“BTS EXHIBITION: PROOF” นิทรรศการฉลอง 10 ปี เดบิวต์วง BTS ที่ไอคอนสยาม

สิ้นสุดการรอคอยกับ “BTS EXHIBITION: PROOF” นิทรรศการฉลอง 10 ปี เดบิวต์วง BTS เต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย ที่ไอคอนสยาม วันที่ 3 ส.ค.-3 ก.ย.นี้

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ ARMY ชาวไทย เมื่อ HYBE, BIGHIT MUSIC, ELF ASIA ร่วมกับ ไอคอนสยาม เปิดตัว “BTS EXHIBITION: PROOF” นิทรรศการเฉลิมฉลองครบ 10 ปี เดบิวต์วง BTS ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจาก BTS EXHIBITION: PROOF ประสบ ความสำเร็จอย่างล้นหลามในการจัดแสดงที่ลอสแองเจลลิส, กรุงโซล, ปูซาน, โตเกียว และ ฮ่องกง ล่าสุดก็ถึงคิวประเทศไทยที่จะได้สัมผัสกับปรากฎการณ์ครั้งยิ่งใหญ่กับนิทรรศการระดับโลกแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม วันที่ 3 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน นี้

“BTS” เป็นชื่อย่อของ “BangTan Sonyeondan” (บังทัน โซนยอนดัน) หรือ “Beyond The Scene” มีสมาชิก 7 คน ได้แก่ อาร์เอ็ม (RM), จิน (Jin), ชูก้า (Suga), เจโฮป (J-Hope), วี (V), จีมิน (Jimin) และ จองกุก (Jungkook)

นับตั้งแต่เดบิวต์ในเดือนมิถุนายน 2556 วง BTS ได้สร้างฐานแฟนคลับนับล้านจากทั่วโลก โดยแฟนคลับเหล่านี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ว่า “ARMY”

สมาชิกทุกคนของ BTS ล้วนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากเพลงที่โดดเด่น การแสดงสดที่ยอดเยี่ยม และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับแฟน ๆ ทำให้ BTS กลายเป็นหนึ่งในวงบอยแบนด์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับความนิยมมากที่สุดในศตวรรษที่ 21

BTS ยังมีซิงเกิ้ลฮิตติดอันดับ Billboard Hot 100 ทั้งหมดถึง 6 ซิงเกิลตั้งแต่ปี 2563 ประกอบไปด้วย Dynamite, Savage Love (Laxed – Siren Beat) with Jawsh 685 and Jason Derulo, Life Goes On, Butter, Permission To Dance และ My Universe – Coldplay X BTS

ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งปี 2563 ของ TIME, ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล US GRAMMY Awards 5 สมัย และรางวัลระดับนานาชาติมากมาย อาทิ Billboard Music Awards, American Music Awards (2021 Artist of the Year) และ MTV video music awards เป็นต้น

ด้วยความที่คนไทยชื่นชอบในวัฒนธรรมบันเทิงของเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก ทั้งซีรีส์ อาหาร แฟชั่น และเพลง โดยเฉพาะศิลปิน K-POP ซึ่ง BTS ถือเป็นวงที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นเป็นอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย จึงไม่แปลกใจที่ประเทศไทยจะได้รับเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการนี้เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BTS EXHIBITION: PROOF จะพาทุกคนไปเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในทุกช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของ BTS พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของสมาชิกทั้ง 7 คน ตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะกลายมาเป็นหนึ่งในวงบอยแบนด์ที่โด่งดังที่สุดของโลกเช่นทุกวันนี้ ผ่านภาพถ่าย วิดีโอ และโซนจัดแสดงเสมือนจริง

ไฮไลต์ของนิทรรศการนี้อยู่ที่การให้แฟนๆ สามารถเก็บภาพประทับใจโดยถ่ายรูปกับพื้นที่จัดแสดงภายในงานได้ถึง 6 จุด ซึ่งมากที่สุดในทุกเมืองที่เคยจัดแสดงมา และโซนใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดแสดงเป็นครั้งแรกสำหรับกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ

ภายในงานจะมีทั้งซีนจำในผลงานเพลง ภาพถ่าย ชุด โซฟา และเปียโน ที่ศิลปินเคยใช้ทำการแสดงและข้อความที่ศิลปินเขียน ซึ่งล้วนสื่อให้เห็นถึงการเติบโตในเส้นทางที่เต็มไปด้วยการต่อสู้กับอคติและความยากลำบาก จนกระทั่งสามารถพิสูจน์ตัวเองและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

นอกจากนี้แฟน ๆ จะได้พบกับโซนของที่ระลึก สามารถเลือกซื้อสินค้าลิมิเต็ด อิดิชั่น ของวง BTS อาทิ เซ็ตโปสการ์ด BTS, เซ็ตโปสเตอร์ BTS และของที่ระลึกที่มีเฉพาะนิทรรศการในประเทศไทย

BTS EXHIBITION : PROOF in Thailand จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน นี้ เวลา 10.30-22.00 น. (เข้าชมรอบละ 60 นาที) ที่ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม

สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ ticketmelon.com จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ (ไม่มีการจำหน่ายบัตรหน้างาน)

