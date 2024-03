ชมงานอาร์ตประมูลงานศิลป์ 70 ผลงานศิลปินดัง ถึง 24 มี.ค. ที่ไอคอนสยาม

บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น จัดการประมูลงานศิลปะ “The Extraordinaire 2024” พร้อมเปิดให้เข้าชมครั้งแรกของปี พบผลงานศิลปินดังกว่า 70 ชิ้น ถึง 24 มีนาคม 2567 ชั้น 7 ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม

วันที่ 23 มีนาคม 2567 บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น จัดการประมูลผลงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกของปี “ดิ เอ็กซ์ทรอดิแนร์ 2024” (The Extraordinaire 2024) กับคอนเซปต์ “เดอะ เจมส์” (The Gems) ซึ่งรวบรวมชิ้นงานชั้นเยี่ยมของศิลปินชั้นครู และศิลปินร่วมสมัย เสมือนการค้นพบอัญมณีเม็ดงามทั้งในไทยและต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ที่ชั้น 7 ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม

โดยมีไฮไลต์สำคัญคือชิ้นงานหน้าปกสูจิบัตร ที่เป็นการร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของก้องกานและซันเต๋อ ที่จะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างน้อยครึ่งทศวรรษ นอกจากงานประมูลแล้วยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้

“เสริมคุณ คุณาวงศ์” ประธาน บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น กล่าวถึงความพิเศษของงาน ดิ เอ็กซ์ทรอดิแนร์ 2024 ว่า ไม่เพียงแต่ผลงานร่วมสมัยจากศิลปินยุคใหม่ขวัญใจมวลชนอย่าง ซันเต๋อ, ก้องกาน, แม็กชา, ครายเบบี้ มอลลี่, อเล็ก เฟส ฯลฯ เท่านั้น

แต่บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น ยังได้คัดสรรผลงานของปรมาจารย์ดาวค้างฟ้าแห่งวงการศิลปะไทยมากมาย อาทิ ถวัลย์ ดัชนี, ประเทือง เอมเจริญ, สุเชาว์ ศิษย์คเณศ, เฟื้อ หริพิทักษ์, สมพง อดุลยสารพัน และอีกหลากหลายท่าน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน มาผสานรวมกันกลายเป็นนิทรรศการชิ้นงานการประมูลทั้ง 71 ล็อต

งานโมเดิร์นอาร์ตที่เดินทางข้ามผ่านยุคสมัยอย่างเกรียงไกรยังคงดูทันสมัย งานยุคใหม่จากศิลปินใหม่ที่น่าจับตามองอันเปรียบเสมือนการค้นพบและนำเสนออัญมณีชิ้นสำคัญให้กับนักสะสมและผู้ชื่นชอบศิลปะ และที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาเริ่มต้นที่หลักหมื่น ตามลักษณะของการประมูลแบบเดย์เซลส์

ซันเต๋อ-ก้องกาน

ภายในงาน ดิ เอ็กซ์ทรอดิแนร์ 2024 มีไฮไลต์ชิ้นสำคัญ ได้แก่ ชิ้นงานสร้างสรรค์ร่วมกันของ “ซันเต๋อ” และ “ก้องกาน” เป็นชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ อย่าง “There are some reasons why we become friends, 2023” ผลงานอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 140 x 200 ซม. ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพของทั้งสองศิลปิน

โดยนำเสนอผ่านภาพเทเลพอร์ตและคาแรกเตอร์อันเป็นจุดเด่นของก้องกาน ผสานกับนักบินอวกาศจิ๋วพร้อมกับทุ่งหญ้าสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของซันเต๋อ ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานออริจินัลร่วมกันในลักษณะนี้ จะไม่เกิดขึ้นอีกภายในระยะเวลานานถึง 5 ปี เป็นการขับเน้นความสำคัญและคุณค่าของจิตรกรรมชิ้นนี้ให้โดดเด่นมากขึ้น

ประมูล 5 กลุ่มผลงาน

บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น ได้แบ่งหมวดหมู่ผลงานที่จะเข้าร่วมประมูลออกเป็น 5 กลุ่ม ตามการดึงเอาจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน หรือเนื้อหาแนวคิดที่บอกเล่า ได้แก่

“G.O.A.T Greatest of all time” รวมที่สุดแห่งตำนาน ในวงการศิลปะไทย ศิลปินที่ถ่ายทอดความสงบด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้างผสมผสานความเป็นไทยนำเสนอแนวคิดผลงานศิลปะให้กับผู้ชมได้อย่างถึงแก่น อาทิ ปรีชา เถาทอง, ช่วง มูลพินิจ, ประเทือง เอมเจริญ, สุเชาว์ ศิษย์คเณศและ ถวัลย์ ดัชนี เป็นต้น

“อเล็ก เฟส” ศิลปินสตรีทอาร์ตผู้มีชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติ พบกับการนำผนังอิฐเข้าประมูลครั้งแรกของประเทศไทยกับผลงาน “Toxic tin can, 2015” กราฟฟิตี้สะท้อนสังคมบนกำแพงกว้างถึง 2.5 เมตร หนักกว่า 400 กิโลกรัม เป็นผลงานที่สร้างขึ้นในพื้นที่เปิดส่วนบุคคลจึงเห็นร่องรอยของการพ่นทับ เช่น ภาพตัวละครที่หูข้างขวา เป็นการบอมบ์จากศิลปินอื่น ให้อารมณ์ของสตรีตอาร์ตอย่างแท้จริง

“Soul” พบกับผลงานหลากหลายที่นำเสนอผ่าน “คน” อาทิ Stand Strong ผลงานสีสันสดใสกระแทกใจจาก “บีบีเลย์ ศิลปินลูกครึ่งจีน – โปรตุเกส” เป็นภาพสี น้ำมันขนาดใหญ่โดย ลิค ศรีประเสริฐ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบโฟวิสม์กับความเป็นแฟชั่นที่ลงตัว หรือจะเป็น “กิตติ นารอด” กับผลงาน “Girl in roses tattoo” เป็นผลงานช่วงที่ศิลปินใช้สีชมพูเข้ามาเขียนเป็นสีผิวคน

“LIT the Light LIT” ไฟดวงใหม่ที่กำลังลุกโชนในวงการศิลปะไทยได้ถูกจุดให้ส่องสว่างไกลถึงต่างประเทศ เช่น ธารธารา ศิลปินหญิงที่เริ่มมีผลงานจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวอย่างเกาหลี และอเมริกาในช่วงสองปีที่ผ่านมา, เนียม มะวรคนอง ศิลปินที่มีบทบาทสำคัญบนเวทีประมูลในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมากับ, แม็กชา กับผลงานพรมไนลอนทอมือจาก STRANDED ON THE GROUND ขนาดกว่า 2 เมตร, ครายเบบี้ มอลลี่ กับผลงานไดคัต Fiberglass ชื่อ Crying Over You ที่มีเพียง 10 อิดิชัน





“Real or Fantasy” ชิ้นงานหลากรูปแบบที่ฉาบไปด้วยจินตนาการเหนือจริงที่เล่าเรื่องที่จริงที่คนเราต้องเจอ อาทิ ผลงานเซอร์เรียลลิสม์จากศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ชื่อก้องของไทยอย่าง สมพง อดุลยสารพัน ผลงาน กำเหนิดกินรี, ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ Amusement 2 โดยทวี รัชนีกร, วันดา ใจมา อย่างภาพ Fake ที่สะท้อนมิติหลากหลายในมนุษย์ และภาพ เปลี่ยนทุกสถานการณ์ในชีวิตให้เป็นบวก กับการรับมือเรื่องราวแง่ลบในชีวิต ดีเทลต่าง ๆ ถูกเก็บรายละเอียดอย่างดี