ซื้อเปอโยต์ 408 ฟาสต์แบ็กรับแพ็กเกจดูแลรถ 3 ปี 6 แสนกม.

“เปอโยต์” อัดแพ็กเกจดูแลรถยาว 3 ปี 6 แสนกม. ซื้อ”408 สปอร์ตฟาสต์แบ็กครอสโอเวอร์” รับข้อเสนอเกินห้ามใจ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายภูยส มังกรกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล กล่าวว่า เปอโยต์ จัดกิจกรรมสบายๆ ‘Bonjour The New 408’ สัมผัส New Peugeot 408 สปอร์ต ฟาสต์แบ็กครอสโอเวอร์ แบบใกล้ชิด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ อาทิ

ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี

รับประกันคุณภาพสินค้า 7 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร

Peugeot Value Care Package สูงสุด 3 ปี

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 7 ปี ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดระยะทาง

ภายในงานลูกค้าจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศการฟังเครื่องเสียงคุณภาพระดับโลกในรถยนต์ บรรเลงเพิ่มความสุนทรีย์ผ่าน Live Saxophone สุดชิลล์ ภายใต้แนวคิด “Peugeot x Focal” พร้อมทดลองขับเรียนรู้การใช้งานและออปชั่นและสมรรถนะอันเป็นเลิศก่อนตัดสินใจซื้อ

“Peugeot 408 โดดเด่นทั้งดีไซน์และสมรรถนะล้ำสมัย มีให้เลือกถึง 3 รุ่นย่อย ทั้ง New Peugeot 408 Allure, New Peugeot 408 Allure Plus และรุ่นท็อป New Peugeot 408 GT มาพร้อมเครื่องเสียงแบรนด์ดัง Focal ที่ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพระดับโลก จึงอยากเชิญชวนผู้ชื่นชอบความสุนทรีย์ สัมผัสบทเพลงไพเราะจาก Focal ผ่านลีลาแซ็กโซโฟน พร้อมอร่อยฉ่ำคลายร้อนกับไอศกรีม Guss Damn Good”

อุ่นใจด้วยเครือข่ายให้บริการหลังการขาย ครอบคลุมทั่วประเทศ เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจร รวม 6 สาขา ได้แก่ สุขุมวิท, เกษตร-นวมินทร์, วงเวียนพระราม 5-ราชพฤกษ์, หาดใหญ่, ภูเก็ต และอุบลราชธานี นอกจากนี้

ยังได้ผนึกกำลังกับ เอ็มเอ็มเอส บ๊อช คาร์ เซอร์วิส แอนด์ ไทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์แบบครบวงจร ขยายเครือข่ายการให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ ‘PEUGEOT SERVICE OUTLET’ ครอบคลุมทั่วประเทศ 13 สาขา แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 10 สาขา ได้แก่ พระราม 4,

งามวงศ์วาน, ลำลูกกา, รังสิต, เพชรเกษม, รามคำแหง, คู้บอน, พุทธบูชา, กาญจนาภิเษก

และศรีนครินทร์ พร้อม 3 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ ระยอง, อุบลราชธานี และภูเก็ต

สัมผัสประสบการณ์สุนทรีย์ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม ที่โชว์รูม เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล สาขาสุขุมวิท และวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ที่สาขาวงเวียนพระราม 5-ราชพฤกษ์ สำหรับลูกค้าที่มาร่วมงาน รับสิทธิพิเศษล้างรถฟรีที่โชว์รูม