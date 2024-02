FPT ปิดงบฯไตรมาส 1/67 (ต.ค.-ธ.ค. 66) แพลตฟอร์มอสังหาฯ ครบวงจรหนุนรายได้-รักษาระดับกำไรเติบโตดี

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย แจ้งไตรมาส 1 ปีงบการเงิน 2567 (ต.ค.-ธ.ค. 66) ทำรายได้ 3,066 ล้านบาท กำไร 322 ล้านบาท จากฟอร์มเด่นของอสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรม-พาณิชยกรรมที่สร้างกระแสรายได้จากค่าเช่าและบริการอย่างต่อเนื่อง พอร์ตโฟลิโอมีอัตราการเช่าในระดับสูง ด้านธุรกิจที่อยู่อาศัยโดนผลกระทบจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FOT กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตในไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2567 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ได้อย่างมั่นคง ภายใต้ความกดดันทางภาวะทางเศรษฐกิจระดับโลก

โดย FPT ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลของสินทรัพย์ที่สร้างรายได้จากการขายและรายได้ประจำในอัตรา 40:60 เพื่อให้มีกระแสรายได้จากค่าเช่าที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้าต่อเนื่องในการสร้างแบรนด์ FPT ให้เป็นแบรนด์ที่มีจุดเด่นเหนือผู้ให้บริการรายอื่น ผ่านการเป็น “Real Estate as a Service Brand-REaaS” หรือแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ต่อยอดนวัตกรรมการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มีแรงหนุนหลักจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมที่เติบโตด้วยรายได้ 734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

กุญแจสำคัญมาจากธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามีดีมานด์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก “จีน ฮ่องกง ไต้หวัน” ในกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ รวมถึงธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามมีอัตราการเช่าสูง มีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และสามารถต่อสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายเดิม ส่งผลให้อัตราการเช่ารวมของพอร์ตโฟลิโอสูงถึง 87% ทำนิวไฮ (New High) ในรอบ 3 ปี

ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมการลงทุนในการขยายพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า เพื่อรองรับดีมานด์เพิ่มเติมของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีแผนเปิดให้บริการโซลูชั่นใหม่ อย่างอาคารแบบสร้างตามฟังก์ชั่นพร้อมใช้ (Built-to-Function) ในไตรมาสหน้า

สำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม ทั้งอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอและพื้นที่รีเทล สามารถรักษาอัตราการเช่าของพอร์ตโฟลิโออยู่ที่ 92% โดยโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของธุรกิจอาคารสำนักงานอย่าง PromptMove-พร้อมมูฟ สำนักงานตกแต่งเบ็ดเสร็จพร้อมเข้าทำงานด้วยแนวคิด Ready to Move in และ Ready to use ได้รับการตอบรับอย่างดี

รวมถึงโครงการมิกซ์ยูส สีลมเอจ มียอดผู้เช่าเพิ่มขึ้น ปัจจุบันพื้นที่ออฟฟิศมีอัตราการเช่าที่ 91% และพื้นที่รีเทลมีอัตราการเช่าที่ 96%

ส่วนกลุ่มธุรกิจโรงแรมฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว ล่าสุดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมของ FPT ได้รับรางวัล “สุดยอดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี ที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า” (Customer Experience of The Year) จาก The Asian Experience Awards รางวัลระดับสากลภายใต้ Charlton Media Group สื่อชั้นนำด้านธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่สร้างประสบการณ์ยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้บริการ

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย สร้างรายได้จากการขาย 1,731 ล้านบาท โดยได้เปิด 1 โครงการใหม่แบรนด์ “แกรนดิโอ แจ้งวัฒนะ-เมืองทอง” มูลค่าโครงการ 2,180 ล้านบาท พร้อมทั้งระบายสต๊อกสินค้าออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง และปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งส่งผลต่อยอดการปฏิเสธสินเชื่อกู้ซื้อบ้านจากธนาคาร (Rejection Rate)

โดยบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดรับกับสภาวะตลาดมากขึ้น ในอีก 9 เดือนที่เหลือของปีงบการเงิน 2567 (มกราคม-กันยายน 2567) มีแผนเปิด 6 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 9,400 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โดยบริษัทมีแบ็กล็อกอีกกว่า 1,300 ล้านบาทซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง