แมนสรวง สร้างประวัติศาสตร์ ยอดจองตั๋วมากสุดรอบ 20 ปีของภาพยนตร์ไทย

“แมนสรวง” ภาพยนตร์ไทยแนวพีเรียด ผลงานจากค่าย “บีออนคลาวด์” โดยผู้กำกับ “ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช” ร่วมกับ “ผศ.ดร.พันพัสสา ธูปเทียน” และ “ชาติชาย เกษนัส” สร้างประวัติศาสตร์ยอดจองตั๋วมากที่สุดในรอบ 20 ปีของภาพยนตร์ไทย

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 หลังจาก “แมนสรวง” ภาพยนตร์ไทยแนวพีเรียดย้อนยุค ลึกลับผสมดราม่า ผลงานจากค่าย “บีออนคลาวด์” เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ต้องใช้คำว่าได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้วงการภาพยนตร์ไทย

ด้วยความวิจิตรตระการตาของโปรดักชั่นดีไซน์ การกำกับการแสดง บทภาพยนตร์ และฝีมือการแสดงของนักแสดงทุกคน ทำให้แมนสรวงกวาดรายได้เปิดตัวทั่วประเทศในวันแรกไปถึง 11 ล้านบาท และทะลุ 24.2 ล้านบาทแล้วใน 4 วันแรกที่เข้าฉาย นอกจากนี้ยังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทำสถิติยอดจองตั๋วหนังมากที่สุดในรอบ 20 ปีของภาพยนตร์ไทย

ภาพยนตร์แมนสรวงเป็นผลงานจากค่ายบีออนคลาวด์ กำกับการแสดงโดย “ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช” ร่วมกับ “ผศ.ดร.พันพัสสา ธูปเทียน” และ “ชาติชาย เกษนัส” โดยได้นักแสดงดัง “มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง” และ “อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์” มารับบทนำ

และนี่คือบางช่วงบางตอนที่ “พิมสิริ ทองร่มโพธิ์” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงภาพยนตร์เรื่อง แมนสรวง

ภาพยนตร์ไทยที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในตอนนี้ หนึ่งคือภาพยนตร์ไทยที่มียอดจองตั๋วล่วงหน้าสูงที่สุดในรอบ 20 ปี สองคือภาพยนตร์ไทยรายได้เปิดตัวสูงสุดในปีนี้อันดับ 1 ด้วยรายได้ 10 ล้านบาท ทั่วประเทศ และปัจจุบันเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของวันติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ของภาพยนตร์ที่เข้าฉายอยู่ตอนนี้ พิมสิริ กล่าว

ตอนเห็นชื่อภาพยนตร์และเห็นโปสเตอร์ ทุกคนคงสงสัยว่า หนังเรื่องนี้คือหนังอะไร หนังวัฒนธรรมหรือหนังรำ และพอเห็นชื่อ Be On Cloud หลายคนก็คงยิ่งสงสัยว่าคือใคร

แต่ถ้าใครติดตามซีรีส์ จะได้ยินชื่อของ Be On Cloud เพราะ “คินน์พอร์ช เดอะ ซีรีส์” (KinPorsche The Series) เป็นซีรีส์วายที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลก ดังแบบที่นักแสดงมีแฟนคลับทั่วโลก จนสามารถจัด “KinnPorsche The Series World Tour 2022” ได้ ถ้าสายทวิตเตอร์หรือ X ในปัจจุบัน จะเห็นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ของไทยบ่อย ๆ และขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ของโลก (Worldwide) มาแล้ว

พี่ปอนด์ (ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช) ขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นผู้จัดที่ทำในสิ่งที่ผู้จัดหลายคนอาจจะไม่กล้าทำ พอมาทำหนัง ความยากต่าง ๆ ถูกรวมตัวอีกครั้ง และนี่คือ 6 ข้อที่ พิมสิริ กล่าว

การทำหนังพีเรียดไม่ง่าย ยิ่งแมนสรวงไม่ใช่เรื่องจากตำนานที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือบทหนังเดิม ไม่มี References ทุกอย่างต้องสร้างขึ้นมาใหม่ และทำให้สมจริง หนังรำ นาฏศิลป์ วัฒนธรรมที่จะว่าเล่าง่ายก็ไม่ง่าย เล่าให้เป็นหนังให้คนมาอยากดูยิ่งไม่ง่าย แต่ตัวเอกของเรื่องนี้ อาโป เล่นเป็น นายรำ มาย เล่นเป็นมือตะโพนของวงดนตรี นักแสดงคนอื่น ๆ อาจไม่ใช่ดาราดังแต่เป็นนักแสดงที่มีฝีมือ นอกจาก “อร-อรอนงค์ ปัญญาวงค์” แล้ว ที่เหลือเราคนดูทั่วไปอาจไม่คุ้นชื่อเลย แต่เป็นนักแสดงเวทีชื่อดังมากฝีมือกันทั้งนั้น เป็นการรวมทีมอเวนเจอร์ส ตั้งแต่ผู้กำกับ ที่ 1 คนน่าจะง่าย แต่เรื่องนี้ 3 ผู้กำกับ ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช กำกับร่วมกับ ผศ.ดร.พันพัสสา ธูปเทียน และชาติชาย เกษนัส และทีมงานแต่ละส่วนก็เหมือนอเวนเจอร์สมารวมตัวกันทั้งนั้น Art Direction เล่าในแบบที่อยากเล่า ไม่แคร์ว่าคนจะมองว่าไม่แมส เรื่องนี้ ปอนด์-กฤษดา ให้ นักรบ (นักรบ มูลมานัส) ศิลปินรุ่นใหม่มาเป็นคนทำ ไม่ใช่แค่โปสเตอร์แต่คุม Art Direction ทั้งหมด ใช้งบตัวเองและใช้ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด กับการทำหนังที่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่า ธุรกิจหนังยากและอื่น ๆ อีกมากมาย

