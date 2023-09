สาวกกันดั้มเตรียมพร้อม “GUNDAM Docks” ครั้งแรกในไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์

ครั้งแรกในไทย กับงาน “GUNDAM Docks at THAILAND” ออกเดินทางสู่โลกของหุ่นยนต์ พบโมเดล ของสะสม และกิจกรรมมากมาย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 6-29 ตุลาคมนี้

วันที่ 15 กันยายน 2566 บริษัท BANDAI SPIRITS CO., LTD. และ บริษัท Bandai Namco Asia Co., Ltd. ผนึกกำลังเอาใจแฟนคลับในประเทศไทย จัด “GUNDAM Docks at THAILAND” งานจัดแสดงกันดั้มสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย

แฟนกันดั้มเตรียมตัวให้พร้อม กับการออกเดินทางสู่โลกของหุ่นยนต์ ที่ยกทัพโมเดลกันดั้มให้นักสะสมแบบจุใจ ที่ลานกลางแจ้งโซน A และ B พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 6-29 ตุลาคม 2566

งาน GUNDAM docks เริ่มจัดครั้งแรกที่ฮ่องกงในปี 2556 ก่อนจะนำไปจัดแสดงในประเทศต่าง ๆ ทั้งสิงคโปร์, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมาที่ประเทศไทยอย่าแล้วพร้อมไฮไลต์มากมาย

พบโมเดลและไอเท็มกันพลา (GUNPLA) รุ่นยอดนิยมที่ผลิตมาจำนวนจำกัดสำหรับงานที่ประเทศไทยเท่านั้น

SD GUNDAM EX-STANDARD RX-78-2 GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND ราคา 450 บาท

HG 1/144 RX-78-2 GUNDAM [BEYOND GLOBAL] Ver. GUNDAM docks at THAILAND ราคา 900 บาท

RG 1/144 ν GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND ราคา 1,800 บาท

MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND ราคา 1,900 บาท

พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับ The panOramix ภาพวิดีโอบนจอดิจิทัลอินเตอร์แอ็คทีพขนาดยักษ์ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ กับการแสดง แสง สี เสียงบนหุ่นยนต์กันดั้มรุ่น RX-78-2 และ MS-06S ZAKU II ขนาดใหญ่กว่า 6 เมตร โดยจะจัดแสดงวันละ 3 รอบ รอบละ 5 นาที ในเวลา 18.30 น., 19.30 น. และ 20.30 น.

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวของกันดั้มหลากหลายรุ่นให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ในโลกของกันดั้มแบบจัดเต็ม

สำหรับใครที่สนใจอยากลองประกอบชิ้นส่วนกันพลาร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์กชอปต่อกันพลา พร้อมเรียนรู้เทคนิคและข้อมูลอันน่าตื่นเต้นจากกูรูในวงการได้ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิดให้ทำกิจกรรมทุกวัน ดังนี้

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00-20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 20.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

“GUNDAM Docks at THAILAND” จะจัดตั้งแต่วันที่ 6-29 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-22.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณลานกลางแจ้งโซน A, B และชั้น 6 ชมฟรี ทั้งนี้วันที่ 6 ตุลาคม จะมีการจัดพิธีเปิดงานในเวลา 18.00 น. บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป