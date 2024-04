ททท.-Klook จัดทำแพลตฟอร์มท่องเที่ยว หวังดึงนักท่องเที่ยวอาเซียนเที่ยวไทย

ททท. ร่วมลงนาม LOI กับ Klook แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำ หวังดึงนักท่องเที่ยวตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วย Soft Power 5F มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ร่วมกับ Mr.Eric Gnock Fah ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้ก่อตั้งบริษัท คลูก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ Klook ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) พันธมิตรทางธุรกิจ

ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ชูแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามของธรรมชาติ และความหลากหลายของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่พร้อมจะรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบ

โดยจะนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วย Soft Power of Thailand 5F: Food, Flim, Fashion, Fight, Festival และเน้นส่งเสริมการโปรโมทประสบการณ์ 5 Must Do in Thailand กระจายการท่องเที่ยวไปสู่เมืองน่าเที่ยว หรือ Hidden Gems พร้อม ๆ ไปกับการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมอีเวนต์และเทศกาลต่าง ๆ ที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Event ระดับโลก

นอกจากนี้ การนำเสนอเมืองน่าเที่ยว (Hidden Gems) บนแพลตฟอร์ม Klook ทำให้ผู้ใช้งาน Klook จากทั่วโลกสามารถเข้าถึงและเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองเหล่านี้ได้ โดยร้อยละ 80 ของประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่จะนำเสนอและให้บริการเพิ่มในปีนี้มาจากผู้ประกอบการท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลาง ถือเป็นการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ททท. และ Klook เชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพิ่มการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น และมุ่งส่งมอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม