Samsung เตรียมเปิดตัว Galaxy จอพับรุ่นใหม่ 26 ก.ค. 66

จอพับรุ่นใหม่กำลังจะมา Samsung เตรียมเปิดตัว The New Galaxy จอพับได้ ในงาน Galaxy Unpacked 26 กรกฎาคม 2566 ลูกค้าชาวไทยลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ Pre-Order ได้แล้ว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Samsung (ซัมซุง) ผู้นำด้านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ประกาศเปิดตัว The New Galaxy รุ่นใหม่ ในงาน Galaxy Unpacked วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมทั้งเผยภาพโปรโมต เป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้ หรือ Galaxy Z Series

พร้อมกันนี้ Samsung ประเทศไทย เปิดให้ลูกค้า Galaxy ในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดสิทธิพิเศษสำหรับจองสิทธิเป็นเจ้าของ The New Galaxy รุ่นใหม่เป็นกลุ่มแรกของโลก ผ่านทางเว็บไซต์ samsung.com พร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษสำหรับการเป็นเจ้าของ The New Galaxy รุ่นใหม่ ดังนี้

ฟรี ประกันจอแตก 2 ปี มูลค่าสูงสุด 19,990 บาท (เฉพาะ Pre-order) โปรเพิ่ม มูลค่าสูงสุด 15,000.- ประกาศ ณ วันจอง (เฉพาะ Pre-order) ฟรี เคส Clear Gadget มูลค่าสูงสุด 1,190 บาท (เฉพาะผู้ลงทะเบียน และ Pre-order)

โดย Samsung ประเทศไทย เปิดให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 66 – 26 ก.ค. 66 เวลา 17.59 น. ที่เว็บไซต์ samsung.com Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการ

สำหรับการเปิดตัว Samsung Galaxy รุ่นใหม่ จะมีรอบการเปิดตัว 2 รอบ คือ รอบแรก ช่วงต้นของครึ่งปีแรก จะเป็นการเปิดตัวกลุ่ม Galaxy S เรือธงหลักของซัมซุง เน้นด้านการถ่ายภาพและประสิทธิภาพ และรอบถัดมา คือ ช่วงครึ่งปีหลัง จะเป็นการเปิดตัว Galaxy Z เรือธงสายนวัตกรรม หน้าจอพับได้

ทั้งนี้ ในแต่ละรอบของการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง ทั้ง 2 รอบ จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่ ๆ ควบคู่ไปด้วยเช่นกัน เช่น สมาร์ทวอทช์ หูฟัง ระบบซอฟต์แวร์ ความร่วมมือต่าง ๆ เป็นต้น