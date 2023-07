จับกระแส Nintendo Switch เมื่อมีตัวแทนทำตลาดในไทย

ส่องกระแส Nintendo Switch จากสถิติปี 2565 รับการเปิดตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการ Trust by SYNNEX

การเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเล่นเกมยอดฮิต Nintendo Switch อย่างเป็นทางการของ SYNNEX ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไอทีรายยักษ์อย่างเป็นทางการ ด้วยการการันตีคุณภาพและบริการหลังการขายจากตรา Trust by SYNNEX

เครื่องเกม Nintendo Switch ฮอตฮิตอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 จนทำให้เครื่องขาดตลาดหลายเดือน ทำให้ปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์เถื่อน เครื่องหิ้ว และไม่มีการซ่อมบำรุงหลังการขาย ในช่วงปี 2563-2564 เครื่อง Nintendo Switch บางสีบางรุ่นจากราคา 9,000-13,900 บาท ราคาพุ่งสูงถึง 30,000 บาท เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ปี 2565-2566 กระแสเครื่อง Nintendo Switch ไม่ได้ร้อนแรงดังเดิม แต่แฟนคลับและกลุ่มคนที่นิยมใช้เครื่องเล่นเกมแบบคอนโซล ก็ยังรักษาความนิยมไว้อย่างเหนียวแน่น ดังนั้นการซื้อเครื่องเล่นใหม่ ที่ได้รับการรับรองจากผู้จัดจำหน่ายที่เป็นทางการ Trust by SYNNEX อาจนำมาซึ่งความมั่นใจและได้กระแสตอบรับที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้นำข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่อง Nintendo Switch ในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้

ปูพื้นที่มาที่ไป เครื่องเล่นเกม Nintendo

Nintendo เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเกมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค หรือเครื่องเล่น Game Console ก่อตั้งขึ้นในปี 1889 โดย Fusajiro Yamauchi ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น Nintendo เริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจผลิตไพ่ Hanafuda ซึ่งเป็นไพ่ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังการผลิตของเล่น เกม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

ในปี ค.ศ. 1983 Nintendo เปิดตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเครื่องแรกคือ Family Computer (Famicom) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในญี่ปุ่นและทั่วโลก ความสำเร็จของ Famicom ช่วยให้ Nintendo กลายเป็นบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Nintendo ได้เปิดตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ประสบความสำเร็จหลายเครื่อง รวมถึง Super Nintendo Entertainment System (SNES), Nintendo 64, GameCube, Wii, Nintendo DS และ Nintendo 3DS

Nintendo ยังได้พัฒนาและเผยแพร่เกมยอดนิยมหลายเกม รวมถึง Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokémon และ Animal Crossing

Nintendo ยังได้เปิดตัวเครื่องเล่นเกมแบบพกพาอีกมากมาย ประเภทแรกคือเกมบอยดั้งเดิมในปี 2532 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตามมาด้วยการทำซ้ำเพิ่มเติม เช่น Game Boy Color และ Game Boy Advance

ในปี 2557 บริษัทได้เปิดตัว Nintendo DS ซึ่งมียอดขายตลอดชีพมากกว่า 150 ล้านเครื่อง ชื่อเกมยอดนิยมบน DS ได้แก่ New Super Mario Bros., Nintendogs และ Mario Kart DS Nintendo เปิดตัว 3DS

ในปี 2554 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูหน้าจอในรูปแบบ 3 มิติโดยไม่ต้องใช้แว่นตาพิเศษ ในที่สุด Nintendo Switch Lite ซึ่งเป็นรุ่นราคาประหยัดของ Nintendo Switch ก็เปิดตัวโดยบริษัทในปี 2562

จากยอดขายวิดีโอเกมคอนโซลสูงสุด 3 ใน 5 อันดับแรก เป็นผลิตภัณฑ์ของ Nintendo, PlayStation 2 เป็นคอนโซลวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาล โดย DS และ Game Boy ของ Nintendo อยู่ใน 3 อันดับแรก คู่แข่งอื่น ๆ ได้แก่ คอนโซลตระกูล Xbox ของ Microsoft

แม้ว่า Sony จะขายคอนโซล PlayStation 4 ได้มากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับ Xbox One นี่คือแนวโน้มที่คาดว่าจะดำเนินต่อไปกับคอนโซล PlayStation และ Xbox รุ่นต่อไป โดย PlayStation 5 ขายคอนโซล Xbox X/S ได้ดีกว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเปิดตัวในปลายปี 2564 ปัจจุบันคอนโซล Nintendo Switch เป็นผู้นำทางสำหรับคอนโซลเกมรุ่นปัจจุบัน

กำเนิดเครื่องเล่นเกมพกพาแบบถอดจอย ยอดขาย 107 ล้านเครื่องทั่วโลก

ต่อมา Nintendo ได้พัฒนาเครื่องเล่นเกมพกพาใหม่ ชื่อ Nintendo Switch เป็นคอนโซลเกมแบบพกพาที่ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และยุโรป และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ในจีน

Nintendo Switch ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นที่หลากหลาย ผู้เล่นสามารถเล่นเกมที่บ้านโดยใช้จอแสดงผลขนาดใหญ่ หรือพวกเขาสามารถพกพาคอนโซลไปเล่นได้ทุกที่ คอนโทรลเลอร์หรือจอย แบบ Joy-Con แบบถอดได้สามารถใช้แยกกันเพื่อเล่นแบบผู้เล่นสองคน หรือพวกเขาสามารถใช้กับคอนโซลเพื่อเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคน

Nintendo Switch ได้รับความนิยมอย่างมากนับตั้งแต่เปิดตัว โดยขายได้มากกว่า 107 ล้านเครื่องทั่วโลกตามข้อมูลล่าสุด ในเดือนมีนาคม 2566 ทำให้เป็นคอนโซลที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ตลอดกาล

Nintendo Switch มีเกมที่หลากหลายให้เลือกเล่น ตั้งแต่เกมสำหรับเด็กไปจนถึงเกมสำหรับผู้ใหญ่ เกมบางเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบน Nintendo Switch ได้แก่ Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Animal Crossing : New Horizons และ Pokémon Sword and Shield

ส่องความนิยมในเกมคอนโซล

จากข้อมูลของ Statista ความนิยมในการเล่นเกมคอนโซล ลดระดับการเติบโตลงอย่างมาก จากที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี 2563-2564 ที่เติบโตเฉลี่ย 20% จากปีก่อนหน้า ลดระดับมาสู่การเติบโตราว 4-8% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์เติบโตของรายได้ทั่วโลกในส่วนเกมคอนโซล ของตลาดอุปกรณ์เครื่องเล่น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2566 ถึง 2571 ราว 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+8.95 เปอร์เซ็นต์)

ในปี 2565 ยอดขายสุทธิของ Nintendo อยู่ที่กว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเกือบ 1.6 หมื่นล้านในปี 2564

ในส่วนซอฟต์แวร์สำหรับเครื่อง Nintendo Switch มีจำนวนมากกว่า 213 ล้านยูนิต ในปี 2565 โดยกว่า 62.9 ล้านยูนิตขายในยุโรป ในอเมริกา 108 ล้านยูนิต ในญี่ปุ่น 42 ล้านยูนิต ในเอเชียและอื่น ๆ อีก 18.88 ล้านยูนิต แสดงให้เห็นว่าไทยยังอยู่ในตลาดอื่น ๆ ที่ความนิยมในเครื่อง Nintendo Switch ยังไม่แพร่หลายมากนัก เพราะหากตัดจำนวนซอฟต์แวร์ที่ขายในภูมิภาคหลักของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปออกไป ญี่ปุ่นและภูมิภาคอื่น ๆ ยังมียอดขายซอฟต์แวร์ได้ไม่เกิน 65 ล้านยูนิต

ไทยไม่เคยมีผู้จำหน่ายที่เป็นทางการ

เครื่องเล่นเกมของ Nintendo ที่ผ่านมาในอดีตหลายรุ่นเมื่อนำมาจำหน่ายในไทยแล้วกลับกลายเป็นของหายาก และได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่ม เช่นเดียวกับ Nintendo Switch ที่แม้จะได้รับความนิยมร้อนแรงจนเครื่องขาดตลาดทั่วโลก ในไทยยิ่งหายากเข้าไปใหญ่

ก่อนหน้านี้ Nintendo Switch มีผู้จัดจำหน่ายเป็น Maxsoft จากประเทศสิงคโปร์ และ JD Central รวมถึงผู้นำเข้าอิสระอื่น ๆ หรือเรียกว่า “เครื่องหิ้ว” ที่แพร่หลายตามแหล่งขายของเล่นและเครื่องเล่นเกมแหล่งสำคัญต่าง ๆ ทำให้ประเทศไทยมีปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ Nintendo จำนวนมาก ทั้งในส่วนเครื่องเล่น และซอฟต์แวร์เกมต่าง ๆ ทั้งการซ่อมบำรุงก็ยาก เนื่องจากไม่มีผู้รับรอง ต้องซ่อมตามร้านที่ซื้อมา

ราคาเครื่องหิ้ว หรือผู้นำเข้าอิสระที่ซื้อขายกัน อยู่ราว 9,000-12,000 บาท แล้วแต่สภาพและบริการเสริม เช่น แถมเกมติดเครื่องไปด้วย หากเป็นลายลิมิเต็ดเอดิชั่นจะแพงขึ้นกว่าเดิมราว 4-5 พันบาท

อย่างไรก็ตาม การที่ SYNNEX ได้สิทธิเป็นผู้จัดจำหน่ายและทำการตลาดในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2566 เป็นต้นมา จะทำให้ลูกค้า Nintendo ในไทยสามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยตรง และสามารถรับบริการหลังการขายได้ที่ศูนย์ Services Point ทั้ง 11 จุดของ Synnex

โดยบริการ Services Point เป็นการขยายการลงทุนในปีที่ผ่านมาของ Synnex ที่ตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Service Point ด้วยทุนจดทะเบียน 115 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนบริการหลังการขายให้พาร์ตเนอร์ จากการที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็น Authorized Service Center ให้สินค้า IT & Smartphone กว่า 21 brand ครอบคลุม 6 บริการ ทั้งด้าน Technical Support, Professional Service, Device as the Service, Contact Center, การเคลมสินค้าแบรนด์ภายใต้ “Trusted by Synnex” และมี Service Center กว่า 26 แห่ง รวมเข้ากับ Service Partner ทั่วประเทศกว่า 67 ราย (Synnex, Huawei, Xiaomi)

ดังนั้น ตัวเครื่อง Nintendo Swich จะมีการรับประกัน 1 ปี และถ้าเครื่องมีปัญหาสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ได้ใน 7 วัน โดยราคาในตลาดที่ขายตามห้างสรรพสินค้าและช็อปไอทีอยู่ที่ 13,900 บาท สำหรับ Game Nintendo Switch OLED Model