มูเฟส มิวเซียมสยาม นำความเชื่อตีความใหม่ผ่านดิจิทัลอาร์ต ถึง 5 ธ.ค.นี้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อีกหนึ่งเทศกาลปลายปีที่สายมูเตลูไม่ควรพลาด กับ “มูเฟส” งานที่นำความเชื่อเกี่ยวกับสายมูมาบอกเล่าและตีความใหม่ให้มีความร่วมสมัย ซึ่งจะจัดขึ้นที่มิวเซียมสยาม ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566

ภายในงานได้หยิบยกความเชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลอาร์ตและ Interactive Installation สร้างสรรค์ออกมาเป็น 3 ชิ้นงานไฮไลต์ ประกอบไปด้วย

การทำบุญด้วยน้ำมันตะเกียง Interactive Lighting, Immersive Bathed in the Power of Auspicious Stones หรือการดื่มด่ำอาบแสงด้วยพลังหินมงคล และ I Am Very Rich Interactive Installation ที่เกี่ยวกับการขอพรเรื่องการเงิน

ไปหาคำตอบด้วยตัวเองกันได้ว่าความเชื่อที่มีมานานแสนนานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยในปัจจุบันจะมาอยู่ร่วมกันได้อย่างไร มูเฟสจัดแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00-23.00 น. ที่มิวเซียมสยาม

ข้อมูลจาก มิวเซียมสยาม และ มูเฟส