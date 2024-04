“จี๊ป” เอาใจสาวกพันธุ์แกร่ง จัดทริปท่องเที่ยวยกระดับทักษะขับขี่ออฟโรด

“จี๊ป” เอาใจสาวกพันธุ์แกร่ง จัดกิจกรรม ‘JOC MEET: OUT OF TOWN TO PETCHABURI’ ขับ จี๊ป เที่ยวสนุก ครบถ้วยทักษะออฟโรด

นายสุนทรพันธ์ เดชะเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จี๊ป ประเทศไทย ภายใต้การบริหารโดยบริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าได้จัดกิจกรรมเอาใจสาวกรถยนต์พันธุ์แกร่ง ภายใต้ชื่อ ‘JOC MEET: OUT OF TOWN TO PETCHABURI’ พาลูกค้าพร้อมรถ จี๊ป คู่ใจ ขับเป็นคาราวาน ท่องเที่ยวอย่างถึงรส พร้อมทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรี

“เราจัดกิจกรรมเพื่อหลอมรวมเป็นชุมชนที่แน่นแฟ้น ซึ่งแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องพาสมาชิกชุมชนชาว จี๊ป ออกเดินทางท่องเที่ยว เรียนรู้ทักษะการขับขี่แบบออฟโรด ท้าทายสมรรถนะรถยนต์พันธุ์แกร่ง พร้อมถือโอกาสมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นรสชาติชีวิตที่หาไม่ได้ง่ายๆ ในเมืองกรุง”

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมเดินทางหลากวัยพร้อมรถ จี๊ป คู่ใจกว่า 20 คัน ขับท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ตามแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อภายในจังหวัดเพชรบุรี ไม่ว่าจะเป็น ผาซ่อนรัก อันตื่นเต้นเร้าใจไปด้วยเกาะแก่ง และผาหินแบบ Unseen และ Exclusive สุดๆ

บ้านไร่ภู่หวาน สวนดงตาลลุงถนอม ชมสาธิตการทำน้ำตาลสด พร้อมลิ้มรสชาติหอมหวานสดชื่น

และบันทึกภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนศูนย์การศึกษาวิจัยแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกด้วย