิรภัยรอบคัน เตือนการชนด้านหน้า เตือนเมื่อรถออกจากเลน เตือนเมื่อผู้ขับมีความเหนื่ อยล้า เตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหลั ง เป็นต้น ราคา 1.499 ล้านบาท

New Peugeot 408 Allure Plus โดดเด่นด้วยไฟหน้าแอลอีดี อัตโนมัติ เบาะผู้ขับปรับไฟฟ้า พร้อมระบบอุ่นเบาะ ระบบขับอัตโนมัติ อาทิ ช่วยเตือนมุมอับสายตา ช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน อ่านป้ายจำกัดความเร็ว และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ จนถึงจุดหยุดนิ่ง (Adaptive Cruise Control with Stop & Go) เป็นต้น ราคา 1.599 ล้านบาท

New Peugeot 408 GT โฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าอัตโนมั ติแบบ Matrix Beam และ เดย์ไทม์ รันนิ่ง ไลท์ หลังคาแบบซันรูฟพาโนรามา ล้ออัลลอย 20 นิ้ว เบาะหนัง ‘Nappa’ พร้อมฟังก์ชั่นระบบนวดหลั งเบาะผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้ า ชุดไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร 8 สี ระบบกรองอากาศ PM 2.5 ฝาท้ายเปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบแฮนด์ฟรีและเพิ่ มความสุนทรีย์ ด้วยชุดเครื่องเสียงระดับพรีเมี่ ยม ‘FOCAL’ จากฝรั่งเศส 10 ลำโพง เพิ่มความคุ้มค่าด้วยราคาใหม่ 1.799 ล้านบาท จากเดิมราคา 1.849 ล้านบาท

รับประกันคุ ณภาพนานสูงสุดถึง 7 ปี

ข้อเสนอพิเศษ สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ เปอโยต์ ทุกรุ่น ภายในงาน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี นอกจากนี้ เปอโยต์ ประเทศไทย ยังนำเสนอความคุ้มค่า และอุ่นใจในมาตรฐานยนตรกรรมยุ โรป กับการขยายการรับประกันคุณภาพ นานสูงสุดถึง 7 ปี เป็นมาตรฐานใหม่ โดยเริ่มต้นจากรุ่น New Peugeot 408 ทั้ง 3 รุ่น ดังนี้

New Peugeot 408 รุ่น GT, Allure และ Allure Plus

รับประกันคุณภาพนานสูงสุด 7 ปี หรือ 200,000 กม.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ตลอด 7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

โปรแกรมบำรุงรักษา Peugeot Care นานสูงสุด 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร และสำหรับ SUV Peugeot De Nouveau รุ่น 2008, 3008 และ 5008 แบบ 7 ที่นั่ง

รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ตลอด 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

โปรแกรมบำรุงรักษา Peugeot Care นานสูงสุด 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร

บริการหลังการขายทั่วประเทศ

เปอโยต์ ประเทศไทย เดินหน้าขยายเครือข่ายโชว์รูม พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร 9 แห่ง

ทั่วประเทศ ได้แก่ เกษตร-นวมินทร์, เยาวราช, สุขุมวิท, วงเวียนพระราม 5 ราชพฤกษ์, อุบลราชธานี, หาดใหญ่, ภูเก็ต, พัทยา และล่าสุด ‘เชียงใหม่ ออโต้’ เครือข่ายแห่ งแรกในภาคเหนือ นอกจากนี้ยังได้ผนึกกำลังกับ เอ็มเอ็มเอส บ๊อช คาร์ เซอร์วิส แอนด์ ไทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุ งรถยนต์แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ ‘PEUGEOT SERVICE OUTLET’ เพื่อให้บริการหลังการขาย อีก 13 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 10 สาขา ได้แก่ พระราม 4, งามวงศ์วาน, ลำลูกกา, รังสิต, เพชรเกษม, รามคำแหง, คู้บอน, พุทธบูชา, กาญจนาภิเษก และศรีนครินทร์ และอีก 3 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ ระยอง, อุบลราชธานี และภูเก็ต

สอบถามข้อมูล โทร. 1488 ALWAYS CONNECTED

LINE: @peugeotthailand

FACEBOOK: Peugeot Thailand

WEBSITE: www.peugeot.co.th