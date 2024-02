“เอสเซ็นท์ นครสวรรค์” แลนด์มาร์กใหม่ในมิกซ์ยูสเซ็นทรัล

เปิดตัวโครงการเพียง 5 วัน ทำยอดจองรอบ VVIP กับรอบวันเปิดพรีเซลด้วยสถิติน่าทึ่ง ทะลุ 80% ไปแล้ว สำหรับคอนโดมิเนียมแบรนด์ดัง “เอสเซ็นท์ นครสวรรค์” พัฒนาโดย CPN Residence

โดยเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ เป็นการลงทุนพัฒนาโครงการแบบปักหมุดเซ็นทรัลกรุ๊ปครบถ้วนภายใต้โมเดลมิกซ์ยูสโปรเจ็กต์ นำเสนอธีมคอนเซ็ปต์ The Ecosystem of Quality Living ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต

คอนโดฯติดห้างเซ็นทรัล

นาทีนี้มีใครไม่รู้จัก “CPN-บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)” ผู้นำอสังหาริมทรัพย์แห่งความยั่งยืนเบอร์ 1 ระดับโลก และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Futures For All

ถือฤกษ์ดีต้นไตรมาส 1/67 เปิดตัว “Escent Nakhon Sawan-เอสเซ็นท์ นครสวรรค์” ใน Mixed-Use เซ็นทรัล นครสวรรค์ ถือเป็นห้องชุดแห่งแรกใจกลางเมือง ภายใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด หรือ CPN Residence

บิสซิเนสโมเดล เจาะเซ็กเมนต์ประชากรภาคกลางตอนบนทุกเจเนอเรชั่น โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ “มังกร” ตามความเชื่อคนท้องถิ่น

แน่นอนว่ากู๊ดวิวของความเป็น CPN Residence ที่มีแฟนพันธุ์แท้ตามไปช็อปซื้อห้องชุดเพราะมั่นใจตอบสนองการอยู่อาศัยเอง และซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ

แลนด์มาร์กใหม่สูง 19 ชั้น

โดย “กรี เดชชัย” President, Residential Business บจก.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เอสเซ็นท์ นครสวรรรค์ เดินหน้าสร้าง “The Ecosystem of Quality Living” มาตรฐานโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพทั่วประเทศ

ทำให้มีผลตอบรับรอบ VVIP และ Presales เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ปิดการขายได้ 80% ด้วยยอดขาย 1,100 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปิดการขายในไตรมาส 2/67 นี้

รายละเอียด เอสเซ็นท์ นครสวรรค์ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน อยู่ติดกับเซ็นทรัล นครสวรรค์ ออกแบบเป็นโครงการ High Rise สูง 19 ชั้น รวม 442 ยูนิต มีห้องชุดให้เลือกแบบ 1-2 ห้องนอน พร้อมที่จอดรถ 200 ช่องจอด

โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์การตกแต่งที่ใช้มังกร มาผสมผสานกับวัฒนธรรมและความเชื่อของคนนครสวรรค์ สู่การออกแบบงานสถาปัตยกรรมของโครงการ

ตกแต่งด้วยสี Earth Brown และ Earth Green ได้รับแรงบันดาลใจจากแม่น้ำ 2 สี บริเวณจุดตัดของแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่าน ก่อนไหลบรรจบเป็นสายน้ำเดียวกันเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของปากน้ำโพ

ฟาซิลิตี้ส่วนกลาง-ฟินเฟร่อร์

โครงการนำเสนอผ่าน 4 จุดแข็ง ได้แก่ 1.Live High & Keep Your Heart Warm ดีไซน์สูง 19 ชั้น นับเป็นห้องชุดไฮไรส์แห่งแรกของนครสวรรค์

2.Connect All of Your Destination จังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือ ทำให้เป็นทำเลศักยภาพแห่งอนาคตโดยอัตโนมัติ จากการตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางเส้นทางหลักเชื่อมต่อจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ

3.To Infinity & Beyond พักผ่อนอย่างมีระดับ กับส่วนกลางลอยฟ้าแห่งแรกของนครสวรรค์

ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัจจัยพื้นฐานของการตัดสินใจเลือกซื้อห้องชุดแสนรักสักห้อง หลายคนคิดไปถึงซื้อคอนโดฯ เท่ากับเป็นการซื้อคุณภาพชีวิต ดังนั้น นอกจากฟังก์ชั่นเหนือระดับในห้องชุดแล้ว ยังต้องดูประกอบไปถึงการดีไซน์พื้นที่ส่วนกลาง ตอบสนองการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างไรอีกด้วย

สำหรับ เอสเซ็นท์ นครสวรรค์ จะเห็นได้ว่ามีการเก็บเกี่ยวความสำเร็จมาจากแบรนด์เอสเซ็นท์โครงการก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็น เอสเซ็นท์ เชียงใหม่-เชียงราย-ระยอง-ขอนแก่น ฯลฯ ดีไซน์เข้าใจทุกความต้องการ ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกการพักผ่อน

จริงหรือไม่ ท้าพิสูจน์กันด้วยฟาซิลิตี้นับไม่ถ้วน เริ่มจากจุดเทกวิวสูงบนชั้น 19 วางแปลงวางผังมี Pool Sky สระว่ายน้ำระบบเกลือ รับวิวสูง, Garden Yard สวนส่วนกลางเล่นระดับ, Fitness รองรับสาย Active, Coworking Area พื้นที่นั่งทำงาน-พักผ่อน, Lobby จุดนั่งรอนัดพบ นั่งเล่น ทำงาน และ Laundry สะดวกทุกการซัก มีที่นั่งรอ แฮปปี้ทั้งเล่นและพูดคุย เรียกว่าครบกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

4.Privileges ถือเป็นเอกสิทธิ์ออกแบบพิเศษสำหรับลูกบ้านของเซ็นทรัลพัฒนาเท่านั้น รับส่วนลด และบริการพิเศษจากแบรนด์ในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป แบบจุก ๆ ไปเลย

จุดโดนใจรวมถึง SMART Living Solution มอบประสบการณ์เหนือระดับ เริ่มจาก CCTV & 24 Security Guard ระบบกล้องวงจรปิดรอบโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบ Double Gate ประตูเข้า-ออก โครงการ 2 ชั้น, VMS ระบบนัดหมายบุคคลภายนอกล่วงหน้า, Face Scan เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ควบคุมการเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกอาคาร, Digital Door Lock, License Plate Recognition ประตูจะเปิดให้เข้า-ออกได้เฉพาะรถยนต์ที่บันทึกป้ายทะเบียนไว้เท่านั้น

และ Access Card (Lock Floor) ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นด้วยระบบลิฟต์ล็อกชั้น

จุดที่อินเทรนด์สุด ๆ มีการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับ HOOG ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และ MORE ผู้พัฒนาวัสดุทดแทนในเครือ ปตท. พัฒนาเฟอร์นิเจอร์ชุดพิเศษที่ใช้ “Plascoff” วัสดุทดแทนที่ทำจาก Coffee Chaff หรือเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ ทำหน้าโต๊ะและพนักพิงของเฟอร์นิเจอร์

ร่วมกับวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ยางพาราจากป่าปลูก ซึ่งไม่เป็นพิษ (Nontoxic) นำกลับมารีไซเคิลได้ 100% แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้จริง พร้อมดีไซน์สวยงามที่เข้ากัน ติดตั้งกับทุกยูนิตที่อยู่อาศัย ภายในโครงการคอนโดมิเนียม Escent Nakhon Sawan แห่งนี้





บรรทัดสุดท้าย ยังมีห้องชุดลอตสุดท้ายไม่ถึง 20% รอให้จับจองเป็นเจ้าของ ราคาเริ่มต้น 1.95 ล้านบาท…เท่านั้น