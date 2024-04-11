จุฬาฯปลื้ม 32 สาขา ครองแชมป์อันดับ 1 ของประเทศจากการจัดอันดับ QS

จุฬาฯ ปลื้ม 32 สาขาวิชา ครองแชมป์อันดับ 1 ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2024
วันที่ 11 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยรวมทั้งสิ้น 32 สาขา จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย QS World University Rankings by Subject 2024 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
- เปิดคำทำนาย “นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ ปี 2567 ฝนตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า
- แคดเมียมมีดีอะไร ทำไมแค่กากยังมีคนอยากได้?
- น้ำมันทำอาหารใช้แล้วอย่าทิ้ง บางจากรับซื้อ กก.20 บาท เช็ก 162 จุดรับซื้อ
โดยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ 1 ของไทยใน 32 สาขา จากกลุ่มสาขาต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่มสาขา Art & Humanities 8 สาขา ได้แก่
- Architecture & Built Environment
- Art & Design
- English Language & Literature
- History
- Linguistics
- Modern Languages
- Performing Arts
- Theology, Divinity & Religious Studies
กลุ่มสาขา Engineering & Technology 7 สาขา ได้แก่
- Computer Science & Information Systems
- Engineering – Chemical
- Engineering – Civil & Structural
- Engineering – Electrical & Electronic
- Engineering – Mechanical
- Engineering – Mineral & Mining
- Engineering – Petroleum
กลุ่มสาขา Natural Sciences 6 สาขา ได้แก่
- Chemistry
- Earth Sciences
- Environmental Sciences
- Geography
- Materials Sciences
- Physics & Astronomy
กลุ่มสาขา Social Sciences & Management 10 สาขา ได้แก่
- Accounting & Finance
- Anthropology
- Business & Management Studies
- Economics & Econometrics
- Education & Training
- Law & Legal Studies
- Politics
- Social Policy & Administration
- Sociology
- Sports-Related Subjects
กลุ่มสาขา Life Sciences & Medicine 1 สาขา
- Dentistry
นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับโลกถึง 53 สาขาเฉพาะ ในจำนวนนี้ได้รับการประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ของ QS จำนวน 38 สาขา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลก (Top 200 in Global) จำนวน 30 สาขา
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2024 พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer Reputation) จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per Paper) ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (H-index) และเครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International Research Network) ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจำแนกต่างกันตามสาขาวิชา