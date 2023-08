ไอคอนสยาม เปิดประสบการณ์คลาสโยคะในนิทรรศการ Van Gogh Alive Bangkok

ไอคอนสยาม เปิดประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ จัดคลาสโยคะท่ามกลางนิทรรศการศิลปะอิมเมอร์ซีฟ “Van Gogh Alive Bangkok” ท่องโลกจินตนาการของศิลปินชื่อดังครบทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส

“ไอคอนสยาม” ผนึกกำลัง “Live Impact Events” และ “Brew Yoga Thailand” มอบประสบการณ์เหนือระดับให้คนรักโยคะกับกิจกรรม “Immersive Brew Yoga” คลาสไวน์โยคะครั้งแรกในประเทศไทย ท่ามกลางนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก “Van Gogh Alive Bangkok” (แวนโกะห์ อะไลฟ์ แบงค็อก) ชมผลงานศิลปะแบบครบทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ที่ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม

Immersive Brew Yoga ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมแนว Creative & Wellness activities จัดโดย Van Gogh Alive Bangkok x Brew Yoga Thailand เอาใจสายอาร์ต สายโยคะ และผู้ที่รักการออกกำลังกาย มาเปิดประสบการณ์ท่องโลกศิลปะ พร้อมดื่มด่ำกับสีสัน อารมณ์ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้ง

รูป คือ Immersive Art with Van Gogh Alive Bangkok

รส คือ The taste of wine like Van Gogh’s style

กลิ่น คือ Aroma of Van Gogh’s history จากแบรนด์ HARNN

เสียง คือ Immersive Van Gogh’s Playlist

สัมผัส คือ Interactive during Brew Yoga session by Brew Yoga Thailand

นิทรรศการศิลปะ Van Gogh Alive Bangkok ได้รวบรวมผลงานมาสเตอร์พีซของ “Vincent Van Gogh” (วินเซนต์ แวนโกะห์) ศิลปินชื่อก้องโลกกว่า 3,000 ภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “I dream my painting, and then I paint my dream” จัดแสดงบนพื้นที่ขนาดใหญ่ 4,120 ตารางเมตร ในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตผ่านเทคโนโลยี SENSORY4tm และ Reality Art Space

ให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงความรู้สึก หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไปในโลกแห่งจินตนาการของศิลปินชื่อก้องโลกได้อย่างครบทุกมิติผ่านผลงาน อาทิ The Starry Night, Café Terrace at Night, Yellow House, Daubigny’s Garden, Wheat Field with Crows ฯลฯ

พร้อมกันนี้ยังมี “Van Gogh Café by After You” ที่รังสรรค์เมนูขนมและเครื่องดื่มขึ้นมากมายสำหรับแฟน ๆ แวนโกะห์ และโซนขายของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟมีจำหน่ายที่งานนี้เท่านั้น

นิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟ Van Gogh Alive Bangkok เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น. ที่ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม โดยขยายวันจัดแสดงไปถึงวันที่ 3 กันยายนนี้

ราคาบัตร VIP 1,490 บาท

ราคาบัตรทั่วไป 990 บาท

ราคาบัตรนักเรียนและนักศึกษา 480 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook : ICONSIAM