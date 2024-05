ยูนิโคล่ ฉลองวัฒนธรรมพ็อปทั่วโลก ผ่านเสื้อยืดร่วมสมัยสะท้อนตัวตนลายกราฟิก

“ยูนิโคล่” จัดบิ๊กอีเวนต์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ 24-26 พ.ค. ฉลองวัฒนธรรมพ็อปจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านเสื้อยืดลวดลายกราฟิก ไอเท็มเรียบง่าย แฝงนัยสะท้อนตัวตนผู้สวมใส่ บ่งบอกความชอบทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านอนิเมะ/มังงะ, ศิลปะ, ภาพยนตร์และดนตรี “โคสุเกะ คาวามุระ” บอสใหญ่ฝ่ายศิลป์จัดเต็มเสื้อยืด UT และศิลปินกราฟิกชั้นนำของญี่ปุ่น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 “ยูนิโคล่” จัดบิ๊กอีเวนต์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 โดย “ยูนิโคล่” แบรนด์เครื่องแต่งกายชื่อดัง ประกาศเฉลิมฉลองวัฒนธรรมพ็อปจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านเสื้อยืด UT (UNIQLO T-Shirt) หรือเสื้อยืดลายกราฟิก ไอเท็มเรียบง่ายแต่มีนัยที่สะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ บ่งบอกความชื่นชอบผ่านด้านอนิเมะ/มังงะ, ศิลปะ, ภาพยนตร์, ดนตรี ภายใต้การดูแลของ “โคสุเกะ คาวามุระ” ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของเสื้อยืด UT และศิลปินกราฟิกชั้นนำของญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2024 รับซัมเมอร์ด้วยเสื้อยืด UT ทรงคลาสสิกและโอเวอร์ไซซ์ ดีไซน์ภายใต้หลักปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ทั้งการออกแบบและตัดเย็บ บอกถึงอัตลักษณ์ของตัวเอง

ส่วนไลน์อัพที่น่าสนใจ อาทิ สนุกไร้ขีดจำกัดกับ Magic for All ที่ยูนิโคล่จับมือ “วอลต์ ดิสนีย์” โดยมีนักออกแบบค่าย Disney ร่วมดีไซน์ Mickey Mouse ต้นฉบับแท้ ๆ มีท่ายืนสุดคลาสสิก เสื้อยืดแขนสั้น Mickey Stands ทำจากผ้าฝ้าย 100%

Star Wars : Remastered by Kosuke Kawamura มหากาพย์ภาพยนตร์สุดโปรดของผู้คนทั่วโลก ถูกนำมาตีความใหม่ โดยศิลปิน Kosuke Kawamura ที่นำภาพโปสเตอร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาอยู่บนเสื้อ UT ทรง Oversize กับโลกทัศน์ในอวกาศ เป็นเสื้อสไตล์วินเทจสำหรับคนยุคใหม่ที่คงเอกลักษณ์ของ Star Wars ทั้ง 4 ภาค Star Wars : A New Hope ปี 1977, Star Wars : The Empire Strikes Back ในปี 1980, Star Wars : Return of the Jedi ในปี 1983 และ Star Wars : The Phantom Menace ในปี 1999

โลกแห่งเวทมนตร์ของ Harry Potter กับการปรากฏตัวบนเสื้อครั้งแรก การผจญภัยของ Harry Potter สร้างความพิเศษไม่เหมือนใครให้กับวัฒนธรรมพ็อปนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเท้าสู่สถานีรถไฟคิงส์ครอส หนังเรื่องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกกว่า 20 ปี การยกทัพดีไซน์เป็นบ้านทั้ง 4 หลัง ได้แก่ กริฟฟินดอร์, ฮัฟเฟิลพัฟ, เรเวนคลอ และสลิธีริน รวมถึงไม้กายสิทธิ์ คาถา และหมวก เป็นเสน่ห์แห่งตำนานที่แท้จริง

ลวดลายจากแรงบันดาลใจของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ จากการประกวด UT กรังด์ปรีซ์ 2024 ในธีม “DISCOVERIES OF THE LOURVE” เป็นความร่วมมือระหว่างยูนิโคล่และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซของพิพิธภัณฑ์ พร้อมส่งต่อเรื่องราวศิลปะสู่ชีวิตประจำวัน 9 ดีไซน์จากผลงานที่เข้าประกวด 10,000 ชิ้นทั่วโลก

โลกของอนิเมะ, มังงะ และเกมสนุกเหนือจินตนาการ ผลงานภาพจาก FINAL FANTASY ซีรีส์เกมแนว RPG ที่เปิดตัวครั้งแรกปี 1987 มาปรากฏบนเสื้อยืดจากฝีมือ Yoshitaka Amano ศิลปินผู้มีโลกทัศน์ กับภาพพิกเซลเอกลักษณ์จากเกมทั้ง 6 ภาคแรก ดีไซน์จากเกม RPG เวอร์ชั่นออนไลน์ FFXIV และเกมภาคหลักล่าสุด FFXVI

เสื้ออนิเมะ “OSHI NO KO เกิดใหม่เป็นลูกโอชิ” ที่เป็นซีรีส์มังงะ มีดีไซน์ที่สะท้อนถึงโลกอันสดใส แต่แฝงความดำมืดไว้เบื้องหลังกับตัวละครยอดนิยมหลายลวดลาย

เวอร์ชั่นใหม่อนิเมะจะเริ่มออกอากาศปี 2024 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ที่ถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาด โดยมี “กองกำลังป้องกันไคจูแห่งประเทศญี่ปุ่น” (Japan Anti-Kaiju Defense Force) เป็นคนช่วยในชื่อรหัสว่า “ไคจูหมายเลข 8” ทั้ง 6 ลวดลายเพื่อแฟนคลับทุกคนทั่วโลก