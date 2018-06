สองผู้นำชื่นมื่น! “ทรัมป์-คิม” ย้ำความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นดีมาก

เอ็นบีซี นิวส์ รายงานว่า ก่อนเริ่มการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดี คิม จอง อึน ที่ประเทศสิงคโปร์

รายงานระบุว่า ผู้นำทรัมป์แสดงท่าทีเป็นมิตรต่อนายคิม ผู้นำแห่งเกาหลีเหนือ ขณะที่จับมือต่อหน้าสื่อมวลชน

พร้อมกล่าวว่า “เรากำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆ เราต่างก็รู้ดีว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่เราทั้งสองจะเอาชนะความกล้า เพื่อมาเผชิญหน้ากันที่นี่”

ขณะที่ฝั่งท่านผู้นำคิมกล่าวเพียง “ยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ มิสเตอร์ ทรัมป์”

ทั้งนี้ รายงานระบุว่า การประชุมว่าด้วยเรื่องการปลดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ตามกำหนดจะพบกันในรอบแรก 45 นาที

JUST IN: President Trump and Kim emerge from first meeting.

"Very good. Very, very good. Excellent relationship," says President Trump https://t.co/SjJeNHlVRD pic.twitter.com/h4rx81lnEr

— NBC News (@NBCNews) June 12, 2018