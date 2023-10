รู้จัก The Essence โรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ ค่าเทอมปีละ 1.5 แสนบาท

รู้จักโรงเรียนดิเอสเซนส์ (The Essence School) โรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ ตั้งอยู่บนตึก Siam Scape ใจกลางสยามสแควร์ กับระบบการเรียน 3 สาย ค่าเทอม 1.5 แสนบาทต่อปี

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 การศึกษาทางเลือกเป็นหนึ่งในการศึกษาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่ง “โรงเรียนดิเอสเซนส์” (The Essence School) ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนทางเลือกที่ตั้งอยู่ใจกลางสยามสแควร์ เป็นโรงเรียนสามัญที่มีลักษณะการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนนานาชาติ

อยู่ในเครือ The Newton Group

โรงเรียนดิเอสเซนส์ตั้งอยู่ที่อาคาร Siam Scape ชั้น 15 ตรงข้ามห้างสรรพสินค้า MBK เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรไทย ในเครือ The Newton Group

โดยโรงเรียนในเครือ The Newton Group ประกอบไปด้วย โรงเรียนนิวตัน (The Newton Sixth Form School), โรงเรียนนิวตันบิสซิเนส (The Newton Business School), โรงเรียนนิวตันเทค (The Newton Tech), โรงเรียนดิเอสเซนส์ (The Essence School) และโรงเรียนอาร์ต แอนด์ ดีไซน์ บาย โอเพ่นสคูล (Art and Design School by Open School)

สนับสนุนนักเรียนเป็นเจ้าของความฝัน

ดิเอสเซนส์ เป็นทางเลือกที่แท้จริง (True Alternative) สำหรับผู้ที่อยากใช้เวลาอย่างรู้คุณค่ากับการเรียน โฟกัสการเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Universities) ใช้ระบบการศึกษาที่ใส่ใจอุปนิสัย (Character) ของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นเจ้าของความฝันและเป้าหมายของตนเอง โดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าที่ดีของความเป็นมนุษย์ โดย The Essence School ตั้งอยู่ที่ อาคาร SIAMSCAPE ชั้น 15

ระบบการเรียนการสอน

สำหรับการเรียนการสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการเรียนการสอน 3 สายคือ

Advertisement

Medical Science

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช สหเวช เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล วิศวกรรม ชีวการแพทย์ สัตวแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีวเคมี Food-Sci

Applied Sciences

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ ปูพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี วิศกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

Advertisement

International Track

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านธุรกิจในคณะสายศิลป์ทั้งหมด มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมใหลูกศิษย์มีความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศฯ อักษร และหลักสูตรนานาชาติ เช่น BBA COMMARTS BALAC

ค่าเทอม 1.5 แสน

สำหรับค่าเทอมโรงเรียนดิเอสเซนส์มีการรายงานว่า ราคาค่าเทอมต่อปี อยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท

นักเรียนปัจจุบัน 800 คน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า โรงเรียนดิเอสเซนส์ไม่ได้ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียน แต่เป็นศูนย์การเรียนที่ค่อนข้างมีความพร้อม มีนักเรียนกว่า 800 คน ครูผู้สอนกว่า 115 คน อัตราครูต่อนักเรียนอยู่ที่ 1:7 ถือว่าให้ความเข้มข้นอัตราครูและนักเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งโรงเรียนลักษณะนี้มีอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ เฉพาะในกรุงเทพฯ มีอยู่ประมาณ 10 แห่ง