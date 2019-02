AIA ดึง “หมาก ปริญ” เป็น AIA Vitality Ambassador หนุนขยายกลุ่มสมาชิกเพิ่มจาก 2.5 แสนคน

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ผ่านโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ชุดใหม่ในชื่อ ‘Healthy Is Calling’ ดึง‘หมาก ปริญ สุภารัตน์’ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ แอมบาสเดอร์ (AIA Vitality Ambassador) มานำแสดง

“ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เริ่มเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งทางเว็บไซต์ YouTube, Facebook Official Fanpage และ Line Official Account ของเอไอเอ ประเทศไทย รวมถึงสื่อออนไลน์อื่นๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเรายังจะทยอยเผยแพร่คลิปวิดิโอต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ ไอเอไอ ไวทัลลิตี้ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการสะสมคะแนน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ การใช้แอปพิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับสมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ นอกจากนี้ เรายังได้เริ่มโฆษณาในสื่อ out of home และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมา”