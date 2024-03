เกีย ฮึดสู้รถจีน เปิด EV5 เคาะราคา 1.249 ล้านบาท

“เกีย” เปิดตัว “The Kia EV5” รถเอสยูวีขนาดกลาง ไฟฟ้า 100% รับประกันคุณภาพนาน 7 ปีเต็ม บริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี 24 ชั่วโมงยาว 7 ปี พร้อมรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายฌ็อง-ดาวิด คริสติญอง อาเรล รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทได้เปิดตัว “The Kia EV5” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของรถรุ่นนี้ในเอเชีย-แปซิฟิก ในงาน มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ตอกย้ำความมุ่งมั่นตอบรับกระแสความนิยมของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

“The Kia EV5 ที่จะวางจำหน่ายในตลาดประเทศไทยประกอบด้วย 4 รุ่นย่อย พร้อมราคาพิเศษช่วงเปิดตัว จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้แก่ The Kia EV5 Light ราคา 1,249,000 บาท The Kia EV5 Air ราคา 1,349,000 บาท The Kia EV5 Earth Long Range ราคา 1,549,000 บาท และ The Kia EV5 Earth Exclusive AWD ในราคา 1,749,000 บาท ซื้อ Kia EV5 ทุกรุ่นภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 จะได้รับการรับประกันคุณภาพนานถึง 7 ปีเต็ม บริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี รวมถึงการรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ 8 ปี”

The Kia EV5 4 รุ่น ได้แก่ : The Kia EV5 Light, The Kia EV5 Air, The Kia EV5 Earth Long Range และ The Kia EV5 Earth Exclusive AWD ซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่มาพร้อมการติดตั้งระบบส่งกำลังระดับสูงสุด และฟีเจอร์ชั้นนำคุณภาพดีที่สุดของเรา โดยมาพร้อมตัวเลือกระบบส่งกําลังไฟฟ้าหลากรูปแบบ โดยใน 2 รุ่นแรก คือ The Kia EV5 Light และ The Kia EV5 Air มีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 64.2 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าขนาด 160 กิโลวัตต์ โดยทั้งรุ่น Light และรุ่น Air ให้ระยะทางจากพลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐาน NEDC สูงสุดถึง 490 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง สามารถสร้างอัตราเร่งจาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ภายในเวลา 8.5 วินาที ด้วยกําลังมอเตอร์สูงสุด 217 แรงม้า และแรงบิดสูงสุดถึง 310 นิวตันเมตร

มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว อีกทั้งยังมีฟีเจอร์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยมากมาย ได้แก่ ระบบเบรก ABS+EBD พร้อมระบบ Multi-Collision Brake (MCB), ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC), เซ็นเซอร์ช่วยเหลือการเข้าจอดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง, ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจร (LFA และ LKA) ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCAA) พร้อม Junction Assist และระบบควบคุมความเร็วและระยะห่างจากรถคันหน้าอัตโนมัติ Smart Cruise Control with Stop & Go โดยในรุ่น The Kia EV5 Air ยังมีระบบฟีเจอร์เพิ่มเติมอื่น ๆ อาทิ ซันรูฟแบบ Panoramic, ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electric Tailgate), ระบบชาร์จมือถือแบบไร้สาย (Wireless Charger) และระบบแสดงภาพรอบทิศทาง Surround View Monitor (SVM)

นอกจากนี้ยัง ข้อเสนอพิเศษในโอกาสเปิดตัว The Kia EV5

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี

ฟรี อุปกรณ์ Kia Home Charger 1 ชุด (กำลังไฟฟ้า 7 หรือ 22 กิโลวัตต์ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถยนต์) และฟรี ค่าติดตั้ง Kia Home Charger ให้กับลูกค้า

การรับประกันคุณภาพตัวรถ 7 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

การรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ (High-Voltage Battery) 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร



