“ททท.” เร่งบูสต์ตลาดยุโรปปั๊มรายได้สู่เป้าใหม่ 6.5 แสนล้าน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขนทัพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงาน ITB Berlin 2024 ในช่วงวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดยปีนี้เน้นนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ภายใต้การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย พัฒนา Shape Supply สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability)

ททท.เข้าร่วมงานครั้งที่ 49

“ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ข้อมูลว่า สำหรับงาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB Berlin เป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่ 57

ครั้งนี้ ททท.ได้เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 49 โดยได้ออกแบบคูหาประเทศไทยผ่านแบรนด์ Amazing Thailand ภายใต้แนวคิด 3 ประการ ประกอบด้วย ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว (Sustainability) วัฒนธรรมไทย (Culture) และดิจิทัล (Digital)

นำเสนอภูมิปัญญาไทยในการนำเอกลักษณ์การทอผ้าย้อมคราม ด้วยการใช้โทนสีคราม ผสมผสานกับสีชมพูของดอกบัวแดง ในโทนสีกลีบบัว และสร้างการรับรู้ Soft Power เรื่องอาหาร นำรูปแบบการห่อใบตองของขนมใส่ไส้มาใช้ในการออกแบบคูหาประเทศไทย

รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวที่บอกเล่าอย่างไม่รู้จบ (Amazing Thailand : Your Stories Never End) ผ่านการส่งต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายต่อตนเอง สังคม ผู้คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย (Meaningful Travel) และเกิดเป็นความทรงจำ ความประทับใจที่มีคุณค่า และไม่อาจลืมเลือนได้ (Unforgettable Experience)

โดยปีนี้ ททท.ได้นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานรวม 74 ราย ประกอบด้วย กลุ่มโรงแรม-ที่พัก 61 แห่ง และกลุ่มบริษัทนำเที่ยว 13 บริษัท เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี (รวมสมุย) ภูเก็ต พังงา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ชลบุรี เชียงใหม่ ตราด และระยอง

ทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล หรือมาตรฐาน หรือมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ STAR, รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards), CF Hotel เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ททท. ในการสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยมีเป้าหมายผลักดันเป้ารายได้จากนักท่องเที่ยวจากยุโรปให้ได้ถึง 5.46 แสนล้านบาท

โดยงานปีนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล) เป็นประธานทำพิธีเปิดคูหาประเทศไทย พร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายโชติ ตราชู ประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ด ททท.) และคณะกรรมการและผู้บริหาร ททท.

นอกจากนี้ ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงาน เยี่ยมชมคูหาประเทศไทย และพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน และทรงสาธิตการระบายสีบน Ecopaper ซึ่งเป็นกระดาษที่ผลิตโดยใช้เส้นใยจากมูลช้างในการทำเยื่อกระดาษ

นายกฯเศรษฐา บินร่วมงาน

ด้าน “สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล” บอกว่า งาน International Tourismus Borse หรือ ITB Berlin 2024 ปีนี้นับเป็นปีแรกที่นายกรัฐมนตรี (เศรษฐา ทวีสิน) ได้เดินทางไปร่วมงาน (วันที่ 7 มีนาคม 2567)

ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล และให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ขณะเดียวกัน นายกฯเศรษฐายังได้แถลงนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนแก่สื่อมวลชน บริษัทนำเที่ยว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรท่องเที่ยวในตลาดยุโรปร่วม 200 คน ในงาน The Amazing Thailand Networking Event with the Prime Minister of Thailand” ด้วย

ปรับเป้ารายได้สู่ 6.54 แสนล้าน

“สุดาวรรณ” ยังบอกอีกว่า ในโอกาสที่ได้เดินทางไปร่วมงานดังกล่าว ได้มีโอกาสประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ภูมิภาคยุโรป เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

โดยตามแผนเดิม (ปลายปี 2566) ของ ททท.ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปี 2567 ว่าจะทำรายได้ท่องเที่ยวจากตลาด 4 ทวีป ประมาณ 5.46 แสนล้านบาท และมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมที่ 7.8 ล้านคน

หลังการประชุมร่วมกับ ททท.ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง รวม 8 สำนักงาน พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการ (บอร์ด) ททท. และผู้ว่าการ ททท. ตนได้ให้เป้าหมายใหม่ให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปที่ 8.5 ล้านคน และเพิ่มรายได้จากเป้าหมายเดิม 5.46 แสนล้านบาท เป็น 6.54 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กำหนดให้สร้างรายได้รวมจากการท่องเที่ยวปี 2567 รวมที่ 3.5 ล้านล้านบาท และมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 40 ล้านคน

หรือเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทยประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าของ ททท. ที่ตั้งจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ที่ 35 ล้านคน รายได้รวม 3 ล้านล้านบาท

พร้อมให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปเป็นกลุ่มที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในระดับต้น ๆ ในฐานะจุดหมายปลายทางระยะไกล เนื่องจากไทยมีความหลากหลายของสินค้าท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม มองว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับปีนี้ยังมีปัจจัยลบที่มีผลต่อการเดินทางคือ ประเด็นของค่าโดยสารสายการบินที่ยังมีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ก่อนโควิด-19 แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเลิกเปรียบเทียบราคากับช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 และเลือกใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่เก็บเงินไว้ใช้จ่ายวัตถุประสงค์อื่น

ขณะเดียวกัน ก็ยังมีปัจจัยที่มองว่าเป็นโอกาสคือ สายการบินหลายแห่งสนใจที่จะพัฒนาเส้นทางบินเข้าประเทศไทย รวมถึงนโยบายที่จะเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำ หรือชาร์เตอร์ไฟลต์ จากบางประเทศในยุโรปเข้าไทยเพิ่มขึ้น เพื่อเติมจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด

ย้ำเร่งทำงานตามนโยบายนายกฯ

พร้อมเน้นย้ำให้ ททท.เร่งดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินโลก Aviation Hub โดยเฉพาะยุโรปเป็นตลาดหลักที่ต้องใช้การเดินทางเข้าถึงด้วยการขนส่งทางอากาศเป็นหลัก

มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบการ (Supply Side) และทํางานใกล้ชิดกับ ททท. รับฟังเสียงความเห็นจากนักท่องเที่ยวและคู่ค้าทั่วโลก

และมีแผนเป็นผู้นําจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยให้ชัดเจนมากขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567 นี้





จากนั้นจะนําผลที่ได้ส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรี ถึงกรอบการจุดพลังศักยภาพประเทศไทย ในการยกระดับด้านการท่องเที่ยวของไทยให้ขึ้นเป็นเบอร์ 1 โลกต่อไป