ร้อน ๆ แบบนี้ ไปตากแอร์ และหาหนังสืออ่านที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กันเถอะ

คงอย่างที่ทุกคนทราบกัน ช่วงนี้มีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-8 เมษายน 2567 โดยแต่ละสำนักพิมพ์คงเข็นหนังสือร้อน ๆ สด ๆ ใหม่ ๆ จากแท่นพิมพ์มาอวดโฉมผู้อ่าน

ซึ่งน่าจะมีพ็อกเกตบุ๊กส์พิมพ์ใหม่ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ หลายหมื่นเล่มด้วยกัน เพียงแต่ผมไม่ทราบว่าไฮไลต์ของสำนักพิมพ์เหล่านั้นมีอะไรกันบ้าง แต่สำหรับสำนักพิมพ์มติชนปีนี้มีพ็อกเกตบุ๊กส์พิมพ์ออกมาใหม่หลายสิบเล่มด้วยกัน แต่ละเล่มล้วนเล่นอยู่บนธีมคอนเซ็ปต์ว่า “ReadUp อ่านเอาฤกษ์”

ถามว่า ReadUp อ่านเอาฤกษ์ เป็นยังไง ?

คำตอบคงเกี่ยวพันกับการอยากให้ทุกคนอ่านหนังสือ เพราะหนังสือไม่เพียงจะช่วยยกระดับความรู้ จิตใจ สติปัญญา จนนำมาสู่ความรื่นรมย์ในเรื่องต่าง ๆ หากหนังสือยังเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง เพื่อจะพาเราเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิต เสมือนเป็นการเดินเข้าสู่มงคลฤกษ์ของ 12 นักษัตร ในการทำภารกิจต่าง ๆ ด้วย

ฉะนั้น จึงไม่แปลกที่สำนักพิมพ์มติชนปีนี้ จึงออกแบบบูท J47 ในลักษณะคอลลาจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการนำ 12 นักษัตรมาร้อยเรียง จนกลายเป็นภาพหลายมิติที่น่าสนใจ โดยฝีมือของ “นักรบ มูลมานัส” ศิลปินอิสระที่เคยออกแบบปกหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนมากมาย

ขณะเดียวกัน “ReadUp อ่านเอาฤกษ์” ก็นำเสนอเนื้อหาหนังสือแต่ละเล่มอย่างหลากหลายมากกว่าเดิม แถมแต่ละเล่มยังติดชาร์ตหนังสือขายดีภายในงานด้วย ไม่ว่าจะเป็น ไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาส ผู้เขียน : หนุ่มเมืองจันท์, Twists and Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม ผู้เขียน : สันติธาร เสถียรไทย, เสด็จพ่อ ร.5 วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย และประชาชนในรัฐนาฏกรรม ผู้เขียน : นิธิ เอียวศรีวงศ์, ธนาพล อิ๋วสกุล, ลอกคราบพุทธแท้ : ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาชนชั้นกลางไทยร่วมสมัย ผู้เขียน : อาสา คำภา, The Museum of Other People พิพิธภัณฑ์แห่งผู้เป็นอื่น ผู้เขียน : Adam Kuper ผู้แปล : วรรณพร เรียนแจ้ง

Siamese Cat สยามวิฬาร์ & ประวัติศาสตร์ไทยฉบับแมวเหมียว ผู้เขียน : กำพล จำปาพันธ์, อำนาจนำพระนั่งเกล้าฯ : การเมืองวัฒนธรรมของชนชั้นนำต้นรัตนโกสินทร์ ผู้เขียน : ปวีณา หมู่อุบล, The Lost Forest : ประวัติศาสตร์(การทำลาย)สิ่งแวดล้อมไทย ผู้เขียน : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, Sex Appear เพศสะพรั่ง ผู้เขียน : ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ และ ชิงแดนแม่น้ำโขง : ประวัติศาสตร์เสียดินแดนฉบับวิวาท(กรรม) ผู้เขียน : ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

รวมถึงเล่มอื่น ๆ อีกมากมาย

ฉะนั้น ถ้าใครสนใจหนังสือของสำนักพิมพ์มติชน โปรดเดินตรงไปที่บูท J47 ที่ไม่เพียงจะได้ส่วนลดราคากันอย่างเต็มอิ่ม ยังมีของกำนัล ทำเป็นของที่ระลึกระดับพรีเมี่ยม เพื่อกำนัลแด่ผู้อ่านที่ซื้อหนังสือในราคาที่กำหนดอีกด้วย นอกจากนั้น แต่ละวัน ยังมีนักเขียนของสำนักพิมพ์นั่งแจกลายเซ็นให้กับเหล่าบรรดาหนอนหนังสืออย่างใกล้ชิด

สำคัญไปกว่านั้น ภายในบูท J47 ยังมีหนังสือพ็อกเกตบุ๊กส์อีกจำนวนมากนำมาลดราคากันอย่างจุใจ โดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่ไม่เพียงจะหาซื้อที่ไหนอีกไม่ได้แล้ว หากบางทียังเป็นหนังสือหายาก ที่หาตามท้องตลาดไม่ได้อีกด้วย ผมจึงอยากเชิญผู้อ่านทุกท่านไปยังสำนักพิมพ์มติชน

หรือไปเดินในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้





เพราะนอกจากแอร์จะเย็นฉ่ำ ยังมีหนังสือให้เลือกหลากหลายอีกด้วย แล้วเจอกันนะครับ ?