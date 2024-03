อนันดา Committed To Urban Life โตต่อเนื่อง-เปิด 7 โครงการใหม่ 1.8 หมื่นล้าน

ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้ามาอย่างยาวนานสำหรับค่ายอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

เรื่องใหม่ปี 2567 บริษัทประกาศแผนลงทุนมุ่งมั่นเติบโตต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวบ้านและคอนโดมิเนียมรวม 7 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 18,608 ล้านบาท วางเป้ายอดขาย 23,000 ล้านบาท และวางเป้ารายได้ที่ 14,500 ล้านบาท มาพร้อมกับเตรียมอวดโฉมคอนโดฯระดับแฟลกชิปของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ควบคู่ย่างก้าวที่ท้าทายในการผนึกพันธมิตรแบรนด์ระดับโลก

จ่อ Sold Out 1.9 หมื่นล้าน

นำโดย “ชานนท์ เรืองกฤตยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง มาดใหม่ในปีนี้ เป็นอีกปีที่ลุกขึ้นมาตอกย้ำจุดยืนผู้นำแบรนด์ที่อยู่อาศัยเพื่อคนเมือง ภายใต้แนวคิด “Committed To Urban Life”

แผนธุรกิจปีมังกรแบบรัว ๆ วางแผนเปิดตัวใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 18,608 ล้านบาท ตั้งเป้ารับรู้รายได้ 14,500 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 10% เป้ายอดขาย 23,000 ล้านบาท เติบโต 18% รวมทั้งวางเป้ายอดขายตลาดต่างประเทศ 7,699 ล้านบาท เติบโต 10% จากปี 2566 ที่ผ่านมา

โดยไฮไลต์ปีนี้ เตรียมเปิด 2 โครงการคอนโดฯใหม่ระดับแฟลกชิป รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรใหม่ระดับโลก หลังจากที่อนันดาฯประสบความสำเร็จอย่างสูงจากดีลร่วมทุนพันธมิตรยักษ์อสังหาฯ “กลุ่มมิตซุย ฟุโดซัง” จากประเทศญี่ปุ่น ที่มีมูลค่าร่วมทุน หรือ JV-joint venture ไม่ต่ำกว่า 1.43 แสนล้านบาท

หมัดเด็ดดูเหมือนจะอยู่ที่อนันดาฯ เล็งปิดการขายหรือ Sold Out 8 โครงการในปีนี้ มูลค่ากว่า 19,962 ล้านบาท

โครงสร้างที่แข็งแกร่งยังรวมถึงข้อมูลด้านการเงินองค์กร โดยอนันดาฯ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

ด้วยการชำระคืนหุ้นกู้มูลค่า 3,826 ล้านบาท ครบตามกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ภายในปีนี้บริษัทเตรียมความพร้อมในการชำระหุ้นกู้ตามกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2567 มูลค่า 3,231 ล้านบาทไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ลุยกลยุทธ์ 3 Committed

“ปี 2566 ที่ผ่านมา ถือว่าท้าทายความสามารถในการดำเนินงานของอนันดาฯ เป็นอย่างมาก จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แต่อนันดาฯได้มีการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ยังสามารถครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าคนเมือง ทั้งตลาดคอนโดมิเนียมและบ้านแนวราบในเมืองได้เป็นอย่างดี ลูกค้ายังคงให้ความเชื่อมั่นในแบรนด์ของอนันดาฯ อย่างต่อเนื่อง”

สำหรับธีมการทำธุรกิจปีนี้ อนันดาฯ เดินหน้าภายใต้แนวคิด “Committed To Urban Life” มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองให้ดียิ่งขึ้น นำเสนอสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมอยู่ พร้อมโอน บนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ บริษัทใส่ใจการพัฒนาโครงการทุกตารางนิ้วจากอินไซด์ของคนเมือง มุ่งเน้นการปรับสินค้านำเสนอห้องรูปแบบใหม่ ภาพลักษณ์ใหม่ ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนเมืองลงตัวที่สุด เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับโครงการพร้อมอยู่ พร้อมโอน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าคนเมืองได้ครบทุกเซ็กเมนต์

ทั้งนี้ ธีมธุรกิจ Committed To Urban Life ในปี 2567 นี้ ประกอบด้วย กลยุทธ์ 3 ขาหลัก ได้แก่ 1.Committed to Growth มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2.Committed to Our Customers มุ่งเน้น มั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ และ 3.Committed to Urban Life มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อชีวิตคนเมือง

“เตรียมพบกับสิ่งดี ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เราวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวมมากกว่า 18,608 ล้านบาท ภาพใหญ่ของแผนลงทุนปีนี้จะเห็น 2 โครงการคอนโดฯระดับแฟลกชิป และการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก แน่นอนว่ามี 5 โครงการบ้านแนวราบในทำเลศักยภาพอีกด้วย”

คุณภาพชีวิตเหนือระดับ

ผู้บริหารอีกราย “ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2566 ที่ผ่านมา อนันดาฯได้ออกแบรนดิ้งแคมเปญ “Love Urban Life” ส่งต่อพลังบวกให้คนเมือง ตอกย้ำแบรนด์ที่อยู่อาศัยของคนเมือง

การต่อยอดในปีนี้ สานต่อความสำเร็จสิ่งดี ๆ ให้กับคนเมืองด้วยแคมเปญ “ANANDA Urban Joy” นำเสนอสิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะแคมเปญห้องแต่งครบ รูปแบบใหม่ (New Series) พร้อมกิจกรรมดี ๆ สำหรับคนเมือง และผู้สนใจซื้อที่อยู่อาศัยทำเลเมืองใกล้รถไฟฟ้า รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและการบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองให้มากที่สุดตามมาตรฐาน ANANDA Sure

เมื่อลงลึกรายละเอียด ANANDA Sure มาจากความมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัย โมเดลหลักนำเสนอบริการและดูแลลูกบ้านอย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนส่งมอบบ้าน ไปจนถึงการดูแลตลอดการอยู่อาศัย การบริการด้านนิติบุคคล จาก The Works Community Management บริษัทในเครือของอนันดาฯ ทีมนิติบุคคลมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ

อีกทั้งยังมีบริการด้านการลงทุนจาก The Agent ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ปรึกษาด้านการลงทุนแบบครบวงจร พร้อมด้วยแอปพลิเคชั่น Cocoro App แอปผู้ช่วยคนใหม่ที่ทำให้การอยู่อาศัยง่ายขึ้น สะดวก จบ ครบทุกฟีเจอร์สำคัญภายในแอปเดียว มอบเป็นเอกสิทธิ์ให้กับลูกบ้านอนันดาฯ

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดยอนันดาฯ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน ณ ปี 2566 บริษัทประสบความสำเร็จจากการนำเสนอสินค้าพร้อมอยู่ พร้อมโอน บนทำเลที่ดีที่สุดให้กับคนเมือง แม้อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย แต่ยังคงสร้างผลงานได้ในระดับที่น่าพอใจ มีตัวชี้วัดจากตัวเลขสำคัญ 3 รายได้ “ยอดโอน-ยอดขายในประเทศ-ยอดขายตลาดต่างประเทศ”

สถิติตัวเลขปี 2566 มียอดขาย 19,535 ล้านบาท เติบโต 11% เมื่อเทียบกับปี 2565 มียอดโอน 13,186 ล้านบาท เติบโต 10% และมียอดขายตลาดต่างประเทศ 6,989 ล้านบาท เติบโตเกิน 102%





“อนันดาฯยืนยันในความแข็งแกร่งของศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เดินหน้าวางเป้าหมายพัฒนาโครงการตอบรับความต้องการลูกค้าคนเมืองในทุกเซ็กเมนต์ แม้ที่ผ่านมาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ผันผวน แต่ก็ยังคงมีดีมานด์หรือความต้องการที่อยู่อาศัยจำนวนมาก เพียงแค่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสม ขณะนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของลูกค้าที่จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ในราคาที่สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้”