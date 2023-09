Kept by krungsri ปรับดอกเบี้ยขึ้นสูงสุด 2% ต่อปี ฝากได้สูงสุด 5 ล้านบาท

Kept by krungsri ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นสูงสุด 2% ต่อปี สำหรับเงินฝากใหม่ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป และปรับยอดเงินฝากสูงสุดถึง 5 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ไม่มีเงื่อนไข พร้อมส่งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2566 นางสาวดมิศา พิศิษฐวานิช ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Kept by krungsri ยังมุ่งสร้างวินัยในการออมให้กับลูกค้าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้สนุกกับการเก็บเงิน และในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงมีการปรับขึ้นต่อเนื่อง Kept by krungsri จึงต้องการมอบผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า ช่วยสร้างแรงจูงใจในการออมให้เพิ่มขึ้น

โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับกระปุก Grow เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดิมอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 1.7% เป็นสูงสุด 2% ต่อปี สำหรับเงินฝากใหม่ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี ในปีแรก (เดือนที่ 1-12) และสูงขึ้นเป็น 2% ต่อปี ในปีที่สอง (เดือนที่ 13-24) และด้วยแนวโน้มปริมาณธุรกรรมเงินฝากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราจึงได้ตัดสินใจปรับเพิ่มวงเงินฝากจากยอดเงินฝากสูงสุด 3 ล้าน เป็น 5 ล้านบาท ให้ลูกค้าได้เก็บออมมากขึ้น พร้อมรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ Kept ยังมีฟีเจอร์ช่วยเก็บออม และต่อยอดเงินอีกมากมายให้ลูกค้าได้บริหารจัดการเงินง่าย สนุก เพิ่มโอกาสเงินให้โตขึ้น ทั้งเก็บออมและลงทุนได้ในแอปเดียว

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอป Kept by krungsri และสมัครสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2566 พร้อมโอนเงินเข้าบัญชี Kept ขั้นต่ำ 2,000 บาท จำนวน 1 รายการให้สำเร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันที่สมัครสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับกระเป๋า Kept ช้อปไปเก็บไป มูลค่า 150 บาท