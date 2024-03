เช็ก 25 สายการบิน ใช้เน็ต-โทรบนเครื่องได้ ผ่านซิมทรู Go Travel

ทรู เปิดซิม Go Travel เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว “ทรู-ดีแทค” โรมมิ่งข้อมูล โทร ส่งข้อความได้ทั้งบนเครื่องบินและเรือสำราญข้ามแดน กับ 25 สายการบินชั้นนำทั่วโลก ทดลองใช้ฟรีบริการ In Flight Roaming วันนี้ – 30 เมษายน 2567″

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าทรูและดีแทค ออกเดินทางท่องเที่ยวกันเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่าจากเดิมเฉลี่ยจะเดินทางต่างประเทศกันแค่ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังพบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางเพิ่มมากขึ้นถึง 2.5 เท่า ภายหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมา

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกระหว่างการเดินทาง อาทิ การใช้งานแผนที่ผ่าน Google Maps, การใช้ Agoda เพื่อจองห้องพัก และเช็คอินเข้าที่พัก หรือเพื่อติดต่อสื่อสาร เช่น Line/ Messengers หรือ Google Translate

ทรู คอร์ปอเรชั่นจึงได้เปลี่ยนโฉมบริการโรมมิ่งด้วยการเปิดตัวซิมและแพ็กเกจเน็ตต่างประเทศใหม่สำหรับลูกค้าทั้งทรูและดีแทคภายใต้ชื่อเดียวคือ “GO Travel” เป็นครั้งแรกในไทยที่ลูกค้าสามารถเล่นเน็ต โทร และส่งข้อความได้ตั้งแต่ออกเดินทางข้ามแดนบนเครื่องบินและเรือสำราญ ผ่านเครือข่าย True-dtac ตลอดจนการผนึกกับเครือข่ายชั้นนำทั่วโลกกับมากกว่า 700+ พันธมิตร เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใช้งานโรมมิ่งตลอดทั้งทริป

นางสุกัณณี เลิศสุขวิบูลย์ หัวหน้าสายงานธุรกิจต่างประเทศและเกตเวย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจโรมมิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าบริการโรมมิ่ง GO Travel มอบประสบการณ์โรมมิ่งที่ดีกว่า ประทับใจกว่า ด้วยสินค้า และบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์มากกว่าเดิม ทั้งจำนวนดาต้าและจำนวนวันในการใช้งานมากขึ้น ความเร็วแบบ Max Speed ให้กับลูกค้าทั้งแพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ แบบรายเดือนและเติมเงิน หรือจะเลือกใช้ซิมเน็ตต่างประเทศ พร้อมเพิ่มช่องทางการซื้อ ให้ลูกค้าซื้อแพ็กล่วงหน้าได้ผ่าน True iService และ dtac app หรือเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้หลากหลายยิ่งขึ้น ผ่าน ทรูมันนี่

และเมื่อเริ่มใช้งานแล้ว ลูกค้ายังสามารถ track จำนวนการใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้ real time อีกด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการคอลเซ็นเตอร์โรมมิ่ง ฟรี! 24 ชม ตลอดระยะเวลาการใช้งานในต่างประเทศ

และยังมีสิทธิพิเศษ เช่น ทรูร่วมกับ FWD ประกันชีวิตมอบประกันการเดินทาง บริการ Red Carpet ช่องเช็คอินพิเศษ และบริการเดินทางสุด VIP จาก AirAsia รวมถึงบริการผู้ช่วยส่วนตัวและรถกอล์ฟไฟฟ้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ จาก Airport Premium Service โดยทั้งหมดเป็นบริการที่ให้ลูกค้าฟรี นอกจากนี้ยังมอบส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อใช้บริการห้องรับรองสนามบินจาก True You และ dtac Reward

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานโรมมิ่ง ที่ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 700 ราย

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้อินเทอร์เน็ต ได้เร็ว แรง ไม่มีสะดุด และ GO Beyond Roaming ไปด้วยบริการ In-Flight Roaming และ On Cruise Roaming ให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่บนฟ้า หรือมหาสมุทร กับ 25 สายการบินและ 100+ Cruise Lineชั้นนำ* ให้เล่นเน็ต เต็มสปีด ไม่มีสะดุด ไม่จำกัดดาต้า เชื่อมต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา พิเศษ! ลูกค้าแพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ GO Travel ทดลองใช้ ฟรี บริการ In Flight Roaming วันนี้ – 30 เมษายน 2567″

รายชื่อ 25 สายการบินชั้นนำที่เข้าร่วม

Aer Lingus (Airbus A330), Air Belgium (Airbus A330neo), Air Côte d’Ivoire (Airbus A320**), Air Senegal (Airbus A330**), Asiana Airlines (Airbus A350), Biman Bangaldesh Airlines (Boeing 787 Dreamliner), Cathay Pacific (Airbus A350), Emirates (Boeing 777-200LR), (Airbus A380**), Egyptair (Boeing 787), (Airbus A330**), Etihad (Boeing 777), (Boeing 787), (Airbus 350), (Airbus A320**), (Airbus A330**), EVA Air (Boeing 777), ITA Airways (Airbus 330), Kuwait Airways (Boeing 777), (Airbus A320**), (Airbus A330**), Lufthansa (Boeing 747), (Airbus A330), (Airbus A340), (Airbus A350), (Airbus A380), SAS (Boeing 777), Malaysia Airlines (Airbus A350), Oman Air (Airbus A330**), (Boeing 787**), Philippine Airlines (Airbus A330**), (Boeing 777**), Qatar Airways (Airbus A320**), (Airbus A350**), (Airbus A380**), (Boeing 787**), Rwandair (Airbus A320**), Saudia (Airbus A320**), (Airbus A330**), (Boeing 777**), (Boeing 787**), Singapore Airlines (Boeing 777), (Boeing 787), (Airbus A350), (Airbus A380**), Sri Lanka (Airbus A330**), SWISS (Airbus A330), (Airbus A340), (Boeing 777), Turkish Airlines (Airbus A330), TAP Air Portugal (Airbus A330), Uganda Airlines (Airbus A330**), Uzbekistan Airways (Boeing 787)







**สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป