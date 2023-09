สภาหอฯ ถกปัญหาเศรษฐกิจ ชงสมุดปกขาวรัฐบาลใหม่ ปลายปี 2566 นี้

สภาหอฯ จัดสัมมนาใหญ่ ดึงภาคธุรกิจไทย-ต่างประเทศ ถกประเด็นความยั่งยืนแก้วิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมชงสมุดปกขาวแก่รัฐบาลใหม่ช่วงปลายปี 2566 นี้

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาหอการค้าฯ ผนึกกำลังร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมการค้า และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย จัดงานสัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2023 ภายใต้ธีม Connect Competitive Sustainable ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย

การจัดงานดังกล่าวถือเป็นเวทีสร้างความร่วมมือ (Connect) ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศในการพูดคุยและหาแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล และการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยคุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. และการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดย คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช.

ขณะเดียวกัน ก็มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) ของประเทศผ่านการสร้างความตระหนักถึงการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ AI มาปรับใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร สสว. บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันของไทยในโลกใหม่ และประเด็นสุดท้ายคือการสร้างความยั่งยืน (Sustainable) ของภาคธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจรายใหญ่ที่มีศักยภาพได้เดินหน้าแนวทางดังกล่าวไปแล้ว

และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ SMEs เพื่อให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่ได้ประกาศไว้ในการประชุม COP26 ทั้งการเป็น Carbon Neutrality ในปี 2050 และ Net Zero ภายในปี 2065 ซึ่งสภาหอการค้าฯ เชื่อว่าส่วนนี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่จะเป็นทางรอดของธุรกิจไทยที่จะต้องแข่งขันและเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับมาตรฐานการค้ารูปแบบใหม่ของโลกในอนาคตอันใกล้ โดยประเด็นดังกล่าวมีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญได้แก่ Using AI to Tackle Thailand’s Most Urgent Challenges and Turning Them into Opportunities, Clean and Safe Food Production in Thailand, Climate Change, Thai Legislation, and Opportunities, IoT and Monitoring for Clean Air and Sustainable Transportation, Wrap up and optimal approach to AI Governance and Policies รวมถึงกิจกรรมเสวนาหลากหลายหัวข้อในพื้นที่ Mini Stage ตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูสมาคมการค้าและผู้บริหารดีเด่นที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม สภาหอการค้าฯ มุ่งหวังว่าการจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในเวทีระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติมของภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหอการค้าไทยที่จะมีการจัดทำเป็นสมุดปกขาวมอบแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลชุดใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยเฉพาะประเด็นข้อเสนอเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจของหอการค้าฯ ได้แก่

1) การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายลดค่าครองชีพ และลดต้นทุนภาคเอกชน 2) ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายและเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว และ 3) การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังค้างท่อ และเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2567 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ รวมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ภายใต้การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชน ผ่านกลไก กรอ. ทุกระดับ เพื่อผลักดัน GDP ปีนี้ให้สามารถเติบโตได้มากกว่า 3% และเป็นแรงส่งต่อให้ GDP ปีหน้าเติบโตได้ 5% ต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaichamber.org/news/view/87/1980/สัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-ประจำปี-202