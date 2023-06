หัวหน้ามีสิทธิเลือกลูกน้องจริงหรือ ?

คอลัมน์​ : SD CONER ผู้เขียน : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ https://tamrongsakk.blogspot.com

มีสัจธรรมข้อหนึ่งคือ “ลูกน้องไม่มีสิทธิเลือกหัวหน้า แต่หัวหน้ามีโอกาสเลือกลูกน้อง”

แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือ เมื่อหัวหน้ามีโอกาสเลือกลูกน้องแล้ว แต่หัวหน้ากลับไม่ใช้โอกาสนั้นเลือกลูกน้องที่เหมาะสมเข้ามาร่วมงาน หลายครั้งเลือกลูกน้องแบบถูกใจมากกว่าถูกกับงาน เมื่อรับคนที่ผิดพลาด และมีปัญหาเข้ามา ก็เลยทำให้ต้องมาตามแก้ปัญหาของลูกน้องเหล่านี้ แทนที่จะได้คนมาทำงาน กลับได้คนที่มาทำให้ยุ่งยากลำบากใจซะนี่

อะไรทำให้หัวหน้าเลือกลูกน้องผิดพลาด ?

1.คิดง่าย ๆ ว่าเอาใครก็ได้มาทำงาน หัวหน้างานอีกไม่น้อยที่คิดว่า…เอาใครก็ได้เข้ามาทำงานก่อนเถอะ ตอนนี้งานค้างเต็มไปหมดไม่มีใครมาเคลียร์งาน ฯลฯ

ถ้าหัวหน้าคิดแบบนี้แปลว่ากำลังหน้ามืดตามัวแล้วล่ะครับ สภาพก็จะคล้าย ๆ กับคนที่กลัวขึ้นคาน ก็อยากจะหาใครก็ได้ เอาใครก็ได้มาเป็นคู่อยู่กินกันไปก่อน (ดีกว่าอยู่เปล่า ๆ ให้เพื่อนล้อ) แล้วไปคว้าเอาคนที่เข้ามาสร้างปัญหาสารพัดในชีวิตเรายังไงยังงั้นเลยครับ

2.คัดเลือกลูกน้องคนใหม่เหมือนกับหาแฟนใหม่ให้คล้าย ๆ กับแฟนคนเก่า นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หัวหน้าตัดสินใจคัดเลือกคนผิดพลาด เพราะหัวหน้าอีกหลาย ๆ คนจะมองบุคลิกภาพของผู้สมัครงานเพียงผิวเผินภายนอก ให้มีลักษณะคล้ายลูกน้องเก่าที่ลาออกไป เช่น ลูกน้องคนเก่าที่ลาออกไปเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าตาเป็นมิตร พูดง่ายใช้คล่อง ฯลฯ

หัวหน้าก็อยากได้ลูกน้องคนใหม่ที่มาแทนเป็นแบบนี้แหละครับ โดยไม่ได้ดูว่าลูกน้องคนเก่า หรือคนใหม่นี้มีความรู้ มีทักษะความสามารถที่ตรงกับงานตาม job description หรือไม่ พูดง่าย ๆ ว่าคัดเลือกคนโดยไม่ได้เอา JD มาเป็นหลักเลยก็ว่าได้ครับ

3.หัวหน้าขาดทักษะในการสัมภาษณ์ และการอ่านคน อันนี้เป็นกันเยอะ คือหัวหน้าหรือผู้บริหารจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญการสัมภาษณ์ แต่ในความเป็นจริงคือไม่เคยเตรียมตัวในการสัมภาษณ์แบบ structured interview เลย แถมชอบสัมภาษณ์แบบจิตสัมผัส (unstructured interview) คือไม่เคยเตรียมคำถามใด ๆ มาก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ แต่ชอบมานั่งคิดคำถามเอาเองในห้องสัมภาษณ์เดี๋ยวนั้น จึงทำให้ผลการคัดเลือกคนเป็นไปตามอคติของผู้สัมภาษณ์เสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การคัดเลือกลูกน้องเป็นไปแบบถูกใจมากกว่าถูก job แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาดราม่าตามมาภายหลังอีกหลายเรื่อง

ปัญหาต่าง ๆ ที่ผมบอกมานี้จะแก้ได้ด้วยการที่หัวหน้า หรือผู้บริหารจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน mind set ในการคัดเลือกลูกน้องเสียใหม่ และให้ความสำคัญกับคำว่า “You are what you eat” ให้มากขึ้น ต้องมีการเตรียมตัวก่อนการคัดเลือก อ่านประวัติผู้สมัคร และเตรียมคำถามเอาไว้ก่อนการสัมภาษณ์ (structured interview) มีหลักเกณฑ์เป้าหมายที่ชัดเจนในการคัดเลือกคน ตลอดจนให้ความสำคัญในการเพิ่มพูนทักษะการคัดเลือกคนเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ลง

จะต้องเปลี่ยน mindset ในเรื่องนี้เสียใหม่ว่า…การสัมภาษณ์ไม่ใช่แค่การพูดคุย..แต่คือการคัดเลือก

หัวหน้าจะต้องมีทักษะในการ “คัดเลือก” คน ต้องเป็นเหมือนกรรมการที่คัดเลือกนักร้อง, นักแสดงในรายการประกวดทั้งหลาย คือต้องมีตาที่เห็นแววของคนที่เข้ามา audition นั่นแหละครับ แต่ถ้าใครยังคิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญ จะคงทำแบบเดิม ๆ คือคิดว่าเอาใครก็ได้เข้ามาทำงานที่คั่งค้างไว้ไปก่อน ก็คงต้องวนเวียนกับการแก้ปัญหา Put the wrong person on the right job แบบซ้ำซากกันต่อไป