เศรษฐา พร้อมปกป้องความปลอดภัยคนไทยในเมียนมา

“นายกฯ” โพสต์ X เกาะติดสถานการณ์ในเมียนมาใกล้ชิด พร้อมปกป้องความปลอดภัยคนไทย

วันที่ 20 เมษายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง โพสต์ข้อความผ่าน X ระบุ ผมติดตามสถานการณ์การปะทะกันตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้ระหว่างกองกำลังในบริเวณสะพานมิตรภาพ 2 ฝั่งเมียนมาอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ มีความห่วงกังวล

ขอยืนยันว่าผมไม่ต้องการให้การสู้รบมีผลกระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย หรือละเมิดอธิปไตยแต่อย่างใด ประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเสมอหากมีความจำเป็น และขณะเดียวกันก็พร้อมปกป้องความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยครับ

I am closely monitoring situation with concern, following the clashes between armed forces on the Myanmar side in the area of the Thai-Myanmar Friendship Bridge No. 2. I do not desire to see any such clashes have any impact on the territorial integrity of Thailand and we are ready to protect our borders and the safety of our people. At the same time, we are also ready to provide humanitarian assistance if necessary.