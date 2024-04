สนามบินเชียงใหม่คึกคักรับสงกรานต์ ผู้โดยสารพุ่งหมื่นคน สายการบินเพิ่ม 47 เที่ยวบิน

สนามบินเชียงใหม่คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวสงกรานต์เพิ่มขึ้น 10,000 คน สายการบินในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 47เที่ยวบิน พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย รองรับการเดินทางของผู้โดยสารเข้มข้น

วันที่ 12 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เดินทางมาตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

นายกีรติ กล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เฉลี่ย 24,000 คนต่อวัน เป็นผู้โดยสารคนไทย 18,000 คนต่อวัน และผู้โดยสารต่างชาติราว 6,000 คนต่อวัน มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 160 เที่ยวบิน

สำหรับปริมาณผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (2566) ราว 10% ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นราว 27%

ขณะที่ภาพรวมหลังจากการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงของท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่ามีสายการบินเปิดบริการเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพิ่มขึ้น 20% อาทิ สายการบินที่มีเส้นทางบินเกาหลี ญี่ปุ่น จีน ที่ต้องการบินหลังเที่ยงคืนเพิ่มมากขึ้น

นายกีรติ กล่าวต่อว่า ท่าอากศยานชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ช่วงสงกรานต์ที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งจุดให้บริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดระบบการจราจร โดยได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีระบบที่พร้อมให้บริการได้แก่

ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Terminal Equipment: CUTE) ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) และระบบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System : PVS) และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Automated biometric Identification System) และอื่นๆ เพื่อให้บริการเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองต่อไป

ด้านนาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 47 เที่ยวบิน คาดว่าจะส่งผลให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 7,000 – 10,000 คน ซึ่งจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่หลายกิจกรรม มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ซึ่งสายการบินต่างๆ ยังสามารถรองรับให้ให้บริการผู้โดยสารได้

นอกจากนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดขึ้น โดยแจกปืนฉีดน้ำให้แก่ผู้โดยสาร และจัดการแสดงคีตะมวยไทยของเยาวชนจากโรงเรียนวัดเสาหิน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางความสนใจและประทับใจของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว