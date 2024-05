ยอดฝืด แข่งหั่นราคารถ EV-สันดาปอ่วม-ปิกอัพหด 50%

ขายรถ 4 เดือนเฉา เศรษฐกิจทรุด กำลังซื้อหด หนี้เสียเพิ่มไม่หยุด เปิดสถิติรถสันดาปอืดสุด ๆ ปิกอัพอ่วมหดตัวเกือบ 50% ไฟแนนซ์เข้มไม่ปล่อยสินเชื่อ ชี้รีเจ็กต์เรตพุ่งต่อเนื่อง ค่ายรถดิ้น “ซูซูกิ-เอ็มจี-มาสด้า-ฮาวาล” เร่งระบายสต๊อก ทุ่มอัดส่วนลดคันละกว่าแสน ฟากรถ EV แผ่วตามตลาดโลก เฉพาะเดือนเมษายนหดตัวเกือบ 20% BYD พลาดแชมป์ฉางอาน

ภาพรวมของตลาดรถยนต์บ้านเรา ยังคงได้รับผลกระทบปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจที่ไม่โตตามศักยภาพโดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ที่เพิ่งจะเริ่มได้ใช้เงิน รวมถึงกำลังซื้อที่หดหายและปัญหาหนี้เสียที่ยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขายรถ 4 เดือนร่วง 20%

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานสถิติการขายรถยนต์ในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2567 พบว่า ยอดขายยังลดลงต่อเนื่อง โดยมียอดขายแค่ 210,517 คัน ลดลง 24% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น 5 อันดับแรก ได้แก่ โตโยต้า 78,232 คัน, อีซูซุ 31,300 คัน, ฮอนด้า 3,847 คัน, BYD จำนวน 10,944 คัน และมิตซูบิชิ จำนวน 9,804 คัน ขณะที่เฉพาะเดือนเมษายน มียอดขายไม่ถึง 5 หมื่นคัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวของปีก่อน 21% ซึ่งจะเห็นว่าตลาดยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมากระแสของรถ EV จะร้อนแรงก็ตาม

ส่วนยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนเมษายนปีนี้ ก็ส่งสัญญาณการหดตัวที่ชัดเจนเช่นกัน ทั้ง ๆ ที่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดรถ EV เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนเมษายนที่ผ่านมากลับลดลงเกือบ 20% ตามกระแสตลาดโลกมียอดจดทะเบียนรวมแค่ 4,088 คัน และที่สำคัญ BYD DOLPHIN ซึ่งเคยถือธงนำในตลาดรถ EV ก็มีน้องใหม่ DEEPAL จากค่ายฉางอาน ก้าวขึ้นมาเทียบรัศมี

สำหรับตลาดที่หดตัวก่อนหน้านั้น นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระบุว่า ยอดขายรถยนต์ที่ลดลงเป็นผลมาจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเศรษฐกิจโดยรวมกระทบกำลังซื้อและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทำให้ตลาดรถยนต์ปิกอัพลดลงเกือบ 50% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

แต่สำหรับตลาดรถยนต์ในกลุ่มไฮบริดยังมีอัตราการเติบโต ซึ่งมั่นใจว่าตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนน่าจะดีขึ้นจากกระแสการท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และรวมถึงการเริ่มส่งมอบรถยนต์ใหม่ที่ได้ยอดจองในมอเตอร์โชว์

ชี้รีเจ็กต์เรตพุ่งต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดที่หดตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี เกือบทุกค่ายเพิ่งจะเริ่มลืมตาอ้าปากได้ช่วงที่มีอีเวนต์ใหญ่มอเตอร์โชว์ เมื่อปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องเมษายน โดยในงานทุกแบรนด์ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์มียอดจองรวมเกือบ 6 หมื่นคัน แต่ละแบรนด์มีตัวเลขตุนในกระเป๋ารู้สึกเบาใจขึ้นมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับปรากฏว่าตัวเลขการจองไม่เป็นอย่างที่คิด เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการอีกหลายอย่างโดยเฉพาะไฟแนนซ์

ซึ่งปรากฏว่ามีจำนวนลูกค้าที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อถึง 20% ซึ่งเป็นผลมาจากตัวเลขหนี้เสียของข้อมูลเครดิตบูโรที่ระบุไว้ชัดว่า อุตสาหกรรมรถยนต์มีหนี้เสียปี 2566 สูงถึง 2.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อนและหนี้กำลังจะเสียอีก 2.08 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นตัวเลขการปฏิเสธสินเชื่อที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รถสันดาปดิ้นเคลียร์สต๊อก

ยอดการปฏิเสธสินเชื่อที่พุ่งแรง ส่งผลให้เกือบทุกค่ายรถยนต์ตอนนี้ต้องหาทางดิ้น และทางออกที่ยังใช้ได้ผลก็คือการอัดส่วนลดโดยเฉพาะเงินสด ตอนนี้เกือบทุกยี่ห้อเลือกวิธีนี้ เริ่มจากค่ายซูซูกิที่ก่อนหน้านี้ตัดสินใจประกาศลดราคาขายอีโคคาร์ ซูซูกิ เซียส และซูซูกิ เอ็กซ์แอล7 ลงไปสูงสุดคันละ 80,000-150,000 บาท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการสต๊อก สามารถสร้างความน่าพอใจใช้เวลาไม่กี่วันยอดขาย 700 คันหมดเกลี้ยง

ล่าสุด นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแคมเปญอัดส่วนลดเงินสดซูซูกิ เซเลริโอ ทุกรุ่นย่อยลงมา 52,100 บาท เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรถยนต์ของซูซูกิได้ง่ายขึ้น ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน โดยระบุว่ารถลอตนี้หลังจากประกาศแคมเปญไปมียอดไปแล้วมากกว่า 300 คัน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกไม่นานเกลี้ยงสต๊อก

“ซูซูกิมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นของซูซูกิยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค เพราะคุ้มค่า คุ้มราคา ยังเป็นรถที่ดูแลง่าย มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสมเหตุสมผลเป็นมิตรกับลูกค้า”

อีกค่ายที่เลือกใช้การทุบราคา ได้แก่ มาสด้า ซึ่งระยะหลังยอดขายหดหายไปจากตลาดพอสมควร เนื่องจากยังไม่มีโปรดักต์ใหม่เสริมทัพ โดยเฉพาะมีแต่รถยนต์สันดาปอย่างเดียวเท่านั้น ล่าสุดจัดข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง 31 พ.ค. 2567 ให้เลือกรับส่วนลดสูงสุด 120,000 บาท หรือ ดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น 1 หรือโปรแกรมคุ้มครองและดูแลรถ 5 ปี พร้อมบัตรเติมน้ำมัน 30,000 บาท

เช่นเดียวกับค่ายฟอร์ด เลือกแคมเปญดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยและโปรแกรม Ford Care สำหรับฟอร์ดเรนเจอร์ รถเก่าแลกรถใหม่รับส่วนลดเพิ่ม 30,000 บาท และลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่ม 30,000 บาท

ค่ายเกรท วอลล์ มอเตอร์ จัด แคมเปญ สำหรับ HAVAL H6 PHEV รับส่วนลด 200,000 บาท เมื่อซื้อเงินสด หรือ เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน (เมื่อดาวน์ 25%) พร้อมเกรทวอลล์ช่วยผ่อน 10 เดือน เดือนละ 10,000 บาท

เอ็มจี ลดสูงสุด 1.6 แสน

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การตัดสินใจลดราคาขาย 2 รุ่น คือ MG VS HEV และ MG ZS โดยลดราคาสูงสุดถึง 160,000 บาทนั้น ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแข่งขันของตลาดกลุ่มรถยนต์บี-เอสยูวี ที่มีความเข้มข้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อการแข่งขันสูงขึ้นบวกกับสภาพตลาดที่หดตัว ทำให้ผู้ประกอบการต้องเลือกทำกลยุทธ์ลดราคากับรถยนต์บางรุ่นที่คิดว่าน่าจะพอทำได้ มีทั้งผลดี คือช่วยเพิ่มยอดขาย แต่อาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ ดังนั้น วิธีนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวัง

รถหรูรับข้อเสนอจุใจ

นายนวิน สันติพงศ์ไชย กรรมการ บริษัท จีที ออโต้ จำกัด กล่าวว่า บริษัทเตรียมจัดอีเวนต์ใหญ่แจกที่สุดของโปร Volvo แห่งปี สำหรับรถยนต์ Volvo ทั้งรถใหม่ทุกรุ่น รวมทั้งรถผู้บริหาร ป้ายแดง ไมล์น้อย และรถยนต์มือสองสภาพดี มอบส่วนลดสูงสุดหลายแสนบาท โดยงานจะมีในวันที่ 11-12 พ.ค. 2024 ที่ Volvo GT Auto ทุกสาขา พร้อมรับข้อเสนอพิเศษดาวน์ 0 บาท หรือผ่อนดาวน์ 0% นาน 10 เดือน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ฟรีโปรแกรมบำรุงรักษา VPSP Pro นาน 5 ปี มูลค่า 160,000บาท ฟรีโปรแกรม Hybrid Battery/EV Battery Warranty นาน 8 ปี

รถญี่ปุ่นสู้ทุกรูปแบบ

ค่ายนิสสัน จัดโปรโมชั่นให้นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ดอกเบี้ย 0% นาน 60 เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง NPP+ แพ็กเกจขับสบายหายห่วง 5 ปี ส่วนลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท เพียงทดลองขับรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท

นิสสัน อัลเมร่า ดอกเบี้ย 0% นาน 60 เดือน ดาวน์ 9,999 บาท หรือผ่อนเริ่มต้น 2,999 บาท ประกันภัยชั้นหนึ่ง NPP ลูกค้าเก่ารับส่วนลด 10,000 บาท

มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ดอกเบี้ย 0.89% นาน 48 เดือน หรือเลือกรับ แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี มูลค่าสูงสุด 27,370 บาท บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท, ไทรทัน รุ่นซิงเกิลแค็บ ดอกเบี้ย 0.89% นาน 48 เดือน หรือผ่อนต่อเดือนเพียง 6,543 บาท ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี ครอบครัวมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ผ่าน M-Drive, มิราจ-แอททราจ ดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน

ขณะที่พี่ใหญ่โตโยต้า ซื้อยาริส ครอส ผ่อนต่อเดือน 7,984 บาท และรับข้อเสนอพิเศษขยายระยะเวลาการคุ้มครอง (มูลค่า 19,000 บาท), โตโยต้า เวลลอซ รับดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง, โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ผ่อนเริ่มต้น 15,082 บาท

เช่นเดียวกับค่ายฮอนด้า แคมเปญ DOUBEL SMILE plus+ กับ ฮอนด้า ลีสซิ่ง ดาวน์เพียง 10% หรือเลือกผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 6,964 บาท ใช้ได้กับรถ 12 รุ่น ได้แก่ NEW CITY, NEW CITY e:HEV, NEW CITY HATCHBACK, NEW CITY HATCHBACK e:HEV, CIVIC, CIVIC e:HEV, WR-V, BR-V, HR-V e:HEV, ALL-NEW CR-V, ALL-NEW CR-V e:HEV, ALL-NEW ACCORD e:HEV