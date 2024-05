MBK ปี 2566 รายได้รวม 1.2 หมื่นล้าน กำไรสุทธิ 1,567 ล้าน โตพุ่ง 372%

เอ็ม บี เค (MBK) เผยผลประกอบการปี 2566 รายได้รวม 12,101 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,567 ล้านบาท เติบโต 372% จากการฟื้นตัวของธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมเดินหน้าปลดล็อคศักยภาพ 7 กลุ่มธุรกิจครอบคลุมศูนย์การค้า โรงแรมและการท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพทย์ อาหาร การเงิน และธุรกิจการประมูล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายวิจักษณ์ ประดิษฐ์วณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK กล่าวว่า ภาพรวมปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 12,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จำนวน 2,649 ล้าน บาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยธุรกิจศูนย์การค้า มีรายได้รวม 3,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% เทียบกับปี 2565 หรือเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท เนื่องจากการกลับมาของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมีผู้เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นตามแผนที่วางไว้

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว รายได้รวม 1,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% ปัจจัยหลักมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีอัตราการเข้าพักและราคาห้องพักเพิ่มสูงขึ้น

ธุรกิจกอล์ฟ มีรายได้รวม 530 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% ปัจจัยหลักมาจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสนามกอล์ฟ เรด เมาท์เทิน กอล์ฟ คลับ และสนามกอล์ฟ ล็อค ปาล์ม คลับ ในจังหวัดภูเก็ต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้ลดลงจากปี 2565 สาเหตุหลักมาจาก MBK คงมาตรการระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ แต่ก็ยังมุ่งมั่นพัฒนาโครงการในที่ดินที่บริษัทเป็นเจ้าของและขายโครงการในที่ดินของ MBK อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจอาหาร รายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายข้าวในประเทศที่เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกลดลงมาจากการชะลอคำสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจศูนย์อาหารทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และสามย่านมิตรทาวน์ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากจำนวนคนที่มาใช้บริการมากขึ้น

ธุรกิจการเงิน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในหุ้นทุนธนชาติ (TCAP) และมีสัดส่วนการลงทุนเข้าเกณฑ์การเป็นบริษัทร่วมทำให้มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามา ทำให้ธุรกิจการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ MBK มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยงบลงทุน 1,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 84,000 ตารางเมตร ปรับโฉมใหม่เปลี่ยนทั้งไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ใหม่ ให้กลายเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งรักษา บำบัด ส่งเสริมและป้องกัน แบบครบวงจรในย่านศรีนครินทร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ กินดี อยู่ดี สุขภาพดี Living in Harmony

ตลอดจนการเพิ่มเติมร้านค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามครบวงจร อาทิ ร้านอาหารและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ และคลินิกเฉพาะทาง เป็นต้น

กลุ่มบริษัท MBK ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล เปิด คลินิกพรีเมี่ยมรามาธิบดีเฮลธ์สเปช แอท พาราไดซ์ ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรในเดือนธันวาคม 2566 พื้นที่ 1,818 ตารางเมตร โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนทางเลือก เป็นต้น

นอกจากนี้เดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาบริษัท เอ็ม บี เค เปิดดำเนินการโรงแรมทินิดี เทรนดี้ กรุงเทพ ข้าวสาร บนถนนรามบุตรี ติดกับถนนข้าวสาร เป็นอาคารสูง 9 ชั้น จำนวน 215 ห้อง พร้อมสระว่ายน้ำและที่จอดรถ 150 คัน

นายวิจักษณ์ กล่าวว่า หลังสถานการณ์โควิด ธุรกิจของ MBK มีผลประกอบการฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ พร้อมเดินหน้าตาแผนกลยุทธ์ ทั้งการบริหารข้อมูลลูกค้า ข้อมูลด้านการตลาด และกลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะธุรกิจที่ริเวอร์เดล ดิสทริค ซึ่งเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของ MBK Group มีพื้นที่ 1,500 ไร่ เป็นโครงการมิกซ์ยูส ( Mixed-Use) โดยนำ 6 ธุรกิจในเครือเข้าไปจัดสรรในพื้นที่ ยกเว้นธุรกิจการเงิน พร้อมวางระบบความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

ส่วนโครงการที่พักอาศัยระดับลักเซอรี่ ได้แก่ แบรนด์พาร์ค ริเวอร์เดล และเดอะ ริเวอร์เดล เรสซิเด้นท์ อยู่ระหว่างดำเนินการต่อยอดโครงการพาร์ค ริเวอร์เดล 2

“เป้าหมายของการขับเคลื่อนธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ ริเวอร์เดล ดิสทริค เราคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว และมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายวิจักษณ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ ปี 2566 MBK ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ จากหลายหน่วยงาน อาทิ รางวัล GI Best Support Award จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัล The International Clean Marina จาก MIA รางวัล Product of the Year Awards 2023 ด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการ จากนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ระดับดีเลิศ 5 ดาว ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ของสถาบันไทยพัฒน์ รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2566 ของจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัล The Bronze Flag Resort & Members Club โดย 59 Club