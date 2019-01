สถานทูตอิสราเอลกังวล สมาชิกวง BNK48 สวมชุดสัญลักษณ์นาซี ทำร้ายจิตใจคนนับล้านทั่วโลก

หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กรณีมีการแชร์ภาพของสมาชิกวงไอดอลสาว BNK48 น้ำใส-พิชญาภา นาถา อายุ 19 ปี สวมเสื้อยืดที่มีสัญลักษณ์สวัสติกะของพรรคนาซีเยอรมนี ในการซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ทางประวัติศาสตร์นั้น

ล่าสุด เพจ Israel in Thailand เผยแพร่ข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า สถานเอกอัครราขทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยรู้สึกตกใจและกังวลใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหนึ่งในสมาชิกของวง BNK48 สวมชุดที่มีสัญลักษณ์นาซี พรุ่งนี้ (วันที่ 27 มกราคม) เป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากลหรือโฮโลคอสต์ ซึ่งประชากรโลกจะร่วมไว้อาลัยให้ชาวยิว 6 ล้านคนที่ถูกสังหาร

การสวมชุดสัญลักษณ์นาซีของนักร้อง BNK48 เป็นการทำร้ายจิตใจคนนับล้านทั่วโลก ที่ญาติพี่น้องของพวกเขาถูกสังหารด้วยน้ำมือของนาซี”

The Embassy of Israel in Thailand expresses its shock and dismay over the Nazi outfit worn by the singer of BNK48 band. Tomorrow, January 27, is the International Day of Remembrance of the victims of the Holocaust, and the world will commemorate 6 million Jews who perished.

Presenting Nazi symbols by the band’s singer, hurt the feelings of millions around the world, whose relatives were murdered by the Nazis.

ทั้งนี้วันที่ 27 มกราคม จะมีการจัดงาน WeRemember โดยรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต นางสมาดาร์ ชาพีรา ร่วมถือป้าย #WeRemember เพราะเรายังคงจดจำว่าชาวยิวทั้งชาย หญิง และเด็กกว่า 6 ล้านคน ถูกสังหารในเหตุกาณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว (โฮโลคอสต์) และเราจะไม่มีวันลืม

ร่วมกันติดแฮชแท็ก #WeRemember เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า ไร้การต่อต้านยิวและการกระทำแห่งความเกลียดชังทุกรูปแบบ

Our #DCM Ms. Smadar Shapira remembers the Holocaust. #WeRemember 6 million Jewish men, women, and children were murdered. And we will #NeverForget

Let’s build a better future free from antisemitism and all forms of hatred. Join #WeRemember

