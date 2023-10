มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปี 14 ชวนมอบของขวัญเด็กชายแดนใต้

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบกและภาคีเครือข่าย สานต่อโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่ 14 พร้อมทั้งจับมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กลุ่มเซ็นทรัลเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก พร้อมสร้างโอกาสให้เด็กโดยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ ประจำปี 2567 แด่เด็กในจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ดยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ (กศส.), ส่งมอบของขวัญผ่านจุดรับของขวัญ และร่วมบริจาคเป็นเงินสด เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน เสื้อผ้า ตุ๊กตา จักรยาน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งต่อโอกาส แบ่งปันรอยยิ้ม และเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

“บุษบา จิราธิวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่กลุ่มเซ็นทรัลได้มอบของขวัญและทุนการศึกษาในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันเด็ก เพราะเชื่อว่าของขวัญจากใจจะแทนรอยยิ้มและกำลังใจส่งให้น้อง ๆ แม้อยู่ห่างไกลคนละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทําให้ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงจักรยาน อุปกรณ์การเรียน-กีฬา จะช่วยเสริมทักษะและการเรียนรู้

ปีนี้กลุ่มเซ็นทรัลยังคงร่วมมือกับกองทัพบก และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สานต่อโครงการ Million Gifts Million Smiles ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อความยั่งยืน ผ่านแนวคิด FROM THE HEARTS TO THE SMILES ของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคน โดยได้แบ่งธีมการส่งมอบรอยยิ้มแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ Pay it Forward, Give it Forward และ Share it Forward เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการส่งมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่

– Pay it Forward : ร่วมส่งต่อโอกาสที่ยิ่งใหญ่ด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ เข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทุนละ 2,500 บาท ผ่านช่องทาง www.tham-dee.com/projects/mgms2023 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 โดยในนามบริษัทหรือในนามบุคคลจะได้รับการลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่าจากยอดบริจาค

– Gift it Forward : ร่วมส่งมอบรอยยิ้มผ่านของขวัญด้วยตัวเองที่จุดรับของขวัญ ดังนี้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 Rest Area ทางเข้าเซ็นทรัล@เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2566

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ชั้น 6 Open House ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2566

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 1 ตั้งแต่ 25 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2566

– ศูนย์บริการกระจายสินค้าบางนา (New DC) ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางนาตราด กม.19 เวลา 09.00-17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2566

– Share it Forward : ร่วมบริจาคเป็นเงินสด เพื่อสมสบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

e-Donation, QRcode และ CENPAY (ณ จุดบริการลูกค้า เซ็นทรัล ชิดลม เซ็นทรัล ลาดพร้าว และเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า)

บริจาคคะแนน The 1 เริ่มต้นที่ 100 คะแนน สามารถร่วมสมทบทุนคะแนนกี่ครั้งก็ได้

โอนเข้าบัญชี มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชี ออมทรัพย์ สาขาสีลม เลขที่บัญชี 118-0-58203-1 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

สามารถบริจาคผ่านกล่องรับบริจาค ตามจุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน และจุดแลกซื้อ รวม 491 จุด ณ ร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลรวม 453 สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567

“พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล” เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่า กองทัพบกยินดีที่ได้เป็นภาคีของโครงการมิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์มาตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้ที่เดินทางมาสู่ปีที่ 14 ในการส่งมอบของขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ชายแดนใต้ และจังหวัดอื่น ๆ

“กิจกรรมนี้ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ผ่านความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องการสร้างความหวังให้กับเด็ก ๆ กองทัพบกได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลที่ต้องการ ทำเพื่อเด็ก และเยาวชนไทย นับเป็นแบบอย่างของบริษัทเอกชนที่ส่งเสริม และให้โอกาสอนาคตของชาติได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook CENTRALGROUP หรือ Official Instagram CENTRAL GROUP