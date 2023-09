Bitkub เตรียมเพิกถอนเหรียญ Binance USD จากกระดานเทรดถาวร

Bitkub ประกาศเตรียมถอดเหรียญ Stable Coin สกุล Binance USD (ฺBUSD) จากกระดานเทรดถาวรเริ่ม 8 ก.ย. สิ้นสุด 6 ต.ค. 2566 เหตุทางการสหรัฐสั่งให้ยุติบริการเหรียญ

วันที่ 8 กันยายน 2566 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ในไทย ได้ออกประกาศเพิกถอนเหรียญ BUSD หรือ Binance USD ซึ่งเป็น Stable Coin ที่ตรึงมูลค่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยการ De-List จะเริ่มในวันนี้ เวลา 13.00 น. ซึ่งทางศูนย์ซื้อขายจะขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)* บนสัญลักษณ์ของเหรียญ BUSD และจะยุติการให้บริการซื้อขายและฝากเหรียญ BUSD ถาวรในวันที่ 21 ก.ย. 2566 และยุติการถอน-โอนเหรียญภายใน 6 ต.ค. 2566

การเพิกถอนเหรียญดังกล่าวเกิดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ฟ้องร้องบริษัท Paxos ซึ่งอยู่เบื้องหลังการออกโทเค็น Pax Dollar (USDP) และ Binance USD (BUSD) ซึ่งเป็น Stable Coin สกุลหลักของกระดานเทรด/บริษัทคริปโตอันดับหนึ่งของโลก Binance โดย ก.ล.ต.กล่าวหา BUSD ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

เนื่องจาก Paxos ซึ่งเป็นบริษัททรัสต์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนครนิวยอร์ก โดยมีหน่วยงานชื่อ Office of the Comptroller of the Currency ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของธนาคารกลาง

หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ให้ใบอนุญาตแก่ Paxos สามารถออกเหรียญโทเค็นที่ตรึงค่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐให้กับระบบนิเวศของ Binance ได้ 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่ปี 2019

เหรียญ BUSD เป็น Stable Coin ยอดนิยมอีกสกุลหนึ่งที่นิยมใช้บนระบบนิเวศของ Binance ทั้งบนกระดานเทรดและบนบล็อกเชน BNB Chain ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดอันดับสอง ดังนั้นหากเกิดการระงับใช้ BUSD ย่อมส่งผลกระทบต่อระบนิเวศ BNB Chain ทั้งหมดและส่งผลต่อตลาดคริปโตในภาพรวมด้วย

Advertisement

โดยบริษัท Paxos ถูกสั่งให้ยกเลิกการสร้างเหรียญ BUSD ให้กับระบบนิเวศของ Binance แล้วตั้งแต่เดือน ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา

บิทคับแจ้งว่า ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้ Paxos Trust Co., Ltd. (Paxos) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออก (Issuer) เหรียญ Binance USD (BUSD) (สินทรัพย์ดิจิทัลค้ำประกันมูลค่าเทียบเท่ากับ USD (1 : 1) หรือ Stable Coin) หยุดดำเนินการออกเหรียญ (Mint) เพิ่ม เนื่องจากประเด็นด้านกฎระเบียบและข้อกฎหมาย ( อ้างอิง ) นั้น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ประกอบกับประกาศของ Paxos เกี่ยวกับแผนการหยุดให้บริการเหรียญ BUSD ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ( อ้างอิง ) จึงเห็นควรให้เพิกถอน (Delist) เหรียญ BUSD ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท เนื่องจากคุณสมบัติของเหรียญไม่เป็นไปตามนโยบายการให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทอีกต่อไป

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า บริษัทจึงขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าและนักลงทุนโปรดดำเนินการพิจารณาและบริหารเหรียญ BUSD ของท่านก่อนที่บริษัทจะเพิกถอนเหรียญดังกล่าวออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท พร้อมขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)*

พร้อมกันนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงกำหนดการที่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและนักลงทุนตามข้อมูลต่อไปนี้

Advertisement

การซื้อขายเหรียญ BUSD : บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ให้บริการถึงภายในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. การถอนเหรียญ BUSD : ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ด้วยตนเองภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. หากท่านไม่สามารถถอนเหรียญ BUSD ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้ทันภายในวันและเวลาที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อ Customer Support เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป



ทั้งนี้ กำหนดการที่ระบุในประกาศนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการให้บริการของผู้ให้บริการหลักที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอแนะนำให้ลูกค้าและนักลงทุนติดตามประกาศจากผู้ให้บริการหลักของเหรียญ BUSD และประกาศของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไป

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)* บนสัญลักษณ์ของเหรียญ BUSD

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ยุติการให้บริการซื้อขายและฝากเหรียญ BUSD ถาวร

ท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเหรียญ BUSD ได้ตั้งแต่วันและเวลาดังกล่าว

คำสั่งซื้อขาย BUSD ของท่านที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิกทั้งหมด

ท่านสามารถถอนเหรียญ BUSD ออกด้วยตนเอง จนกว่าระบบถอนเหรียญ BUSD จะยุติการให้บริการถอนถาวร

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. (เวลาประเทศไทย)