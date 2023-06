นิทรรศการสตูดิโอจิบลิ แอนิเมชั่นเรื่องดังเพียบ เริ่ม 1 ก.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

THE WORLD OF STUDIO GHIBLI’S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023 ท่องโลกจินตนาการไปกับ นิทรรศการสตูดิโอจิบลิ ที่ยกทัพตัวละครและซีนจำในแอนิเมชั่นเรื่องดังกว่า 10 เรื่องมาจัดแสดงให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ชมแล้ว เริ่ม 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. นี้ ที่ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์



วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เริ่มแล้วสำหรับ “THE WORLD OF STUDIO GHIBLI’S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023” หรือ “นิทรรศการสตูดิโอจิบลิ” ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กรุงเทพมหานคร จากการผนึกกำลังของ สตูดิโอจิบลิ, ไลฟ์ เนชั่น เทโร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นำมาจัดแสดงให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ชมกันตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน นี้

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ที่ไต้หวันกับยอดผู้เข้าชมนับล้านคนเมื่อปี 2560 วันนี้ สตูดิโอจิบลิยกนิทรรศการพร้อมทัพตัวละครจากอะนิเมชั่นชื่อดังกว่า 10 เรื่องมาให้แฟนชาวไทยได้ชมแล้ว

ภายในนิทรรศการ แฟน ๆ จะได้ท่องไปในโลกจินตนาการกับซีนจำของแอนิเมชั่นเรื่องดังที่ถูกยกมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทกลับหัวใน “ลาปูต้าพลิกตำนานเหนือเวหา” ที่สตูดิโอจิบลินำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร, ป้ายรถเมล์จากเรื่อง My Neighbor Totoro, ฉากจักรยานลอยฟ้าและบอลลูนในแอนิเมชั่นเรื่อง Kiki’s Delivery Service, ที่ผู้เข้าชมสามารถถ่ายภาพโหนบอลลูนได้

คาโอนาชิ หรือ ภูตไร้หน้าจากเรื่อง Spirited Away ก็ไม่พลาด ชวนผู้เข้าชมขึ้นรถไฟแห่งวิญญาณพร้อมถ่ายรูปกับที่นั่งว่างข้างๆ คาโอนาชิ

ไม่เพียงแค่ความสวยงาม สมจริง และการท่องโลกจินตนาการเท่านั้น จิบลิ สตูดิโอ ยังชวนแฟน ๆ สนุกไปกับการค้นหา Easter Egg ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละฉากซึ่งทำขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น

เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกแอนิเมชั่น

“ชินสุเกะ โนนากะ” รองประธานของสตูดิโอจิบลิ เล่าว่า สตูดิโอจิบลิก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1985 รู้ตัวอีกที่ก็ผ่านมาแล้วกว่า 40 ปี โดยมีภาพยนตร์แอนิเมชั่นกว่า 24 เรื่องแล้ว ที่ทุกคนคุ้นเคยกันก็จะมี My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Howl’s Moving Castle หรือ Spirited Away เป็นต้น

ตอนแรกที่เริ่มทำสตูดิโอจิบลิ ต้องบอกตรง ๆ ว่าพวกเราไม่ได้คิดถึงอนาคตสักเท่าไร แค่มีจิตใจที่มุ่งมั่นเเละอยากจะทำหนังทุกเรื่องให้เต็มที่ แต่อาจโชคดีที่ว่าหนังของพวกเราถูกยอมรับจากผู้คนมากมาย

ในขณะที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตาทำหนังอย่างเต็มที่ รู้ตัวอีกทีกลุ่มคนดูก็ไม่ได้มีเพียงคนญี่ปุ่นเเล้ว แต่ชาวโลกทุกคนสามารถดูหนังของพวกเราได้ ตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกก็น่าจะเป็น Spirited Away ที่ได้รางวัลมากมาย

นอกจากการทำหนัง ช่วงหลังเราเริ่มคิดถึงการทำนิทรรศการ เพื่อให้ทุกคนเพลิดเพลินกับหนังของเราในอีกรูปแบบหนึ่ง ตอนนี้ในญี่ปุ่นเองก็มีทั้งพิพิธภัณฑ์ และ จิบลิ พาร์ค

เราดีใจมากที่ประเทศไทยมีคนชื่นชอบจิบลิอยู่ จนกระทั่งเกิดนิทรรศการเต็มรูปแบบขึ้นในกรุงเทพฯ ได้สำเร็จ ทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับฉากที่น่าจดจำในแบบฉบับ 3 มิติ และสามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกแอนิเมชั่นของเราได้ ส่วนคนที่ไม่เคยดูเเอนิเมชั่นของจิบลิ เราก็หวังว่านิทรรศการนี้จะทำให้ทุกคนไปตามหนังของเราต่อได้

“ต้องบอกว่าเราตั้งใจทำหนังทุกเรื่องให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ มันเป็นความภูมิใจของผู้สร้าง เลาเราทำหนังเราไม่ได้มานั่งคิดเลยว่าอะไรกำลังอินเทรนด์ หรือหนังจะได้รับความนิยมมั้ย จะขายได้มั้ย เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในปัจจัยการทำหนังของเราเลย เราคิดเเต่ว่าจะทำหนังที่ดีและมีความหมายลึกซึ้งออกมาอย่างไร ต้องมีความสนุกเพลิดเพลินและที่สำคัญต้องดูได้ทุกเจเนอเรชั่น” ชินสุเกะ โนนากะ กล่าว

ผจญภัยไปกับซีนจำในแอนิเมชั่นจิบลิ

Nausicaä of the Valley of the Wind

“Nausicaä of the Valley of the Wind” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วง 1,000 ปีหลังเหตุการณ์ “Seven Days of Fire” ที่ระบบนิเวศของโลกกำลังถูกทำลาย ทำให้มนุษย์ต้องเอาชีวิตรอดจากมลพิษ เชื้อรา หนอน และแมลงยักษ์

แต่มี “หุบเขาแห่งสายลม” พื้นเล็ก ๆ ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่และกำลังถูกรุนรานจากมลพิษต่าง ๆ “เจ้าหญิงนาชิกา” ผู้ปกครองหุบเขาแห่งนี้จึงต้องพยายามหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นและต่อสู้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ

Nausicaä of the Valley of the Wind สร้างความตราตรึงใจให้กับแฟนจิบลิมา 39 ปีแล้ว โดยเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องแรกของสตูดิโอจิบลิ ผลงานของ “ฮายาโอะ มิยาซากิ” ผู้กำกับดีกรีรางวัลออสการ์

ปราสาทกลับหัวจาก Castle in the Sky

“Castle in the Sky” เป็นเรื่องราวของ “ปาซู” (Pazu) เด็กหนุ่มวิศวกรฝึกงานที่ได้เจอกับ “ชีต้า” (Sheeta) สาวน้อยแห่งเมืองลอยฟ้าที่พลัดตกลงมาพร้อมกับสร้อยคริสตัลประจำตัว

ปาซูและชีต้าพากันออกผจญภัยตามหา “ลาปูต้า” (Laputa) หรือปราสาทลอยฟ้า จนได้พบกับเรื่องราวอัศจรรย์มากมายและทั้งคู่ถูกตามล่าจากโจรสลัด ทหาร และสายลับจากภาครัฐ ทำให้ปาซูต้องหลบหนีและพาชีต้ากลับบ้าน

ลาปูต้าพลิกตำนานเหนือเวหา จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานของผู้กำกับ ฮายาโอะ มิยาซากิ ที่นำเสนอเรื่องราวแห่งมิตรภาพเหนือกาลเวลาได้ผ่านงานแอนิเมชั่นสุดอลังการได้อย่างลึกซึ้ง

ป้ายรถเมล์และบ้านต้นไม้จาก My Neighbor Totoro

“My Neighbor Totoro” เป็นเรื่องราวการผจญภัยที่ให้ความอบอุ่นกับครอบครัว อีกหนึ่งภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดโด่งดังของจิบลิที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

เมื่อสองพี่น้อง “ซะสึกิ” (Satsuki) และ “เม” (Mei) ต้องย้ายบ้านตามคุณพ่อไปในชนบท และทั้งคู่กลับพบว่าป่าสีเขียวรอบบริเวณบ้านนั้นมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดอาศัยอยู่ หนึ่งในนั้นคือ “โทโทโร่” (Totoro) ภูตตัวยักษ์แห่งผืนป่า ซึ่งจะมีแค่เด็ก ๆ เท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้

แม้ตอนแรกชีวิตท่ามกลางป่าเขาจะไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิด แต่ความสนุกน่ารักของเรื่องนี้อยู่ที่การผจญภัยไปกับโทโทโร่และผองเพื่อน ด้วยการนั่งรถบัสแมว

จักรยานลอยฟ้าและร้านขนมปังจาก Kiki’s Delivery Service

“Kiki’s Delivery Service” ภาพยนตร์แอนิเมชั่นแนว Coming of Age เรื่องโปรดของใครหลายคน เป็นเรื่องราวของแม่มดน้อยวัย 13 ปี ชื่อ “กิกิ” (Kiki) ที่เดินทางออกจากบ้านไปพร้อมกับ “จิจิ” (Jiji) แมวดำแสนรู้

ทั้งคู่ต้องไปยังต่างเมืองเพื่อเรียนรู้โลกกว้างตามธรรมเนียมโบราณของเหล่าแม่มด และกลายมาเป็นพนักงานร้านขนมปังในที่สุด

กิกิ มีไม้กวาดคู่ใจที่ช่วยให้ส่งขนมปังและสิ่งของต่าง ๆ ไปให้ผู้คน เธอได้พบเจอกับเรื่องราวมากมายที่ทำให้ตัวเองเติบโตขึ้น

แม่มดน้อยกิกิ จึงเป็นการฉายภาพการเติบโตของเด็กหญิงคนหนึ่ง ที่ต้องผ่านเรียนรู้ พบเจอกับสิ่งใหม่ ๆ จนมีหนทางการเติบโตในแบบของตัวเอง และถูกนำเสนอโดยลายเส้นและงานแอนิเมทสุดปราณีต

Porco Rosso

“Porco Rosso” เป็นเรื่องราวการผจญภัยบนท้องฟ้าเหนือทะเลเอเดรียติกของกับตันร่างหมู ชื่อ “พอร์โค รอสโซ” ที่ช่วยเหลือผู้คนจากโจรสลัดจนทำให้ตัวเองถูกไล่ล่า

พอร์โค ได้รับความช่วยเหลือจาก “มาดามจีน่า” (Gina) เพื่อนสาวคนสนิท และ “ฟิโอ” (Fio) วิศวรกรการบินสาว จนต่อมาได้ช่วยกันสร้างเครื่องบินให้กัปตันผู้นี้กลับไปสู้กับเหล่าศัตรูอีกครั้ง

Porco Rosso ถือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นของสตูดิโอจิบลิที่แตกต่างจากเรื่องอื่น ๆ เนื่องจากมีการเล่าเรื่องแนวตลก เฮฮา ชนิดที่เรียกว่าชวนขำตลอดทั้งเรื่อง

บ้านของทานุกิจาก Pom Poko

“Pom Poko” เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเหล่า “ทานูกิ” (Tanuki) สัตว์พื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีหน้าตาคล้ายแรคคูน เดิมทีเจ้าทานูกิอาศัยอยู่ในผืนป่า แต่เมื่อบ้านเมืองเริ่มมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ เกิดขึ้น บ้านของพวกมันจึงถูกรุกรานขึ้นเรื่อย ๆ

เหล่าทานุกิจึงต้องหาทางรับมือกับพวกมนุษย์ที่กำลังบุกรุก ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองให้กลายร่างเป็นผี มังกร และสิ่งเหนือธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อให้พวกมนุษย์กลัวและยุติโครงการก่อสร้าง

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเป็นฝีมือการกำกับของ “อิซาโอะ ทาคาฮาตะ” (Isao Takahata) ผู้เคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เช่นกัน

Princess Mononoke

เรื่องราวของนักรบหนุ่ม “อะชิทากะ” (Ashitaka) ที่เดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อหาวิธีรักษาคำสาปมรณะ จนเขาได้กับความขัดแย้งระหว่างเอโบชิ (Lady Eboshi) หญิงแกร่งแห่งเมืองเหล็ก และเจ้าหญิงโมโนโนเกะ(Princess Mononoke) เด็กสาวที่ถูกเทพหมาป่าเก็บมาเลี้ยง ที่ต้องการหยุดและปกป้องไม่ให้มนุษย์ทำลายบ้าน วิญญาณแห่งป่าและสัตว์เทพที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้น

Princess Mononoke ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสตูดิโอจิบลิและ ผู้กำกับ ฮายาโอะ มิยาซากิ อีกตำนานภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ทำให้คนทั่วโลกตื่นตาตื่นใจกับจินตนาการ การต่อสู้ และความเป็นมนุษย์

นั่งรถไฟแห่งวิญญาณไปกับ คาโอนาชิ ใน Spirited Away

เรื่องราวของครอบครัวของ “จิฮิโระ” (Chihiro) ที่กำลังเดินทางย้ายบ้านใหม่ แต่แวะระหว่างทางเพื่อสำรวจบ้านร้าง จนถูกดึงเข้าไปสู่โลกแห่งวิญญาณ ซึ่งปกครองด้วยแม่มด ยูบาบา (Yubaba)

ทำให้จิฮิโระต้องทำงานในโรงอาบน้ำที่เต็มไปด้วย วิญญาณ ภูติผี และปีศาจ เธอต้องเอาชีวิตรอดพร้อมหาทางปลดปล่อยพ่อแม่ของและกลับสู่โลกปกติ

Spirited Away เต็มไปด้วยจินตนาการและการเล่าเรื่องที่น่าตื่นเต้น ทำให้เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ฮิตทั่วโลก

การันตีด้วยรางวัลออสการ์สาขาภาพยนต์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลงาน ฮายาโอะ มิยาซะกิ ที่ทำให้การผจญภัยสุดแฟนตาซีนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมมากที่สุดตลอดกาล

Howl’s Moving Castle

เรื่องราวของ “โซฟี” (Sophie) เด็กสาวที่ทำงานในร้านขายหมวก โดยชีวิตของเธอตกอยู่ในความสับสนเมื่อได้พบกับพ่อมดรูปหล่อชื่อ “ฮาวล์” (Howl) และแม่มดแห่งทุ่งร้าง (Witch of the Waste) ที่จี้อิจฉา

แม่มดจึงได้สาปแช่งโซฟี ทำให้เธอกลายเป็นหญิงชราอายุ 90 ปี นำไปสู่การทำภารกิจเพื่อทำลายมนตร์สะกด

โดยโซฟีได้ปีนขึ้นไปบนปราสาทของฮาวล์ที่เคลื่อนที่ได้ และสุดท้ายได้ต่อสู้ในสงครามเวทมนตร์สุดอันตราย

Howl’s Moving Castle เป็นผลงานการกำกับของ ฮายาโอะ มิยาซากิ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขาแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมด้วย

Ponyo on the Cliff by the Sea

เป็นเรื่องราวของมิตรภาพในวัย 5 ขวบของ “โซสุเกะ” (Sosuke) กับ “โปเนียว” (Pnyp) ลูกสาวคนเล็กของพ่อมดและแม่ที่เป็นเทพธิดาแห่งมหาสมุทร โปเนียวได้บังเอิญเจอกับโซสุเกะและมีความปราถนาที่จะกลายเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้อยู่กับโซสุเกะ

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการอันไร้ขอบเขต ความรักที่อ่อนโยน อารมณ์ขัน ซึ่งถูกแสดงผ่านภาพเคลื่อนไหวที่สดใส เป็นอีกหนึ่งเรื่องของสตูดิโอจิบลิที่เหมาะสำหรับผู้คนทุกวัย

รายชื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่จัดแสดงในนิทรรศการสตูดิโอจิบลิ

Nausicaä of the Valley of the Wind Castle in the Sky My Neighbor Totoro Kiki’s Delivery Service Porco Rosso Pom Poko Princess Mononoke Spirited Away (มี Easter Egg) Howl’s Moving Castle (มี Easter Egg) Ponyo on the Cliff by the Sea

นิทรรศการจากสตูดิโอจิบลิ “THE WORLD OF STUDIO GHIBLI’S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023” พร้อมเปิดใฟ้แฟน ๆ เข้าชมแล้ว ตั้งเต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ บัตรราคา 650 บาท จำหน่ายทางเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์และเว็บไซต์ หรือซื้อได้ที่หน้างาน