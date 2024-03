H.O.G. Rally 2024  พร้อมสนั่นเขาใหญ่  ชาว 2 ล้อทั่วไทยห้ามพลาด   

H.O.G. Rally 2024 ปลดปล่อยจิตวิญญาณแล้วมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดเหวี่ยงกับ AAS 𝗛𝗮𝗿𝗹𝗲𝘆-𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝘀𝗼𝗻® ชวนคุณมาระเบิดความมันส์ ให้สนั่นเขาใหญ่ ในแบบที่ ชาว 2 ล้อทั่วไทยไม่ควรพลาด

วันที่ 10 มีนาคม 2567 นายอนุวัชร อินทรภูวศักดิ์ Managing Director AAS 𝗛𝗮𝗿𝗹𝗲𝘆-𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝘀𝗼𝗻® Group กล่าวว่า เตรียมเปิดประสบการณ์เร้าใจ ขี่ Harley แต่งคาวบอย Enjoy Party ช๊อป ชิม ชิล พร้อม Carnival โซนสุดว้าวสำหรับเด็กๆ กับงาน H.O.G. Rally ที่โบนันซ่า เขาใหญ่ 16 มีนาคม นี้

สุดยอดงานรวมพลคนรัก 𝗛𝗮𝗿𝗹𝗲𝘆-𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝘀𝗼𝗻® สุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับ “H.O.G. Rally 2024″ “Wild Wild West” ที่เนรมิตเมืองคาวบอยทั้งเมือง มาไว้ที่โบนันซ่า เขาใหญ่ ..และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนาน! ครั้งนี้ พร้อมรถมอเตอร์ไซต์ H-D ของคุณ ที่จะเผยแพร่ภาพนี้ไปทั่วโลกผ่านช่องทางของ 𝗛𝗮𝗿𝗹𝗲𝘆-𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝘀𝗼𝗻® Asia ครบ จบ งานเดียว ทั้งคอนเสิร์ตสุดมันส์! ของเจ้าพ่อวงการแร็ปเปอร์เมืองไทย อย่าง “Joey Boy” พร้อมวง “Trix ‘O’ Treat” และ “Sixty Ninth” ก็มาร่วมสร้างบรรยากาศเพลงในยุค 90 ให้เหมือนกับหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองคาวบอย ..สนุกกับ เกมส์ยิงปืนยิงธนู, โยนเกือกม้า และกิจกรรมแจกของรางวัลอีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังพบกับรถรุ่นใหม่ ปี 2024 ตัวจริง เสียงจริง ที่เพิ่งเผยโฉมอย่างเป็นทางการแบบออนไลน์ ไปหมาดๆ เมื่อ ม.ค. ที่ผ่านมา อาทิ The All New Road Glide, The All New Street Glide, Fat Boy, SoftailStandard สีใหม่ประจำปี 2024 และยังมีข้อเสนอสุดเซอร์ไพรส์ สำหรับรถปี 2023 เฉพาะในงานนี้เท่านั้น อาทิ CVO Road Glide, CVO Street Glide, Road King Special, Street Glide ST, Ultra Limited, Sport Glide, Heritage, Low Rider S, Fat Boy, Breakout 117, Nightster

จองบัตร Facebook : https://www.facebook.com/AASHarleyDavidson/ Line Official Account: @aasharley หรือสอบถามการจัดงาน H.O.G. Rally โดยตรง รวมทั้งติดต่อ จองคิวเพื่อทดลองขับรถ Test Ride และเข้ารับบริการโดยช่างผู้ชำนาญการ ได้ที่ โชว์รูม AASทั้ง 4 สาขา

1 of 1