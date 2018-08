“BTS” ทุบสถิติยูทูปที่มีผู้เข้าชม 24 ชม.แรกกว่า45 ล้านวิว เบียดแชมป์เก่า “Taylor Swift”

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เพลง “Idol” ของวงบอยแบนด์สัญชาติเกาหลี “BTS” ทำลายสถิติคลิปวิดีโอที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงแรก ด้วยยอดวิวกว่า 45 ล้านวิว แซงหน้าเพลง “Look what you made me do” ของ “Taylor Swift” ศิลปินหญิงชาวอเมริกันกับเพลงป๊อป กับสถิติเก่าเมื่อปี 2017 ที่ 43.2 ล้านวิว

แอคเคาท์ทวิตเตอร์ของยูทูปทวีตว่า “ขอแสดงความยินดีกับ BTS “IDOL” ที่ตอนนี้ได้ทำสถิติวิดีโอที่มีผู้เข้าชมใน 24 ชั่วโมงแรกสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดวิวมากกว่า 45 ล้านวิว”

เพลง “Idol” เป็นซิงเกิ้ลล่าสุดจากอัลบั้ม “Love Yourself: Answer” ของวง BTS ซึ่งปล่อยออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (24 ส.ค.) โดยขณะนี้ (28 ส.ค.) มียอดวิวกว่า 91 ล้านวิว

ทั้งนี้ วงดนตรีบอยแบนด์นี้เคยสร้างปรากฎการณ์แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับเพลง “Fake Love” กับสถิติยอดวิวเข้าชมสูงถึง 35.9 ล้านวิวในวันแรกที่เปิดตัว รวมทั้งยังสามารถขายบัตรคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในอเมริกาช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้หมดเกลี้ยงทั้ง 15 โชว์ บ่งบอกกระแสตอบรับจากแฟนเพลงชาวอเมริกันได้เป็นอย่างดี

K-pop หรือ เพลงป๊อปเกาหลีเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชียมาเนิ่นนาน ขณะที่ประเทศอเมริกาเพิ่งรู้จักเคป๊อปอย่างแพร่หลายเมื่อปี 2012 กับวิดีโอเพลง “Gangnam Style” ของ “Psy”

เพลง “Look what you made me do” ของเทเลอร์ สวิฟต์ ถูกปล่อยลงยูทูปเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2560 ถือเป็นการครบรอบ 1 ปีพอดีกับยอดวิวขณะนี้ (28 ส.ค.) กว่า 955 ล้านวิว