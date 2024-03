ไฮไลต์ Da Vinci Alive Bangkok ชมศิลปะอิมเมอร์ซีฟยุคเรอเนซองส์ ที่ไอคอนสยาม

ส่องไฮไลต์ “Da Vinci Alive Bangkok” นิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟของ “เลโอนาร์โด ดา วินชี” ตำนานอัจฉริยะเหนือกาลเวลาแห่งยุคยุคเรอเนซองส์ เริ่ม 15 มีนาคม-31 กรกฎาคม 2567 ที่ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม

วันที่ 13 มีนาคม 2567 “ประชาชาติธุรกิจ” มีโอกาสได้เข้าชม “Da Vinci Alive Bangkok” นิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟของ “เลโอนาร์โด ดา วินชี” (Leonardo da Vinci) ตำนานอัจฉริยะเหนือกาลเวลาแห่งยุคยุคเรอเนซองส์ ซึ่งไอคอนสยาม ได้ผนึกกำลังพันธมิตรอย่าง Grande Experiences ผู้สร้างและผู้ผลิตเจ้าของลิขสิทธิ์ “Monet & Friends Alive” ร่วมกับ Live Impact Events และพิพิธภัณฑ์เลโอนาร์โด ดา วินชี (Museo Leonardo da Vinci) ในกรุงโรม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากอิตาลีและฝรั่งเศส

โดยจะจัดแสดงให้รับชมตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-31 กรกฎาคม 2567 บนพื้นที่กว่า 4,600 ตารางเมตร ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สมบูรณ์ที่สุดในเอเชีย และละเอียดครบถ้วนที่สุดในโลก

นับเป็นการเปิดประสบการณ์รับชม Immersive Exhibition ที่เจาะลึก ครอบคลุม และสร้างแรงบันดาลใจจากวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงเทคนิคที่พบได้ในผลงานชิ้นเอก สิ่งประดิษฐ์ บันทึกโบราณ และภาพวาดของปรมาจารย์ยุคเรอเนซองส์

ซึ่งไฮไลต์อยู่ที่ผลงานของ ดา วินชี ที่ส่งอิทธิพลต่อหลากหลายแขนงวิชา ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปศิลปะ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และในขณะเดียวกันก็เป็นแบบอย่างของการคิดค้นสิ่งใหม่และตั้งคำถามกับโลกรอบตัวเรา

โดยการจัดแสดงครั้งนี้ มีตั้งแต่หลักการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะที่ก้าวล้ำของ ดา วินชี ซึ่งประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ แกลเลอรี่ที่ใช้เทคนิคการฉายภาพ Immersive Projection การจำลองการศึกษาด้านกายวิภาค ตลอดจนศิลปะยุคเรอเนซองส์อันโด่งดัง

แบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง 17 ธีม มีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ 75 ชิ้นงาน และรวมผลงานอันวิจิตรงดงามกว่า 200 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 3 โซนหลัก ดังนี้

อัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์

เริ่มกันที่โซนแรก “อัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์” (The Genius of Creation) ผู้เข้าชมจะได้ทำความรู้จักกับ ดา วินชี ผ่านชิ้นงานที่ถือเป็นไฮไลต์ของศิลปิน ได้แก่ ตำราโบราณโคเด็กซ์, การศึกษาเครื่องจักรกลการบิน, ไฮดรอลิกส์และเครื่องจักรทางน้ำ, วิศวกรรมทางการทหาร, มนุษย์วิทรูเวียน (The Vitruvian Man), เครื่องจักรกลโยธา, เครื่องดนตรี เลนส์ และเวลา, หลักการฟิสิกส์และกลศาสตร์, การตีความ Da Vinci Alive, ภาพเขียนเลโอนาร์โด ดา วินชี, พระกระยาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper), สงครามอังกีอารี (Anghiari Battle), ประติมากรรมรูปม้า และโรงหนังดา วินชี (Da Vinci Theatre)

ความลับของโมนาลิซ่า

มาถึงโซนที่ 2 “ความลับของโมนาลิซ่า” (The Secrets of the Mona Lisa) ผู้เข้าชมจะได้พบกับการเปิดเผยความลับของ “โมนาลิซ่า” (Mona Lisa) ศิลปะอันเลื่องชื่อของ ดา วินชี ซึ่งถือเป็นการเปิดเผยความลับครั้งแรกในประเทศไทย

The Secrets of Mona Lisa ได้นำเสนอภาพเขียนอันโด่งดังให้ได้รับชมอย่างใกล้ชิด ผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์การขยายและวิเคราะห์ภาพและอธิบายโดยละเอียดถึงความลับที่ทำให้ภาพสุดพิเศษนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมาก

มีภาพขยายกว่า 40 เท่าในความละเอียดสูงสุด รวมถึงภาพพิมพ์อินฟราเรดสูง 4 เมตร และการเปิดเผยความลับครั้งแรกของโลกเกี่ยวกับภาพวาดที่สูญหายไปที่อยู่เบื้องหลังภาพโมนาลิซ่าในปัจจุบัน พร้อมอธิบายว่าเลโอนาร์โด ดา วินชี วาดภาพโมนาลิซ่าออกมาอย่างไร

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิค ความคิด การเตรียมการของ ดา วินชี ในการวาดภาพโมนาลิซ่า การปรับแต่งของภาพโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การตรวจสอบผลกระทบของน้ำมันเคลือบเมื่อเวลาผ่านไป ตลอดจนการแสดงสีดั้งเดิมของภาพโมนาลิซ่า ใน ค.ศ. 1506 และรูปจำลอง 360 องศาที่เดียวในโลก

รับรองเลยว่าประวัติอันมีสีสันของ โมนา ลิซ่า และหลักฐานชิ้นใหม่ ๆ ที่น่าทึ่ง จะทำให้ผู้เข้าชมเห็นว่าโมนาลิซ่าไม่ใช่อย่างที่เราคิด

ความงามยุคเรอเนซองส์

ปิดท้าย โซนที่ 3 ซึ่งถือเป็นไฮไลต์ไม่แพ้กัน พบกับ “ความงามของยุคเรอเนซองส์ของอิตาลี” (Beauty of Italian Renaissance) การเดินทางที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งยุคศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์

การจัดแสดงส่วนนี้ จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสกับความรุ่มรวยตลอดยุคเรอเนซองส์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 14-17 เป็นยุคที่มีอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมของโลก ด้วยการสัมผัสประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟในดิจิทัลแกลเลอรี่ เพื่อค้นพบและเข้าใจถึงเรื่องราวของศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และวรรณกรรมของยุคนั้น ซึ่งส่งผลและมีอิทธิพลต่ออารยธรรมในยุคต่อ ๆ มาเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสกับผลงานชิ้นเอกหลายร้อยชิ้นจากเหล่าศิลปินและประติมากรที่มีชื่อเสียงทั่วโลก อาทิ Michelangelo, Leonardo, Botticelli, Caravaggio, Raphael, Titian, Veronese และอีกมากมาย

โดยผลงานที่โดดเด่น อาทิ โบสถ์ Sistine ของ Michelangelo, ภาพวาด Mona Lisa และ The Last Supper ของ Leonardo da Vinci หรือจะเป็น Birth of Venus อันโด่งดังของ Botticelli ล้วนถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาผ่านการนำเสนอด้วยระบบดิจิทัล และถูกทำให้น่าสนใจมากขึ้นด้วยโน้ตเพลงโอเปร่าอันทรงพลัง ซึ่งมีผลงานของปุชชินี (Puccini) และแวร์ดี (Verdi) ช่วยเติมเต็มเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ





นิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟ “Da Vinci Alive Bangkok” จัดแสดงให้รับชมตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-31 กรกฎาคม 2567 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major หรือ Live Impact