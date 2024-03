กสิกรไทยโชว์ล้ำ รูดปรื๊ดไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แค่สแกนจ่ายผ่านแอป K PLUS

ธนาคารกสิกรไทย ชูกลยุทธ์บัตรเครดิตกสิกรไทยสู่การใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบ เปิดใช้ฟีเจอร์ “K Scan to Pay สแกนทั่ว เปย์ถึง” สแกนจ่ายคิวอาร์โค้ดบัตรเครดิตบน K PLUS เผยมีร้านค้ารับชำระได้แล้วกว่า 300,000 ร้านค้า จัดโปรโมชั่นพิเศษเมื่อใช้ K Scan to Pay รับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 15 เท่า ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.-31 พ.ค. 2567 ตั้งเป้าภายในสิ้นปีนี้ มีลูกค้าใช้จ่ายบัตรเครดิตกสิกรไทยผ่าน K Scan-to-Pay กว่า 5 แสนราย มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 5,000 ล้านบาท

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายณัฐพล ลือพร้อมชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารมุ่งทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและความคุ้มค่ามากที่สุดในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ฟีเจอร์ K Scan to Pay เป็นการชำระเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดบัตรเครดิตบน K PLUS ด้วยคอนเซ็ปต์ “สแกนทั่ว เปย์ถึง”

ซึ่งการสแกนจ่ายด้วยคิวอาร์โค้ดเป็นวิธีที่ลูกค้าคุ้นเคยอยู่แล้ว วิธีชำระเงินดังกล่าวทำให้ลูกค้าไม่ต้องพกหรือแสดงบัตรเครดิต ณ จุดรับชำระเงินอีกต่อไป เพียงแค่ผูกบัตรเครดิตกสิกรไทยกับ K PLUS ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกผูกบัตรเครดิตกสิกรไทยได้ตามสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างของแต่ละบัตร เช่น บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย บัตรบลูเครดิตการ์ด บัตรเครดิตร่วมคิงพาวเวอร์-กสิกรไทย บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย เป็นต้น

และเมื่อชำระเงินสแกนคิวอาร์โค้ดที่มีเครื่องหมาย VISA หรือ Mastercard กดเลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยลูกค้ายังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตตามปกติ รวมถึงรับคะแนนสะสม K Point และโปรโมชั่นต่าง ๆ

นอกจากนี้ ธนาคารยังขยายฐานร้านค้ารับชำระเงินให้พร้อมรองรับการใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยด้วยฟีเจอร์ K Scan to Pay ทำให้ลูกค้าใช้จ่ายในร้านค้าทั่วไปได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีร้านค้าให้บริการได้แล้วกว่า 300,000 ร้านค้า ครอบคลุมแบรนด์ดังและร้านค้าทั่วไปด้านไลฟสไตล์ กิน ช็อปปิ้ง แฟชั่น ไอที และสุขภาพ เช่น ท็อปส์ (TOPS) วัตสัน (Watsons) บูทส์ (Boots) แบล็ค แคนยอน (Black Canyon) คิงพาวเวอร์ (King Power) โพเมโล (Pomelo) จัสปาล กรุ๊ป (Jaspal Group) เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เป็นต้น

พร้อมกันนี้ บัตรเครดิตกสิกรไทย ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเมื่อลูกค้าใช้ฟีเจอร์ K Scan to Pay บน K PLUS รับคะแนน K Point ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567-31 พฤษภาคม 2567 โดยใช้ครบ 2 ครั้ง รับคะแนน K Point เพิ่ม 2 เท่า ใช้ครบ 8 ครั้ง รับคะแนน K Point เพิ่ม 8 เท่า และใช้ครบ 15 ครั้ง รับคะแนน K Point เพิ่ม 15 เท่า

นายณัฐพลกล่าวว่า ปัจจุบันมีลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทยรวมกว่า 4 ล้านใบ โดย 80% ได้ผูกบัตรเครดิตกสิกรไทยบน K PLUS และสามารถใช้ฟีเจอร์ “K Scan to Pay” ได้แล้ว คาดว่าภายในสิ้นปี 2567 จะมีลูกค้าใช้งานฟีเจอร์ K Scan to Pay อย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 แสนราย และมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 5,000 ล้านบาท

(คำเตือน บัตรเครดิตกสิกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี และ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)