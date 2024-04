OR ตั้งบริษัท OR Health & Wellness รุกตลาดความงาม เปิดสาขาแรก มิ.ย. 67

OR ตั้งบริษัท OR Health & Wellness รุกตลาดสุขภาพและความงาม พร้อมลุยเปิดสาขาแรกเดือน มิ.ย. 67

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้งบริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฮลท์แอนด์เวลเนส โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ ORHW โดยมีแผนเปิดร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามภายใต้ ORHW สาขาแรกในเดือนมิถุนายน 2567

นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) กล่าวว่า ORHW มีเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดสุขภาพและความงามของประเทศไทย โดยมีแผนการเปิดตัวร้านค้าปลีกใหม่ที่มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าด้านสุขภาพและความงามที่แตกต่างหลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพจากคู่ค้าทางธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ญี่ปุ่นและเกาหลี

อีกทั้งยังมีจุดแข็งด้านกลยุทธ์โลเกชั่น (Strategic Location) ของร้านค้าในการเข้าถึงเครือข่ายของ พีทีที สเตชั่น ที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่จะเป็นจุดหมายปลายทางให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับระบบสมาชิกบลูพลัส (blueplus+) (หรือโปรแกรมสะสมคะแนน Blue Card เดิม) เพื่อนำเสนอประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของแต่ละบุคคล อีกทั้ง ลูกค้ายังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามได้อีกด้วย