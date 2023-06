RML ปักธง ‘OCC’ (One City Centre) แลนด์มาร์คสูงสุดใจกลางเพลินจิต ที่เป็นมากกว่าออฟฟิศแต่คือศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลก

สถานที่ทำงานยุคใหม่ต้องเป็นที่ที่ ‘ทำงานก็ดี ผ่อนคลายก็ได้’ ซึ่งเป็นออฟฟิศในฝันของคนทุก generation นี่เป็นที่มาของแนวคิดในการออกแบบ ‘OCC’ (One City Centre) อาคารออฟฟิศลักชัวรี่ Grade A+ แลนด์มาร์คแห่งใหม่บนทำเล Super Prime Area ใจกลางเพลินจิต โครงการล่าสุดจาก RML หรือ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

‘OCC’ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ตรงข้ามกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ถือว่าเป็นสุดยอดทำเล เดินทางสะดวกมาก ติดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต โดยใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากบีทีเอส และสามารถเดินเชื่อมต่อเข้าไปในอาคารผ่าน Sky Bridge ได้เลย หรือถ้าขับรถมาก็อยู่ห่างจากทางด่วนเฉลิมมหานครเพียง 200 เมตร เหนือระดับด้วยดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘REIMAGINE YOUR WORLD’ ที่พิถีพิถันในการออกแบบทุกตารางนิ้ว รังสรรค์ออกมาเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนผลงานศิลปะ ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่บนเส้นถนนเพลินจิต ซึ่งได้ดีไซน์เนอร์ระดับโลกอย่าง Skidmore, Owings & Merrill (Thailand) Co., Ltd. บริษัทเดียวกันกับที่ออกแบบอาคาร Burj Khalifa ที่ดูไบ และ One World Trade Center ที่นิวยอร์ก มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบให้ โดยได้ทำงานร่วมกับ ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล (Design 103 International) บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นนำของไทยที่มีประวัติยาวนานและมีผลงานอาคารระดับมาซเตอร์พีซมากมาย และแทนเดม อาร์คิเท็ค (2001) (Tandem Architects) บริษัทสถาปนิกแถวหน้าของไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาคารสูง และมี ฉมา (Shma) บริษัทภูมิสถาปัตย์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาด้านภูมิทัศน์ รวมถึง ดีดับเบิ้ลยูพี (ประเทศไทย) (DWP (Thailand)) บริษัทออกแบบและตกแต่งภายในชั้นนำ เป็นที่ปรึกษาด้านการตกแต่งภายใน และออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) (Aurecon Consulting (Thailand)) ผู้นำด้านบริการงานออกแบบ ให้คำปรึกษาและบริหารงานทางวิศวกร เป็นที่ปรึกษาด้านงานระบบไฟฟ้า และงานระบบเครื่องกล

โครงการพัฒนาใส่ใจในทุกรายละเอียด ด้วยการออกแบบให้เป็น Beyond Office Building เพื่อที่จะให้ออฟฟิศเป็นเสมือนที่ทำงานและที่พักผ่อนอย่างสมบูรณ์ ที่มากกว่าที่ทำงาน แต่มีพื้นที่สำหรับแฮงค์เอ้าท์ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่ชื่อดัง ให้ชาวเพลินจิตได้พักผ่อนหย่อนใจ นัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงาน หรือนัดเจรจาธุรกิจได้อีกด้วย

โดยพื้นที่ตั้งแต่ชั้น 18 ถึง 57 ของอาคารเป็นสถานที่ทำงานซึ่งออกแบบได้อย่างลงตัว แต่ละชั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 1,300 ตร.ม. เพดานและกระจกมีความสูงถึง 3 เมตร และไม่มีเสากลางกั้น ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นได้ทั้งห้องทำงาน ห้องประชุม และพื้นที่ Co-Working Space ที่รองรับการใช้งานได้อย่างตอบโจทย์

ส่วนชั้น 58 และ 61 จะเป็นห้องอาหาร และบาร์สุดหรูกับการออกแบบที่โดดเด่น มาพร้อมวิว 360 องศามองเห็นมหานครกรุงเทพฯ พร้อมวิวคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาแบบไม่มีอะไรมากั้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางใหม่ของนักชิม นักดื่ม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแน่นอน

และที่พิเศษไปกว่านั้นคือบริเวณด้านหน้าอาคารมีสวนสีเขียวขนาดใหญ่มากถึงกว่า 5,000 ตารางเมตร ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม ให้บรรยากาศร่มรื่น ซึ่งคนที่เดินผ่านไปมาสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงานได้ พร้อมชื่นชมความงามของงานประติมากรรม โดยประติมากรแถวหน้าของไทยอย่าง โด่ง-พงษธัช อ่วยกลาง ที่ถูกจัดวางไว้โดยรอบพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ

จุดเด่นสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ โครงการออกแบบภายใต้แนวคิดที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพและวิถีชีวิตการทำงานที่ดี โดยภายในอาคารเน้นใช้แสงธรรมชาติเพื่อให้เกิดมุมมองที่โปร่งสบายและผ่อนคลาย ให้ความรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และยังมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ ‘Daylight Sensor’ ที่ช่วยปรับแสงไฟภายในอาคารให้เหมาะกับการใช้ชีวิตและการทำงาน มอบบรรยากาศการทํางานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ รวมทั้งยังติดตั้งระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติภายในพื้นที่ ช่วยสร้างความสบายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็น smart building มี Applicationและระบบสแกนใบหน้ารองรับการลงทะเบียนเข้า-ออกของอาคาร สะดวกและปลอดภัยกับทั้งผู้เช่าและผู้มาเยี่ยมเยียน ทั้งนี้ตัวอาคารยังถูกพัฒนาตามมาตรฐานอาคาร โดยได้รับรางวัล Fitwel โดย Center for Active Design (CfAD) จากสหรัฐอเมริกาในระดับ 2 ดาวในฐานะอาคารที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นด้านคุณภาพและให้ความมั่นใจกับทางผู้เช่าเรื่องความเป็นมิตรต่อการทำงานและการใช้พื้นที่สำนักงาน และรางวัลการพัฒนาอาคารสำนักงานแห่งปี (Office Development of the Year) จากเวที Real Estate Asia Awards 2021 ในไทย ด้วยนวัตกรรมการจัดการโครงการที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

OCC จะเปิดตัวเต็มรูปแบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเหมาะแก่การเป็นออฟฟิศในฝันของบริษัทชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Tech Company, Finance รวมทั้งจะเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าท์สุดชิคแห่งใหม่ใจกลางกรุงฯ อย่างแน่นอน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่สำนักงาน หรือร้านค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนขาย CBRE โทร. 02-119-1500 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cbre.co.th หรือ www.onecitycentrebangkok.com

นอกจากนี้ RML ยังเตรียมเปิดขายอัลตร้าลักชัวรี่ 3 โครงการภายในปลายปีนี้ ได้แก่ โครงการโรสวูด เรสซิเดนซ์เซส กมลา (Rosewood Residences Kamala) บนอ่าวกมลา ซึ่งถือเป็นทำเลที่มอบวิวและชายหาดที่สวยที่สุดในจังหวัดภูเก็ต และโครงการอัลตร้า ลักชัวรี่ แบรนด์เด็ด เรสซิเดนซ์ (Ultra-Luxury Branded Residence) ในรูปแบบไฮไรส์ (High Rise) บนทำเลสุขุมวิท รวมถึงโครงการอัลตร้า ลักชัวรี่ เรสซิเดนซ์ ในรูปแบบโลว์ไรส์ (Low Rise) บนทำเลโซนสุขุมวิทเช่นกัน โดยทั้งหมดเตรียมเปิดขายรอบพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ (Private Sales) ในไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าจะเป็นโครงกา