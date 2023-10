“คิง เพาเวอร์” ฉลองใหญ่ 34 ปี มอบแคมเปญ “ช็อปวนไป เป็นไปได้ไม่รู้จบ”

“คิง เพาเวอร์” ฉลองใหญ่ครบรอบ 34 ปี “34th Anniversary Delights & Surprises ช้อปวนไป เป็นไปได้ไม่รู้จบ” มอบโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย ถึง 23 ตุลาคมนี้

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “คิง เพาเวอร์” จัดใหญ่ฉลองครบรอบวันเกิด 34 ปี กับแคมเปญ “34th Anniversary Delights & Surprises ช็อปวนไป เป็นไปได้ไม่รู้จบ” จัดเต็มกิจกรรม โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษมากมาย เอาใจสายช็อปถึง 23 ตุลาคมนี้

พร้อมยกทัพศิลปินชั้นนำ “THE POSSIBILITIES MAKERS” ของ KING POWER ทั้ง เจฟ ซาเตอร์, เจเลอร์, ต้าเหนิง และ 4EVE มาร่วมต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่

บรรยากาศภายในงานฉลอง “34th Anniversary Delights & Surprises” ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความสุข โดยมีเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, วรมาศ ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด, อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฎิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และรวิ อิทธิระวิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร พันธมิตร และแขกผู้เกียรติร่วมงานอย่างอบอุ่น

สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ทั้ง เจฟ ซาเตอร์, เจเลอร์, ต้าเหนิง และ 4EVE ได้มาร่วมส่งมอบความสุขผ่านเพลงพิเศษกับซิงเกิล “อยากรู้จักไม่รู้จบ” เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 34 ปี คิง เพาเวอร์ ภายใต้คอนเซปต์ “เป็นไปได้ไม่รู้จบ” ซึ่งสามารถฟังผ่านช่องทาง JOOX, Spotify, Apple Music, YouTube Music และ Plern นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตและปิดท้ายด้วยการจับรางวัลมอบให้แฟนคลับ

ฉลอง 34 ปี มอบความสุขผ่านโปรโมชั่น

เริ่มกันที่โปรโมชั่นพิเศษกับ ICE ฟิน ช็อปแล้วฟินเป็นไปได้ เพียงเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ รับฟรีไอศกรีมรส “THE POWER OF POSSIBILITIES” ที่รังสรรค์ขึ้นมาพิเศษจาก After You หรือจะเป็น TRAVEL POSSIBILITIES กับกิจกรรม Next Travel Destination ทำนายสถานที่ท่องเที่ยว, ENDLESSLY LUCKY ช็อปครบลุ้นรับของรางวัลพิเศษ, NUMBER SURPRISES ช็อปครบลุ้นรับคูปองส่วนลดสูงสุด 50%, TRAVEL LUGGAGE STICKER เพียงแอดไลน์ @KINGPOWER รับทันทีสติกเกอร์ติดกระเป๋าลายพิเศษ, MORE & MORE DELIGHTS ช็อปครบ ลุ้นรับฟรีขนมมากมาย อาทิ ไดฟูกุ หรือ ขนมถังหูลู่ ฯลฯ

พบกับกิจกรรม Lexus Test Drive จากรถยนต์ Lexus พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเมื่อจองรถในงานถึงวันที่ 23 ตุลาคม นี้

ต่อกันที่ส่วนลดสูงสุด 30% เมื่อช็อปสินค้าดิวตี้ ฟรี พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษ รถยนต์ไฟฟ้า LEXUS RZ 450e และลุ้นของรางวัลอื่น ๆ ฟรี อาทิ ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ- ยุโรป สายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ส, ห้องพักพูลวิลล่า 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และอาหารเย็นมื้อพิเศษหนึ่งมื้อสำหรับ 4 ท่าน จาก The Standard Hua Hin, Gift card, CARAT Rewards และรางวัลแบรนด์เนม เมื่อช็อปสุทธิทุก 50,000 บาท

นอกจากนี้ เพียงช็อปสุทธิครบ 50,000 บาทขึ้นไป รับฟรีทันทีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 1 ที่นั่ง หรือ ช็อปสุทธิครบ 150,000 บาทขึ้นไป รับทันที ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 1 ที่นั่ง สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET และ ONYX

ยังไม่หมดเท่านั้น รับสิทธิพิเศษได้ใกล้ชิดกับศิลปิน เจเลอร์, ต้าเหนิง และ 4EVE เพียงสะสมยอดซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขสูงสุด 34 อันดับแรก ของสมาชิก คิง เพาเวอร์ แต่ละประเภท (จำกัด 1 สิทธิ์ สำหรับ 2 ท่าน)

และสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ CROWN และ VEGA ช็อปสุทธิครบ 3,000,000 บาทขึ้นไป สูงสุด 20 ท่านแรก รับทันทีเอ็กซ์คลูซิฟทริปที่ไอซ์แลนด์

พิเศษสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์และเติมเงินถึง 23 ตุลาคมนี้ ได้ลดสูงสุด 30% หรือได้ลดเพิ่มสูงสุด 10% จากส่วนลดสมาชิกภายในวันที่สมัครและได้รับเพิ่มคูปองส่วนลดทันที 1,500 บาท พร้อมรับฟรีทันทีคะแนน 50 กะรัต และสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ อาทิ King Power Mahanakhon, Pullman Bangkok King Power, ร้านอาหารนาราไทย คูซีน, ROBINHOOD TRAVELและ The Standard, Bangkok Mahanakhon

อีกไฮไลต์คือวันที่ 21 – 22 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. พบกับกิจกรรม LIVE Streaming, Meet & Greet และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง และ บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล

ร่วมฉลองวันเกิด คิง เพาเวอร์ ในแคมเปญ “34th Anniversary Delights & Surprises ช็อปวนไป เป็นไปได้ไม่รู้จบ” ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2566 พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษได้ตลอดเดือนตุลาคม ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต ศรีวารี